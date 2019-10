Recientemente una famosa empresa prestadora de servicios para diseñadores gráficos dio a conocer el cese de sus actividades dentro de Venezuela, tanto a entes gubernamentales como a personas particulares esto motivado por la orden ejecutiva 13884 emitida por el presidente Donald Ttrump.

Y es que luego de que esta noticia se hiciera pública no tardaron en sumarse otras empresas prestadoras de servicios que van desde la rama de las telecomunicaciones hasta aquellas que guardan relación con los servicios bancarios dentro del país.

Y es que en orden cronológico la primera en cesar sus actividades fue la empresa de origen americano Visa International Service Association para luego sumarse Oracle de Venezuela, S.A.

A ciencia cierta no sabemos cómo podrá hacer frente la economía venezolana al verse limitada por el cese de operaciones de estas empresas que son vitales para el buen servicio tanto de instituciones pertenecientes al estado como también empresas de capital privado y personas que prestan servicios valiéndose de las licencias que otorgadas por estas empresas.

Autor: Ángel Cordero

Las sanciones comienzan a tener un impacto directo en la calidad de vida del venezolano was last modified: by

En : Noticias Nacionales