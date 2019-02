Liborio Guarulla anunció que la ayuda humanitaria comenzó a ingresar por Amazonas

Caracas.- La ayuda Humanitaria comenzó a ingresar este jueves por Amazonas, aseguró el exgobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, mediante su cuenta en Twitter.

Señaló igualmente que el ingreso se realizó a través de los Ríos Guainía, Atabapo y Orinoco, y que llegan alimentos a las comunidades y poblaciones desde Colombia en un envío organizado por ONG, el Gobierno colombiano y organizaciones indígenas.

Las embarcaciones han sido escoltadas por indígenas venezolanos, quienes dijeron que “pongan alimentos y medicinas en la frontera que nosotros lo haremos llegar a nuestros hermanos indígenas y criollos que lo necesitan”, según lo publicado por Guarulla en la mencionada red social.

INDÍGENAS DE AMAZONAS RESTEADOS CON LA AYUDA HUMANITARIA. Han dicho, "pongan alimentos y medicinas en la frontera q nosotros lo haremos llegar a nuestros hermanos indígenas y criollos q lo necesitan; porque no vamos a morir x gobierno que nos niega comida, medicinas y gasolina" pic.twitter.com/p7X892TBij — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) February 14, 2019



