Leopoldo López pide a venezolanos salir en las calles mientras él se esconde en una embajada

El opositor Leopoldo López pidió este miércoles a los venezolanos manifestarse de nuevo en las calles contra el Gobierno de Nicolás Maduro el próximo viernes, cuando se conmemorarán los 208 años la firma del acta de independencia del país caribeño, mientras él sigue escondido en la embajada de España, su esposa e hijos en España, su padre asumió la ciudadanía española, y gran cantidad de opositores que piden que la gente salga a la calle o están en una embajada o asilados en EEUU a costillas de los «carne de cañon».

«Todos a la calle este (viernes) 5 de julio atendiendo el llamado del presidente (E) Juan Guaidó, reclamando una vez más nuestra independencia del yugo opresor», escribió López en su cuenta de Twitter.

«El presente y el futuro de Venezuela está en nuestras manos. ¡Salgamos a conquistarlo! Pueblo y Fuerza Armada unidos, respaldados por la Constitución y por toda la comunidad internacional», insistió.

La oposición convocó a su militancia a jornadas de protestas para este viernes, una fecha en la que el chavismo, que gobierna desde 1999, también saldrá a las calles.

Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, convocó ayer a las protestas, un llamado que fue secundado por gremios de trabajadores públicos y el grueso de las formaciones políticas de oposición.

El llamado a protestas surge después de la muerte de un militar que se encontraba bajo custodia del Gobierno tras ser acusado de conspiración y que fue asesinado en prisión según la hipótesis que maneja la Fiscalía.

La invitación a manifestarse también se ha visto estimulada por la represión policial contra una manifestación en el estado de Táchira (suroeste) que causó que un joven de 16 años perdiera la visión en ambos ojos, lo que recordó López en su mensaje.

«Nadie está a salvo de la maldad de este régimen que tortura y mata a civiles y militares por igual: un día asesinan a un oficial y al siguiente le disparan a los ojos a un joven venezolano», dijo.

Esta es la primera vez que López usa las redes sociales para enviar mensajes desde que ingresó en la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, a principios de mayo pasado.

A finales de abril, el opositor burló a la policía para abandonar su hogar, donde cumplía una pena de casi 14 años de prisión por su participación en una oleada de manifestaciones que sacudieron el país en 2014, y que se saldaron con más de 40 fallecidos.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una acuciante crisis que se agudizó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino.

La Administración de Guaidó cuenta con el apoyo de más de 50 Gobiernos, con el de Estados Unidos a la cabeza, pese a que no controla la burocracia o las Fuerzas Armadas del país.

