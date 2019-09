Lilian Tintori dijo que su ONG se apoya con paramilitares, ¿Analfabeta funcional o se le salió la verdad? .En un evento realizado en Estados Unidos, la mujer del preso político que le ha salido más caro a Venezuela en toda su historia, afirmó delante de un público de habla inglesa y

en ese idioma, que su ONG «Rescate Venezuela» utiliza paramilitares para distribuir la «Ayuda Humanitaria» que se envía a Venezuela.



Aqui tenemos el Video subtitulado.

Lilian Tintori dijo «que su ONG se apoya con paramilitares» pic.twitter.com/Nk2DSI1pVC — NotiActual (@notiactual) September 25, 2019

Ahora las preguntas importantes:

¿Se le «chispoteó» y dijo la verdad?

¿La tipa es una analfabeta funcional tanto en español y en inglés?

¿Sí estudió alguna vez, pasó copiada y/o con 10 puntos el inglés?

¿Porqué Juan Guaidó utiliza gente tan mediocre para que lo represente en el extranjero?

Posteriormene, cuando el entorno de la franquicia política de su esposo «Voluntad Popular», se dió cuenta que la tipa «la cagó», la susodicha emitió un comunicado a través de su cuenta twitter intentando hacer «control de daños» o cómo decimos en Venezuela «enmendar el capote», pero ¿Cómo se recoge el agua con semejante afirmación?

Algunos analistas del lenguaje han indicado que su mal inglés estaba «bien» estructurado, eso unido a que quién tiene en su subconsciente verdaderos tratos con grupos irregulares cómo ella misma lo dice, al momento de intentar «enhebrar» palabras en otro idioma afloran.

Lo dicho, dicho está y quedó grabado, nadie se para delante de un público internacional a hacerse el inteligente para luego salir a decir que fue culpa de «su mal inglés».

