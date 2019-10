«Las Estafadoras de Wall Street» Llegan Junto a JLo el 01 de Noviembre de 2019

El film, que ha sido elogiado por la crítica internacional, tras su lanzamiento en laplataforma del Festival de Toronto, se inspira en hechos reales, para contar lahistoria de un grupo de astutas bailarinas exóticas de un club nocturno que, tras lapublicación de un polémico artículo en el New York Magazine, deciden vengarsede los clientes más adinerados de Wall Street.Las intérpretes mandan en el set, el casting y la producción, a fuerza deensamblar sus contribuciones grupales y artísticas en tarima. Por supuesto, lacantante de origen latino, acapara las miradas de los espectadores, gracias a susdotes como bailarina y figura clave del drama que se nos cuenta con altas dosisde comedia.

La directora Lorene Scafaria construye un filme envolvente y lleno de ritmo, que

narra con elegancia y atrevimiento una muy vigente metáfora de la guerra de los

sexos en el mundo de los negocios, así como de los bajos fondos. Así mismo,

Scafaria hizo su debut como directora con su original guion Seeking A Friend For

The End Of The World, protagonizado por Steve Carell y Keira Knightley. Por otro

lado, Jennifer López se estrena como productora en la película, confesando que lo

que le atrajo de esta historia, fue “la codicia, el poder y el sueño norteamericano”.

Ambición, mentiras, dinero, poder y deseo giran alrededor de esta historia

protagonizada por un grupo de mujeres dispares que se unen y buscan formas de

igualar las probabilidades a su favor, reuniendo una interesante combinación de

humor, espectáculo y comentarios sociales.