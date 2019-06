La Vinotinto pasa a Cuartos de final dándole paliza a Bolivia 3-1

COPA AMÉRICA.- Enorme jugadas de la Vinotinto, logran que Venezuela en la Copa América pase a cuartos de final.

Una goleada 3-1 a Bolivia le dan el paso a cuartos de final a la Vinotinto goleara a Bolivia, quién hasta ahora se había rankeado cómo uno de los mejores equipos del mundo ha sido hoy vapuleado por la selección venezolana.

🇻🇪 ⚽ ¡GOOOOOL DE VENEZUELA! ⚽ 🇻🇪 Apenas comenzado el partido, la Vinotinto se lució con una preciosa jugada colectiva y Darwin Machís anotó el 1-0 👊#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/4WJh0CkX2V — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 22, 2019

🇻🇪 ⚽ ¡GOOOOOL DE VENEZUELA! ⚽ 🇻🇪 Habilitación de Yeferson Soteldo a Josef Martínez y tercero de Venezuela. ¡Gran acierto de Dudamel con los cambios!#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/4PUcktBnoL — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 22, 2019

