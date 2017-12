Un grupo de “presos políticos” comienzan a ser liberados, la noche de este sábado, como parte de una medida propuesta por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Los primeros fueron Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, militantes de Primero Justicia (PJ). Seguidamente, Alejandro Zerpa y Juan Miguel de Sosa, ambos detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2015.

También fueron liberados 12 de 14 funcionarios de PoliChacao: María Perez, Venus Medina, Cesar Mijares, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Darwin Herde, Ever Meneses, Miguel Mora, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Edgar González y Ángel Sánchez.

Aún permanecen detenidos el supervisor jefe de PoliChacao Fred Mavares y Reggie Andrade.

“No puedo expresar la emoción que sentí al momento de la liberación, lastimosamente hemos salido 12 de 14”, manifestó Mijares.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, y algunos miembros del cuerpo policial del municipio estuvieron presentes en la liberación de los funcionarios.

Sebin libera a exalcalde Alfredo Ramos

Alfredo Ramos, exalcalde del municipio Iribarren del estado Lara, también fue puesto en libertad. “Siempre dije que mi detención fue injusta. Yo no cometí ningún delito y por eso la gente siempre luchó para lograr mi libertad”, expresó.

Más temprano, Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, explicó que la Comisión de la Verdad evaluaría la aplicación de “fórmulas alternativas” a la privación de libertad a 80 personas, “por su participación en los hechos cometidos” en las protestas de 2014 y 2017.

Cabe destacar que los liberados deberán presentarse ante la Comisión de la Verdad, como una “forma pedagógica y que se reconozca a las víctimas”.

Globovisión

Liberan a primer grupo de detenidos en protestas de 2014-2017 tras propuesta de la Comisión de la Verdad

