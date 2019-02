Las empresas tradicionales no saben cómo aprovechar las capacidades de los Millennials

Entendiendo el Origen de los Millennials

Anteriormente hemos hablado de los Millennials asumiendo que todos nuestros lectores están al tanto de que significa la expresión con la que se designa a este grupo de hombres y mujeres jóvenes, pues para dejar por sentado la situación hablemos primero de las Generaciones.

Desde hacer unos años se ha venido dando designaciones a las generaciones que primero resaltaron por sus hazañas pero posteriormente cada cohorte de nacidos en el espacio de una década se le asignó una designación basada en ciertas condiciones, por lo que tenemos las siguientes:

Generación de entreguerras: fue un grupo de grandes escritores estadounidenses que vivieron en ciudades europeas desde 1918 hasta 1929.

Generación grandiosa: se llamó así a la camada de nacidos entre 1915 y 1925, hijos de los que participaron en la Primera Guerra Mundial y de jóvenes combatieron en la Segunda Guerra.

Generación silenciosa: los nacidos entre los años 1920 y 1940.

Baby boomer: baby boom, que fue un fenómeno ocurrido luego de la segunda guerra mundial entre 1946 y 1964, principalmente en países anglosajones le dio el nombre a esta generación.

Generación X: La generación X, fueron designados así los pertenecientes a la época posterior al Baby Boom, nacidos a partir de 1962, abarcó los años 70, y hasta medidados de los 80, pero no hubo una definición exacta de fechas.

Generación Y: La que nos ocupa, porque es la llamada Generación de los Millennials, los teóricos de la psilogía social e investigadores frecuentemente ubican a los nacidos en la primera década de los años 80, mediados de los 90 y el principio de los años 2000 como el final del intervalo donde se ubican los pertenecientes a la generación Millennials. Ya se tiene la definición de las generaciones Z, que son los nacidos luego de los millenials y la T los posteriores a estos, pero de ellos hablaremos en otro artículo.

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A LOS MILLENNIALS

Nativos de la tecnología:

Nacieron en la época de mayor impulso tecnológico, entienden fácilmente la tecnología, ya que su época ha estado rodeada de avances que nunca antes se conocieron, intuyen más rápido cómo funcionan las cosas en el área de sistemas organizacionales, tecnología, marketing etc. Realizan las tareas de organización, control, desarrollo de forma más rápida, en el menor tiempo posible y con el menor gasto de recursos.

Capacidad multitarea

Los Millennials desde que se dedican a algún area realizan en la misma diversas tareas al mismo tiempo, esta capacidad de trabajo en paralelo, permite aumentar exponencialmente el rendimiento y reducir las horas hombre de trabajo en las tareas tradicionalmente asignadas a varios. Esto pone en la punta de lanza a las empresas ya que si bien una computadora puede hacer muchas cosas depende de quién la opere si las realizará de forma eficiente o nó, ya sea un diseño gráfico, la gestión de una base de datos o jugar en internet, lo puede hacer todo junto y eficimentemente.

Mejor preparación en cualquier área

La generación Y es la que mayor tasa de estudiantes ha tenido en escuelas de estudios superiores universitarios, postgrados y doctorados, de allí que casi el 40% de los Millennials ostenta un título universitario, el gran acceso a la información que han tenido lo han utilizado no solo en el mundo digital sino en ganar posiciones de conocimiento formal.

Ahora bien, ellos no se paran en la educación formal, mantienen capacitación contínua para estar a la par con el desarrollo tecnológico, y no solo para ser observadores del mismo sino para formar y crear parte de ese desarrollo.

Globalizados

La diversidad cultural también los define, poseen un alto conocimiento del idioma Inglés, el cuál es el idioma predominante en los negocios, en la actualidad para optar a un empleo de alto performance el individuo debe ser Full English.

Inconformismo

Para ellos tener una casa y un auto no es suficiente, debe ser una casa pensada para el ahorro de energía y un auto con cero emisiones, están convencidos que deben proteger el medio ambiente, rechazan el uso de materiales no biodegradables, además su perfil profesional está muy ligado a su estilo de vida personal, no se transforman en otra persona al llegar a la oficina ni viceversa siguen siendo los mismos en todos los ámbitos.

Prioridades y la reproducción

Priorizan las etapas que deben seguir en su vida, primero educarse, buscar la estabilidad económica y luego casarse y reproducirse, saben que si alteran ese orden el triunfo no está asegurado.

En ese mismo orden de ideas, lograr el éxito en la vida para ellos no solo es un status económico sino disfrutar el mismo dentro de la medida de lo posible.

Las empresas tradicionales y los Millennials

Cuando Steve Wozniak fue a ofrecerle a HP su invento de la computadora personal, como especificaba el contrato que tenía con ellos, los ejecutivos de HP le dijeron: ¿para qué una persona necesitaría una computadora? claro Steve no es un Millennial pero queremos mostrar de donde viene ese pensamiento de las empresas a rechazar a los innovadores , ese tipo de pensamiento anacrónico de las empresas tradicionales es el que ahuyenta a los Millennials de las organizaciones verticales, la visión de organización en la que ellos desarrollan ideas y traen el dinero a la mesa es más horizontal, por eso muchos de ellos lanzan Start Ups, desligándose de sus antiguos empleadores para poder ser libres de abrir al mercado mejores propuestas.

Otro caso interesante y mucho más reciente fue el de uno de los fundadores de la App más usada del mundo, Brian Acton fue rechazado por Facebook y Twitter, en su propia cuenta de Twitter publicó que Facebook no lo había aceptado. Luego fundo junto a Jam Koum en 2009 WhatsApp, la empresa de mensajería instantánea más famosa y utilizada el mundo, que luego le venderían a Facebook por el monto de 19.000 millones de dólares, el ejemplo típico de lo aquí reseñado, pues si bien Facebook y Twitter fue creada por emprendedores a la vista de este Millennial se comportaron cómo una empresa tradicional más que no puedo entender las capacidades de quién en ese momento entrevistaron y rechazaron.

