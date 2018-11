¿QUÉ ES FIT COMBAT?

El FitCombat de acuerdo a su sitio web oficial es un Sistema de entrenamiento aplicado en clases grupales o colectivas de actividad física y el Fitness incluye la fusión de técnicas de combate real del boxeo y de las artes marciales; estructurando de manera ordenada y secuencial estos patrones de movimientos dentro de un marco musical desafiante, estimulante y dinámico.

El sistema de entrenamiento FIT COMBAT® incluye diversos intervalos de intensidad en los diferentes movimientos realizados por el cuerpo humano, con trabajos localizados de ciertos grupos musculares y una continua regulación cardio-respiratoria. La estructura de las coreografías con el empleo de la música como guía principal, hace posible concebir clases amenas y seguras con la finalidad de evitar improvisaciones y brindar un producto serio, seguro y profesional.

En Venezuela esta organización está presente en casi todos los estados. Actualmente se encuentra en los preparativos para el lanzamiento de su nuevo Track que lleva por nombre: Evolution.

En el Zulia, el staff de la organización Fit Combat estará realizando la presentación del track en varios gimnasios de la región como el Sport Fitness, Diez Active, entre otros.

VIDEO PROMOCIONAL DEL TRACK EVOLUTION:

Actividad para todas las edades

En Maracaibo, los domingos desde temprano en la mañana se realiza una mega clase de fitcombat en las instalaciones del Sambil Maracaibo, donde asisten personas de todas las edades.

Fuente: Instructores FitCombat Zulia

La organización FitCombat Venezuela presentará en Maracaibo su nuevo track EVOLUTION was last modified: by

Loading...

La organización FitCombat Venezuela presentará en Maracaibo su nuevo track EVOLUTION

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):