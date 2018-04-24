Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 4
|NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR
|ID
|ID CLIENTE
|ITAL-CELL, C.A.
|J
|405576120
|IMPORTADORA MUNDO SPORT, C.A.
|J
|403977127
|COVATEX, C.A.
|J
|402270682
|IMPORTADORA EL PUNTO DE LA MODA, C.A.
|J
|315754444
|IMPORTADORA LUNATEX, C.A.
|J
|404194401
|VERGEL SANTOS MARCO TULIO
|V
|25686447
|FLORES CASTELLANOS DUILIO JOSE
|V
|12165805
|VARIEDADES CRYSMAR 3000
|R
|274965572
|EL SURTIDOR DEL BLUMER, C.A.
|J
|295830408
|ECHEVERRY RAMIREZ JUAN PABLO
|E
|83308671
|INVERSIONES 943376, C.A.
|J
|296016348
|VISION HANNAH, C.A.
|J
|403795002
|FARI¥A GAMEZ SANTIAGO EDUARDO
|V
|13531393
|ACACIO SEDANO REINALDO JOSE
|V
|14825931
|R & M SEYCOM, C.A.
|J
|402021763
|LOYO PERDOMO HECTOR RAMON
|V
|10637877
|LIU XIAOYU
|E
|84497034
|NU¥EZ CASTELLAZZI DANIELA
|V
|17260156
|BARBOSA TORRES JHONNY JOSE
|V
|18669681
|DUBRA C.A.
|J
|408114690
|EL MUNDO DEL PARABRISAS, C.A.
|J
|296162050
|BIOPRODUCTOS BRAHMAN 2012 C.A.
|J
|400807646
|FERNANDEZ AGUI¥O EDGAR JOSE
|V
|10329352
|SUPERMERCADO YES 2015, C.A.
|J
|407811070
|SOLUCIONES GSC, S.A.
|J
|400539854
|RUIZ SANDOVAL MIGLENYS
|V
|15630662
|IMPORTADORA DE ALIMENTOS 2021, C.A.
|J
|402510870
|MILLAN REYES LARRY JOSE
|V
|20111025
|SERVICIOS TAX FREE C.A.
|J
|401505058
|CONSTRUCCIONES T.D.S.K, C.A.
|J
|402510900
|OXFORD C.A.
|J
|313131539
|ALIMENTOS 2021, C.A.
|J
|402747039
|VELASQUEZ PARRA NORIS DEL CARMEN
|V
|9179489
|COMERCIAL PLAZA NUEVO C.A.
|J
|406780839
|WU YIXING
|E
|82289498
|CHAPARRO TAPIAS ALIRIO
|V
|24615757
|INVERSIONES LA FAVORITA 2000, C.A.
|J
|294508448
|WILL JJ EXPORT & IMPORT C.A.
|J
|401345182
|INVERSIONES J.J. LEE, C.A.
|J
|311275908
|BEST CARIBBEAN CORPORATION C.A.
|J
|401344763
|INVERSIONES CAMILA SOF, C.A.
|J
|403560285
|ALMEIDA YANNOLYS JOSEFINA
|V
|9896643
|TANG JINZHAN
|E
|84489823
|CRUGNALE BAGNATO MARIO
|V
|13036700
|FENG BINQIANG
|E
|84390795
|CALZADOS ROBINSON, C.A.
|J
|308656143
|RESTAURANT LA LLEGADA DE FLORELIS C.A.
|J
|400973988
|PLUSCEN 2016, C.A.
|J
|407978454
|DUARTE ORTIZ JAIME ALFREDO
|V
|13753419
|SILVA MARQUEZ CARLOS DANIEL
|V
|17131025
|CONTRERAS RAMIREZ NELSON DOMINGO
|V
|26781150
|OU YONG AN
|V
|24442538
|CASTRO ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO
|V
|9360280
|HITO DISTRIBUIDORA, C.A.
|J
|404058435
|JOSE MANUEL MENDOZA VILLASMIL
|V
|20573565
|FENG XIAOWEI
|V
|26591365
|ELECTROMEGA 2013, C.A.
|J
|401661874
|MERCA PLAST C.A.
|J
|404473432
|FIGUERA DE MU¥OZ JENNY JOSEFINA
|V
|12968264
|CUPIDO LARA EVELIN ANFOR
|V
|24539517
|XIE XIAOYAO
|E
|84362803
|OSORIO ANDRADES ERIKA JUASILIN
|V
|20746020
|CHEN PEIJI
|E
|82360403
|BONILLA ANGARITA CARLOS JIMY
|E
|84555745
|LIU YU TING
|V
|23055252
|PAPELERIA Y VARIEDADES JS, C.A.
|J
|405235225
|ENOC DE JESUS VALBUENA OLANO
|V
|20533437
|CALIXTO JIMENEZ ANYILENA MAIRLU
|V
|15435320
|INVERSIONES JYSA C.A.
