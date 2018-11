Leones del Caracas vs Cardenales de Lara

Este viernes a las seis de la tarde en el Universitario de Caracas los Leones reciben a Cardenales de Lara en un duelo entre el primer y segundo lugar de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Los analistas de Oddsshark analizan las apuestas de este juego de la pelota caliente.

Se han enfrentado en tres ocasiones ambos equipos en esta temporada con 2 victorias para los Cardenales y un triunfo para los Leones que harán de locales esta vez. En los sitios de apuestas la victoria de los dueños de casa se paga a 2,00 y un triunfo del equipo visitante se cotiza a 1,81. En promedio se han anotado más de 9 carreras por partido y si esto se vuelve a dar se pagaría un adicional de 1,90.

Los Cardenales son líderes con 19 victorias y 11 derrotas registrando así un promedio de .633 y una diferencia favorable de 33 carreras. Los Pájaros Rojos tienen una racha vigente de 5 victorias al hilo y en sus últimos 10 partidos sólo perdieron en 3 oportunidades. Si los Cardenales son los primeros en anotar se paga a 1,66 y si consiguen superar las 8 carreras anotadas se pagaría un extra de 2,20.

Los Leones actualmente están en segundo lugar con 15 triunfos en 27 partidos y han anotado 122 carreras contra 112 que han permitido. Los Melenudos vienen de caer en su último encuentro y han ganado sólo 4 de sus 10 partidos más recientes, aunque su récord jugando en casa es de 8 victorias contra 4 derrotas. Que los Leones anoten primero una carrera se cotiza a 1,91 y si anotan más de 3 carreras se pagaría un adicional de 1,71, pero si no logran superar las 3 carreras se paga un valor de 2,00.

Para los analistas de Oddsshark los Leones regresarán al camino de la victoria y se harán fuertes en casa. Lograrán ganar el partido por un margen de 2 carreras, situación que se paga a 8,50. Además, se anotan más carreras luego de la quinta entrada se pagaría un valor de 3,20.

