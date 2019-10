Liberado el Profesor de la UCLA Eugenio Escalona luego de un año de prisión política

Sin derecho a ver la luz del día por un año, fue una de las situaciones que el profesor jubilado Eugenio Escalona pasó en las mazmorras donde estuvo detenido, el miércoles 17 de octubre fue liberado , el barquisimetano quién permaneció preso por el régimen venezolano, estuvo encarcelado más un año a pesar de tener una boleta de excarcelación desde el pasado 3 de diciembre del 2018.

Escalona fue encarcelado luego que lo llevaran a declarar sobre un presunto plan de atentado magnicida, sin embargo no le fue permitido retornar a su residencia.

Siete cargos de gravedad le fueron imputados al profesor jubilado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de 63 años de edad, entre los que destaca el delito de Terrorismo así como también Homicidio en perjuicio de efectivos militares.

Cabe destacar que tanto abogados defensores de derechos humanos que seguían el caso del profesor Escalona como sus familiares, denuciaron en reitaradas oportunidades que durante permanencia en el Sebin no tenia derecho a la luz del sol.

Antes de su liberación familiares del ex profesor del decanato de Administración de la UCLA aseguraron la pérdida de al menos 10 kg de peso y problemas de hipertensión que no había sufrido nunca por la vida de deportista que mantenía.

En : Noticias Nacionales