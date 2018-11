Laser Airlines vuela a Ecuador a partir del 17 de diciembre

(Caracas, noviembre de 2018).- La aerolínea venezolana Laser Airlines iniciará operaciones a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a partir del 17 de diciembre con vuelos los días lunes, jueves y sábado, saliendo desde Caracas a las 7:00 p.m. y retornando los martes, viernes y domingo a las 6:30 a.m.

“Seguimos avanzando en nuestro plan de expansión internacional, en esta oportunidad, conectando nuestro país con el sur del continente. Ampliamos los horizontes de la empresa con este puente entre Venezuela y Ecuador, que permitirá a los pasajeros de ambos territorios disfrutar de las opciones turísticas y de negocio que ofrecen estos mercados”, comentó René Cortés, vicepresidente Ejecutivo de Laser Airlines.

Los vuelos domésticos de la aerolínea se han ajustado para facilitar las conexiones de viajeros nacionales, así como de visitantes extranjeros que deseen movilizarse hacia las diferentes rutas servidas por Laser Airlines en el país.

Dentro de Venezuela, la empresa vuela diariamente hacia Puerto Ordaz, Porlamar, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, El Vigía, La Fría y Maracaibo; al tiempo que sirve destinos en El Caribe (Aruba, Curazao y República Dominicana), Centroamérica (Panamá) y el sur de La Florida en Estados Unidos (Miami).

