La presión arterial es más peligrosa cuando es asintomática

El cardiólogo Ery Alejandro Romero recomienda revisar la presión arterial regularmente

La presión arterial alta o hipertensión es una enfermedad cardiovascular que puede presentarse en todas las edades, pero con más prevalencia después de la tercera década de la vida en adelante sin distinción de sexo. Su aparición es multifactorial siendo la herencia y el síndrome metabólico (obesidad, dislipidemia, tabaquismo y obesidad central, entre otros) los que desencadenan esta patología. Desde el punto de vista fisiopatológico se considera hipertensión arterial cifras de presión arterial por encima de 120-80 mmHg, según las actuales guías de diagnóstico manejo y tratamiento de la hipertensión (8vo Comité).

La presión arterial suele ser asintomática. El paciente no se da cuenta que padece la enfermedad hasta acudir a un especialista, algunos presentan, cefalea (dolor de cabeza), parestesia (sensación de hormigueo), enrojecimiento facial, presión ocular o mareos, siendo estos síntomas no atribuibles a la hipertensión.

Ery Alejandro Romero es egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Hizo postgrado en Cardiología Clínica en el Hospital Domingo Luciani y de Cardiología Intervencionista en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas. Actualmente es médico adjunto y profesor del postgrado de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista en el mismo centro médico.

Además, forma parte del equipo de cardiólogos del Centro Diagnostico Docente, CDD Las Mercedes, en Caracas, dirigido por el Dr. Wilson Mourad, quien se ha enfocado en la obtención de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte en Venezuela y el mundo, y entre ellas, la hipertensión arterial constituyéndose el CDD como centro de referencia para liderar en Venezuela, América Latina y el mundo en el tratamiento de estas patologías.

El Dr. Romero explica que hay varias categorías de pacientes hipertensos. Generalmente se hace hincapié en los pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial así no presenten ningún tipo de síntomas, o como ya se explicó, síntomas leves considerados por el paciente sin relación con esta enfermedad, incluso, en estadios más avanzados donde ya existen otras complicaciones derivadas, como son la aparición de arritmias, ECV e infarto del miocardio.

Romero destaca que un paciente hipertenso que tenga la presión arterial muy elevada es un paciente cuyos órganos “Dianas”, (cerebro, riñón, corazón, retina), están sufriendo las consecuencias de esta afectación. Por tal razón, es necesario identificar si se trata de una emergencia o urgencia hipertensiva según el daño a estos órganos e inmediatamente proceder a controlar la presión arterial y a la evaluación, de manera simultánea, que va desde el interrogatorio, examen físico y estudios cardiológicos no invasivos como son, el Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, M.A.P.A, un estudio sin ningún tipo de riesgo sobre el paciente que permite medir la presión arterial durante un período determinado, generalmente 24 horas, además de otros parámetros útiles y complementarios para el diagnóstico.

“En cambio, un paciente que se conoce hipertenso de larga data, pero tiene la presión arterial elevada; se presume que el principal factor que está desencadenando la afección es la falta de tratamiento médico o adherencia al mismo”, dice.

Según el Dr. Romero, algunos pacientes no poseen las indicaciones pertinentes y otros ingieren los medicamentos a criterio propio; generando un desajuste en los niveles de presión arterial.

Romero sostiene que en la institución pueden atender al paciente de manera óptima desde el punto de vista no invasivo, con equipos médicos de última generación como el ecocardiograma. Además de contar con un excelente equipo de especialistas enfocados en el área de cardiología.

“Es recomendable tener un estilo de vida saludable, comer sano con menos cantidad de sal, hacer ejercicio, no fumar y tampoco ingerir bebidas alcohólicas en exceso; mantener un peso saludable o adelgazar si se tiene sobrepeso. Reducir el nivel estrés es pertinente en la actualidad, comenta Romero.

Agrega el cardiólogo que a veces el hecho de llevar una vida sana es tan pertinente como acudir a un especialista (Cardiólogo) para que realice los chequeos médicos oportunos y recomiende tomar medicación en caso de ser necesario”.

“La medicina apunta hacia la parte preventiva. Es por ello que se recomienda revisar la presión arterial regularmente y así evitar sufrir de este padecimiento y otras patologías derivadas de la hipertensión”.