|J
|406199044
|TEQUITA ROBLES YOBETSY
|V
|19929217
|ZHENG JIEFENG
|E
|84474074
|CANQUIZ MU¥OZ KEVIN ALONSO
|V
|24960140
|CHEN JIANRANG
|E
|82270513
|MALAVE AVENDANO YANIRA J
|V
|6340154
|META BEBIDAS Y EMPAQUES, C.A.
|J
|405160853
|MEJIAS GARCIA YONDERSON ARLEY
|V
|18166817
|VENTUREL IMPORTACIONES
|J
|404487085
|INVERSIONES MUNDOFERTA VAL C.A.
|J
|296284083
|DISTRIBUIDORA HIGIENE PRODUCTS C.A.
|J
|406394947
|COMERCIAL BAO PENG 88, C.A.
|J
|299373257
|WU YANYAN
|E
|84547958
|REY MANTILLA CARLOS ARTURO
|V
|11109280
|IMPOT Y EXPORT LOS ANGELES C.A.
|J
|313434809
|COMERCIAL KING II C.A.
|J
|311975721
|TALEB ATEF
|E
|84599482
|INVERSIONES LEO Y YO, C.A.
|J
|406187666
|COMERCIAL ALBAVEN
|J
|317685393
|INVERSIONES MAGA SPORT C.A.
|J
|299010294
|GONZALEZ MARQUEZ EMILIO JOSE
|V
|11212104
|DEWIN JAVIER RUIZ SUAREZ
|V
|23007790
|DISTRIBUIDORA MEGAPLAST, C.A.
|J
|407799460
|ZHANG CHANG GUAN HONG
|V
|19418266
|DISTRIBUIDORA WZL C.A.
|J
|407799266
|ELIAS PHILLIPS/ INVERSIONES ELIAS PHILLIPS, F
|R
|175248079
|FENG MEIYAN
|E
|84491765
|DISTRIBUIDORA FORTUNA 2016 C.A.
|J
|407799533
|CHARLY S THE COCKTAIL BAR C.A.
|J
|407517961
|CACERES B HECTOR IVAN
|V
|12251188
|PULIDO BOLIVAR VICTOR HUGO
|V
|23143020
|ARELLANO MONCADA UBEL YONNAN
|V
|16540246
|GALVIZ DURAN AURA LESBIA
|V
|5327608
|INV. UN NUEVO AMANECER CON VIDA C.A.
|J
|404654526
|FRIPICA EXPRESS C.A.
|J
|409923932
|CONTRERAS SUAREZ JOSE DOMINGO
|V
|5739493
|TALLER DE LATONERIA Y PINTURA MAGU S
|J
|296630631
|JAEN RAMIREZ/ ABASTO Y QUINCALLERIA BERACA, F
|R
|157750794
|COMERCIALIZADORA MUNDO AMERICA C.A.
|J
|404313036
|ABOU ELEZ EL ATRACH HAISSAM
|V
|26955318
|QUINTERO DIAZ GABRIEL ENRIQUE
|V
|18716151
|JUAN GABRIEL ORDOÑEZ PERALTA
|V
|18720725
|MATHEUS ARIAS WALTER WILLIAM
|V
|15353764
|CHEN FENG LIAN
|E
|83696257
|CHACON CONTRERAS JOSUE
|V
|17057949
|MAYIDA MALLDULINA BOU ELEZ GUERRA
|V
|19596755
|JENNY CHONA/ AUTO REPUESTOS JENNY
|R
|132153600
|DARWUIN GUILLERMO OSORIO MANRIQUE
|V
|17062859
|FENG HUIQUAN
|E
|84496211
|SUPERMERCADO RUNHUA C.A.
|J
|297804110
|WU YANXIANG
|E
|84345768
|LABRADOR MEDINA ANA BEATRIZ
|V
|8006617
|REFRIREPUESTO EL JUNQUITO, C.A.
|J
|316323463
|COMERCIALIZADORA CARDONA, C.A.
|J
|404328017
|VALERA ONELIA MONTERO
|V
|5789547
|MOTOS GT C.A.
|J
|297625380
|INVERSIONES DAFAGERCA, C.A.
|J
|403627908
|RESTAURANT SANG WAH C.A.
|J
|315908603
|LINAREZ ESCALONA RONALD ENRIQUE
|V
|11598484
|URBANO TORCATE FREYSER ELPIRIO
|V
|16041104
|INVERSIONES KETRIS C.A.
|J
|407207938
|URDANETA LOZANO VICTOR HUGO
|V
|7897624
|DETONANTES, C.A.
|J
|311992642
|LA MARINA CARACAS C.A.
|J
|463751
|CREACIONES RS PIELES 2305, C.A.
|J
|407013416
|INVERSIONES 361 ZULIA C.A.
