Las 4 mejores apps gratuitas de traducción online

Manejar el idioma inglés se ha convertido en una autentica necesidad dentro de la vida moderna. En una sociedad cada segundo más globalizada, prescindir de uno de los idiomas más importantes del mundo es una locura.

Sin embargo, no todos tienen la habilidad para dominar perfectamente este idioma, necesitando un poco de ayuda extra para comprender algunas palabras o frases en determinadas circunstancias. Para ellos existe una gran ayuda disponible, ya que en nuestro dispositivo móvil podemos instalar apps que nos permitirán traducir frases completas de manera instantánea e incluso conocer su pronunciación.

A continuación, te presentamos 5 aplicaciones móviles de traducción online y gratuita que te puede sacar de apuros cuando necesites entender o comunicarte en inglés.

Google Translate

Este es uno de los servicios de traducción online más utilizados en la web, debido a que es sencillo de usar y muy eficiente, además de que viene integrado por defecto en el navegador Chrome de Google y por tanto hace la traducción automática de las páginas web en las que navegamos.

En su versión móvil sirve para traducir frases complejas y además ayudarnos a conocer la pronunciación correcta de las mismas directo en nuestro dispositivo móvil. Por supuesto, aunque su traducción es excelente, de ninguna forma sustituye un adecuado y rápido servicio de traducción profesional de alta calidad para documentos y cosas importantes.

Babylon Touch

Nada puede ser más frustrante que salir de viaje y no entender ni hacernos entender porque no dominamos el idioma nativo. Para solucionar esto, tenemos esta aplicación que traduce de manera instantánea cualquier frase que escribamos, contando con una gran selección de idiomas.

La calidad de la traducción es buena para salir de aprietos, y la característica de traducir textos a partir de imágenes puede ser excelente para ayudarnos durante nuestros recorridos por la ciudad. Cuenta con 12 idiomas pero necesitas comprensión del idioma para poder completar frases coherentes, porque está especializado en traducir palabras sueltas.

Microsoft Translator

Tan completo como el de su principal competidor, este traductor tiene muchas funciones interesantes que podemos aprovechar desde nuestros dispositivos móviles. Traduce palabras, textos completos, notas de voz y ofrece la posibilidad de repetir con voz sintetizada la frase que acabamos de traducir.

Si bien es uno de los más completos y puede hacernos salir de apuros, realmente a recomendación es que al momento de necesitar una traducción especializada se contraten servicios profesionales de traducción Técnica – Protranslate que aseguren la calidad del contenido llevado de un idioma a otro.

iSpeech

Los usuarios de iOS tienen opciones similares a las anteriores y con la misma calidad, pero quizás un poco menos conocidas. Esta aplicación traduce palabras, frases y texto en imágenes en siete idiomas diferentes y puede traducir notas de voz y leer las traducciones recién realizadas por medio de un sintetizador de voz, cosa que lo hace muy útil para los momentos en que necesitamos aprender un nuevo idioma utilizando el móvil como herramienta.

Las 4 mejores Apps gratuitas de Traducción Online was last modified: by

Loading...

Las 4 mejores Apps gratuitas de Traducción Online

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):