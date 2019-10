LEO GÓMEZ ALCANZA SEGUNDO LUGAR EN EL ARRANQUE EN FLORIDA

El motociclista venezolano Leopoldo Gómez finalizó en la segunda posición en la categoría Senior A en la modalidad hare scrambles, en la primera competencia de la temporada 2019-2020 del Florida Trial Riders, prueba disputada el pasado domingo en la localidad de Bartow, en la península de la costa este de los Estados Unidos.

Al manillar de una KTM 450cc identificada con el número 18A, Leo Gómez completó las 4 vueltas del recorrido al emplear un tiempo tal de 2 horas, 2 minutos y 10 segundos, para secundar al local Barry McCarty, quien se impuso a los mandos de una Husqvarna, mientras en la tercera casilla finalizó Douglas Watson, en una Suzuki.

Pese a las molestias en uno de sus hombros al protagonizar una caída que lo obligó a mermar un poco el ritmo, Gómez pudo continuar en competencia y recuperar terrero para finalmente concluir en el segundo lugar en su categoría. Durante el fin de semana que sirvió de apertura a la serie regional de motociclismo off road, tomaron más de medio millar de pilotos entre todas las clases.

“Fue una carrera muy exigente debido a las condiciones del clima y el terreno, – afirmó Gómez – hizo un calor inclemente y había mucho polvo en el trazado, lo que sumado a la gran cantidad de participantes, más de 600 durante todo el fin de semana, aumentó todavía las dificultades. Tuve un buen comienzo, pero sufrí una caída y retrocedí al cuarto lugar, tuve un fuerte golpe en el hombro derecho, me fastidió un poco pero conseguí recuperar hasta el tercer lugar, y concluí segundo tras el abandono del que estaba precisamente en esa posición al sufrir también una fuerte caída”.

A pesar de haber comenzado el otoño en el hemisferio norte, las temperaturas que se registraron durante el fin de semana en Bartow fueron muy elevadas, lo que sumado a un terreno sumamente polvoriento que empeoró ante el paso de centenares de motos, transformó el recorrido en un verdadero desafío, lo que incrementó el valor del desempeño del centauro venezolano.

La participación de Leo Gómez en el Florida Trial Riders de hare scrambles es posible gracias al respaldo de Motorshopcenter, Mobius, Odigrips y Acerbis. La próxima presentación del centauro caraqueño está pautada para el 20 de octubre en Hogwaller.

