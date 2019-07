CARACAS.- Días antes de la marcha o concentración convocada para el 5 de Julio por Juan Guaidó, presidente de la asamblea nacional hasta enero de 2020 y auto proclamado presidente interino de Venezuela (De acuerdo a la constitución Vigente un presidente es interino solo por 30 días hasta que convoca nuevas elecciones), en paralelo a eso, Leopoldo López líder, mentor y amo de Guaidó convocó vía redes sociales desde su guarida en la embajada de España en Venezuela, se suponía que su esposa estaba en España refugiada y reunida con la internacional socialista, Voluntad Popular franquicia de López,es un partido socialista dicho por ellos mismos, pero sucede que la susodicha estaba en Miami «haciendose las uñas, cómo lo vemos en el siguiente video exclusivo proporcionado por un patriota cooperante:

y ahora vamos con las preguntas que pocos se hacen:

¿Con que dinero se mueve esta señora de Madrid a Miami ida y vuelta, solo para pintarse las uñas?

¿No se supone que estaba de gira para luchar por la libertad y pedir más ayuda humanitaria?

y la última y no menos importante:

¿Hasta cuando los shows y las mentiras a los Venezolanos?

Mientras Leopoldo López llama a los venezolanos a inmolarse en las calles, Lilian Tintori se pinta las uñas en Miami, VIDEO was last modified: by

En : Política