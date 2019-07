Líderes vecinales y la UCAB dictaron taller “Liderazgo Ambiental Comunitario” en Caracas

Cumpliendo con su compromiso de contribuir al cuidado del medio ambiente, la Fundación Comunidades Ciudadanas (Fundacomunidanas), a través de su experiencia Caracas Ciudad Plural, realizó el Taller de Liderazgo Ambiental Comunitario junto a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la iniciativa Caracas Sostenible.

Manfredo González, coordinador general de Caracas Ciudad Plural, señaló que con asistencia de 24 vecinos de diversas zonas y organizaciones de la capital, Fundacomunidanas y la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB partieron de tres objetivos en este programa. “En primer lugar, capacitar a líderes comunitarios y vecinos en materia ambiental, promoviendo el trabajo en redes en pro de la mejora de la calidad de vida urbana. En segundo lugar, incrementar valores sociales e intereses que impulsen la participación comunitaria activa en la protección y mejoramiento del medio ambiente y, en tercer lugar, promover el sentido de pertenencia y corresponsabilidad por la urgente necesidad de atender la problemática del entorno”, indicó.

González describió que Esta décima edición del taller “Liderazgo Ambiental Comunitario”, dictada por los profesores Joaquín Benítez y Samantha Barrios, es un programa de extensión universitaria de la UCAB, dividido en cuatro módulos, los cuales comienzan con una clase magistral sobre las nociones básicas del tema ambiental. “Durante el segundo módulo, se realiza una dinámica por mesas de trabajo donde se escoge una comunidad y se identifican problemas y soluciones en la comunidad escogida; mientras que, en el tercero, se diseñan soluciones para la mejora ambiental de la comunidad. Por último, el cuarto módulo se dedica a la promoción y organización de redes ambientales”.

“Más de cien líderes y vecinos forman parte de la Red Ambiental promovida por la UCAB, donde se brinda acompañamiento y formación en el tema a las comunidades presentes en la red, hacemos una evaluación muy positiva del contenido y pudimos constatar directamente la satisfacción de los asistentes sobre el Taller”, concluyó el exconcejal de Sucre agregando que junto a la iniciativa Caracas Sostenible seguirá acompañando la formación de redes ambientales, fomentarán su formación y apoyarán sus actividades.

