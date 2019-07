Este 24 de Agosto Llega a venezuela la Autentica Noche de la Salsa baul al Gran Salón del Monasterio San charbel en Quebrada Onda diagonal a la casa del Artista Bajo la Animación del gran Tigre Rafael donde los fanáticos de la salsa disfrutaran de un Concierto jamas antes visto .

El productor Oswald Meza Anuncio que sera una noche con un Amplio Repertorio donde el publico asistente a este grandioso evento no olvidaran .

Entre lo que podrás disfrutar en este concierto están los Cantantes Lalo Rodriguez y Rafu warner Acompañados por la nena sexy de la salsa Eukaris , Ademas sin dejar a un lado los Dj mas sonados del momento DJ Camara lenta ,Dj Rosmel, Dj Byakko ,Dj Maury y en la Electrónica el Gran Tony Guerra .

Si quieres saber mas de este concierto no dejes de seguir sus redes sociales:

@Chinomezaproducciones

Lalo Rodriguez y Rafu Warner se presentaran en la Autentica Noche de la salsa Baul was last modified: by

En : Notas de Prensa