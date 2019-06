La vinotinto Empata y Sigue en la Copa América

La selección de Venezuela empató sin goles en su estreno en la Copa América de Brasil 2019 ante Perú. Con una gran actuación de Wuilker Fariñez, La Vinotinto conquistó un punto con sabor a victoria en Porto Alegre.

Un compromiso, donde el VAR fue el principal protagonista, Venezuela pudo rescatar un gran punto para iniciar su andar en la competición con un punto en el bolsillo.

Fariñez y punto

La actuación del criollo fue sencillamente, sensacional. Sus estiradas y reflejos de gatos fueron más que esenciales para rescatar un punto de oro, ante la escuadra, que es el rival directo del Grupo A.

Simplemente, Wuilker es el héroe. Indiscutible. No tiene margen de error y en su primer duelo en este torneo no defraudó. Si hay alguien a quién aplaudir de pie, es al chamo de Nuevo Horizonte.

Villanueva, un acierto

El defensor, que hace vida en el fútbol español, estuvo muy correcto en el compromiso y fue uno de los principales aciertos de Rafael Dudamel en la alineación. En muchas ocasiones tuvo que apagar el fuego que empezaba a arder en el área de Venezuela.

Mediocampo, intocable

La labor de los mediocampistas fue con una nota mediana. Algunos destellos de Junior Moreno, Yangel Herrera y Tomás Rincón, fueron importantes para levantar el ánimo y generar juego ofensivo. El ingreso de Yeferson Soteldo fue interesante para producir varias faltas y tener la posesión de la esférica.

Rondón, una locomotora

El ariete del Newcastle inglés, Salomón Rondón, se mandó una gran actuación y lideró el ataque venezolano. Estuvo cerca de marcar y darle una alegría al país, sus movimientos dentro del área fueron impecables.

Por mejorar

Ante Brasil, la escuadra de Dudamel tendrá que hacer un cambio por el costado izquierdo, debido a la expulsión de Luis Mago. Además, si se tiene un jugador con las características de Soteldo, se podría crear más ocasiones de peligro para no depender de los pelotazos el próximo martes.

