Las Deficiencias Nutricionales de la Dieta Vegana

Cuando las personas deciden tomar el camino del veganismo y cambian sus hábitos alimenticios, muchas veces no saben a lo que se enfrentan. El cuerpo humano está acostumbrado a recibir proteínas y nutrientes de ciertos alimentos como la carne, el pollo, el huevo, entre otros, y de pronto ya no las obtiene.

Es la libre elección de cada uno tomar el estilo de vida que mejor le convenga, pero es importante cuidar la salud. Es por esto que no es ningún juego decir que en la dieta vegana se pueden encontrar algunas deficiencias alimenticias, ya que las legumbres, verduras, frutas u otros insumos no son suplemento para una de las vitaminas más importantes: la vitamina B12.

Toda persona vegetariana debe buscar incluir en su dieta al menos un suplemento de B12, porque con el pasar del tiempo puede traer consecuencias. La vitamina B12 permite la formación de glóbulos rojos, del mismo modo, estimula el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central.

Su utilidad radica en mantener la vaina de mielina de las neuronas, además, es partícipe de la síntesis de neurotransmisores. Sumado a esto, es una coenzima que ayuda a reacciones metabólicas diversas.

Alimentos que poseen vitamina B12

Como se mencionó líneas arriba, se puede encontrar esta vitamina principalmente en alimentos de origen animal. De igual modo, también podría existir vitamina B12 en la tierra, pero al lavar el alimento proveniente de ella, se eliminaría. Es imposible ingerir alguna verdura u hortaliza sin lavarla, pues puede provocarnos infecciones estomacales de diferentes tipos.

Una opción para los veganos es consumir productos enriquecidos con esta vitamina, como cereales, bebidas o suplementos alimenticios.

Síntomas de la falta de vitamina B12

La población vegana está en constante riesgo de presentar déficit, ya que los vegetales y frutas no poseen B12 biodisponible en su composición. En lugar de eso, tienen corrinoides o análogos al B12. Cabe resaltar que los símiles al B12 retardan la absorción de B12 real, por lo que se puede producir un falseo de analítica, pues la determinación sérica no diferencia entre análogos de B12 y B12 real.

Por este motivo, se han presentado cada vez más casos de anemia megaloblástica en personas vegetarianas. Este tipo de anemia es una alteración de las principales células de la médula ósea. Los síntomas que presenta son inapetencia, mareos, diarrea, entumecimiento de las manos o pies, confusión, piel pálida y dificultad para concentrarse.

Los adultos y personas mayores de 50 años deben estar muy atentos a cualquiera de las manifestaciones anteriormente mencionadas, ya que por su edad no pueden correr el riesgo de descuidar su salud, pues podría resultar fatal.

Otra parte de la población de veganos que estaría en peligro son los que ingieren protectores de la flora estomacal, tal como el Omeprazol. Asimismo, los veganos que sufran de alteraciones o patologías en el intestino, que presenten absorción intestinal irregular, o que hayan experimentado algún tipo de cirugía digestiva.

