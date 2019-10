La primera división venezolana está más emocionante que nunca

El fútbol venezolano ha sido uno de los deportes que más ha crecido en las últimas dos décadas. Con una Vinotinto que cada vez muestra bases más sólidas de cara a sus objetivos, el fútbol venezolano probablemente está en su mejor época de la historia. Por otra parte, el crecimiento de la primera división venezolana de fútbol ha sido igual de notable, de hecho, el crecimiento ha sido tanto mediático como deportivo.

Hablar de noticias de futbol de Venezuela es algo que se ha hecho cada vez más común en los últimos años. El crecimiento del balompié venezolano se ha traducido no solamente en fama, si no también en competencia. Siendo la competitividad una de las características que hacen de la primera división venezolana un torneo más que interesante. De hecho, solo basta darle un vistazo a la tabla de posiciones de la actual temporada para darse cuenta del equilibrio del torneo venezolano.

La pelea por un puesto en la liguilla

La fase final del torneo venezolano comienza con la liguilla de los 8 mejores clasificados. Así, el primer objetivo de todos los equipos es hacerse un hueco entre los 8 mejores. Sin embargo, hablamos de una tabla en la que el 10mo lugar se encuentra a solo 6 puntos del segundo. Demostrando que el torneo venezolano es bastante equilibrado en comparación al resto de las ligas de fútbol.

Por otra parte, el deportivo Táchira luego de una seguidilla de victorias consecutivas ha logrado hacerse con el primer lugar de forma autoritaria. Aun así, la comodidad con la que goza aun es frágil, ya que a pesar de caminar solo en la cima, Metropolitanos de Caracas se encuentra a solo 4 puntos. Por lo que el equipo tachirense deberá mantener el ritmo para evitar cederle la cima al equipo capitalino. Sin embargo, el Deportivo Táchira goza de una jornada menos que su actual perseguidor.

El descenso también llena de emoción a los venezolanos

Si bien optar por el título es algo que resulta más atractivo, es difícil encontrar en el futbol situaciones más tensas que estar en la lucha por evitar el descenso. Y es que para todos los equipos presentes en la primera división sería un fracaso acabar en el descenso luego de esta temporada. Por ello, la lucha por evitar los últimos puestos se ha mantenido tan viva como el resto de la liga.

En el actual torneo, por motivos extra-deportivos el Deportivo Anzoátegui ha sido automáticamente descendido, ocupando así el primero de los dos puestos des descenso. Sin embargo, aún queda un puesto en el descenso, un puesto que ningún equipo desea aceptar. Por ello, a falta de pocas fechas, el torneo se ha vuelto aún más interesante. En este momento Estudiantes de Caracas ocupa el último puesto, sin embargo, a falta de 4 fechas aún pueden evitar el descenso y condenar a sus perseguidos.

El nuevo formato genera aún más emoción

Luego de 19 jornadas todo empieza desde cero en la primera división venezolana. 4 enfrentamientos de eliminación directa van a definir al campeón del torneo clausura 2019. Luego, una final a dos partidos determinará al campeón absoluto de la primera división venezolana. Además, la tabla acumulada define a la participación de los equipos venezolanos en las competiciones continentales. Esta implementación del nuevo formato ha generado no solo más competitividad dentro de la competición, ya que también da un abanico de condiciones que exige a los clubes venezolanos a luchar hasta el final.

El primer campeón ya está definido, ya que el torneo apertura ha culminado con Estudiantes de Mérida como el primero de los dos campeones. Ahora, entre los que actualmente ocupan los 8 puestos de la liguilla, hay rendimientos interesantes. El Deportivo Táchira está sellando un gran final de este torneo clausura, siendo probablemente el primer candidato al título. Aunque en la liguilla puede pasar de todo, y el buen torneo clausura puede acabar si sellan dos malos partidos durante la liguilla.

El torneo venezolano está por finalizar, sin embargo, anticipar que pasará es realmente difícil. Por lo que lo único que queda es disfrutar del desarrollo de la actual temporada hasta su final, siendo esta una de las temporadas más emocionantes del fútbol venezolano. Un fútbol que sin duda va a seguir creciendo y llenando de emociones a los fanáticos del fútbol en Venezuela.