|J
|404846760
|EURO ENRIQUE MORALES TORRES
|V
|12308476
|GONZALEZ LEZAMA CARLOS EDUARDO
|V
|12874819
|COMERCIAL BAHIA MUNDO, C.A.
|J
|401426514
|MUNDO ORINOCO, C.A.
|J
|406039608
|PATROCUS, C.A.
|J
|401813623
|COMERCIALIZADORA WAITD, C.A.
|J
|405160632
|HE SHUMEI
|E
|82246284
|INVERSIONES LIN & ZHENG, C.A.
|J
|404978763
|POSADA TURISTICA MANAPARAIPA ROJAS, C.A.
|J
|407199498
|DISTRIBUIDORA LATINO ORIENTAL C.A.
|J
|406606588
|ISAVA FIGUERA EDNIL RAMON
|V
|17935429
|FENG YILING
|E
|84427153
|AUTOMERCADO LI LA FLORESTA C.A.
|J
|304712693
|KENIA ELIZABETH AUMAITRE MARIÑO
|V
|23534703
|CORDERO ZAMBRANO ORLANDO JOSE
|V
|17039619
|COMERCIAL ELIAS Y SANDRA ZHENG, C.A.
|J
|295358415
|INVERSIONES DASILPAR C.A.
|J
|405941146
|COMERCIALIZADORA RIO CUYUNI C.A.
|J
|406435635
|L.N SOLDADURA C.A.
|J
|304972431
|SUPERMERCADO EXTRA ZHENG, C.A.
|J
|312789816
|IMPORTADORA GADE, C.A.
|J
|404911421
|A.C. SUPYTUBOS & HIERROS M.T 3000R.L.
|J
|404166971
|DUARTE HERNANDEZ GLORIA MARIA
|V
|10793564
|ALVARADO CEBALLO ONESIMO EROY
|V
|7112857
|MEGAREGALO S, C.A.
|J
|317233638
|CHEN JIANHUI
|V
|9693778
|AUTOPARTES JMC, C.A.
|J
|408113562
|GLOBALMOTO 168 C.A.
|J
|408405652
|DISTRIBUIDORA CANADA, C.A.
|J
|296956464
|FRIGORIFICO DELIGUAYOS, C.A.
|J
|403760691
|HIPERMERCADO EL AMARILLO, C. A.
|J
|406152935
|CEN SHOUYI
|V
|21415149
|INVERSIONES AJM SERVI 2015, C.A.
|J
|409101738
|OJEDA MAZA HENRY DAVID
|V
|20787902
|ORTIZ RODRIGUEZ YAXCY DEIGMAR
|V
|24694742
|HENRY JOSE ALVAREZ GIL
|V
|18804134
|VEEPOLENG C.A.
|J
|405098724
|FERRE AGRO LA HACIENDA, C.A.
|J
|406716499
|DK BOLEITA, C.A.
|J
|317659864
|YUVERO DE LEON JOSE MANUEL
|E
|82286374
|CORPORACION GRAN GALAXY, C.A.
|J
|401948928
|ELIMFILTERS C.A.
|J
|402437439
|AVENDA¥O MAHECHA RODOLFO FRANCISCO
|V
|22006491
|DKZL C.A.
|J
|313601993
|ODEH ABDEL OMAR ZUHAIR
|V
|21020119
|REPUESTO JONSUKI, C.A.
|J
|402465700
|INVERSIONES FRANCHESMAR C.A.
|J
|315478277
|RUIDIAZ QUICHE EDUARDO JOSE
|V
|25213764
|DARWICH ABBAS MOHAMAD
|E
|84316875
|INVERSIONES KARY 2014, C.A.
|J
|403866082
|SUPERMERCADO PLAZA ORIENTE C.A.
|J
|307722215
|PLASTICENTER 2015, C.A.
|J
|405401621
|SUPERMERCADO LA ESTRELLA 2012 C.A.
|J
|400392365
|RUIQIONG ZHENG / COMERCIAL LA PROSPERIDAD FP
|R
|211760733
|CHANKLIGORRA C.A.
|J
|298735490
|REPUESTOS MOTO CHINA C.A.
|J
|402976216
|THE CYBER TRAVELER CAFE, C.A.
|J
|297271040
|REPUESTOS MOTO SHOW C.A.
|J
|402980310
|BANDIOR C.A.
|J
|310066639
|INVERSIONES JF C.A.
|J
|309314564
|NUZZO FLORES RAFFELINA
|V
|17504850
|ARMACOS C.A.
|J
|401196330
|COMERCIALIZADORA INVERGRANO C.A.
|J
|315776960
|GARZON LEIDY
|V
|15777464
|GONZALEZ LEIDY MILENA
|V
|20510828
|YOLANIS SANCHEZ / MUNDO CHOLA FP
|R
|205188530
YA QUE EL LISTADO ES MUY LARGO SE HA ORGANIZADO EN VARIAS PARTES
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 1
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 2
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 3
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 4
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 5
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 6
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