Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 4

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NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR ID ID CLIENTE
ITAL-CELL, C.A. J 405576120
IMPORTADORA MUNDO SPORT, C.A. J 403977127
COVATEX, C.A. J 402270682
IMPORTADORA EL PUNTO DE LA MODA, C.A. J 315754444
IMPORTADORA LUNATEX, C.A. J 404194401
VERGEL SANTOS MARCO TULIO V 25686447
FLORES CASTELLANOS DUILIO JOSE V 12165805
VARIEDADES CRYSMAR 3000 R 274965572
EL SURTIDOR DEL BLUMER, C.A. J 295830408
ECHEVERRY RAMIREZ JUAN PABLO E 83308671
INVERSIONES 943376, C.A. J 296016348
VISION HANNAH, C.A. J 403795002
FARI¥A GAMEZ SANTIAGO EDUARDO V 13531393
ACACIO SEDANO REINALDO JOSE V 14825931
R & M SEYCOM, C.A. J 402021763
LOYO PERDOMO HECTOR RAMON V 10637877
LIU XIAOYU E 84497034
NU¥EZ CASTELLAZZI DANIELA V 17260156
BARBOSA TORRES JHONNY JOSE V 18669681
DUBRA C.A. J 408114690
EL MUNDO DEL PARABRISAS, C.A. J 296162050
BIOPRODUCTOS BRAHMAN 2012 C.A. J 400807646
FERNANDEZ AGUI¥O EDGAR JOSE V 10329352
SUPERMERCADO YES 2015, C.A. J 407811070
SOLUCIONES GSC, S.A. J 400539854
RUIZ SANDOVAL MIGLENYS V 15630662
IMPORTADORA DE ALIMENTOS 2021, C.A. J 402510870
MILLAN REYES LARRY JOSE V 20111025
SERVICIOS TAX FREE C.A. J 401505058
CONSTRUCCIONES T.D.S.K, C.A. J 402510900
OXFORD C.A. J 313131539
ALIMENTOS 2021, C.A. J 402747039
VELASQUEZ PARRA NORIS DEL CARMEN V 9179489
COMERCIAL PLAZA NUEVO C.A. J 406780839
WU YIXING E 82289498
CHAPARRO TAPIAS ALIRIO V 24615757
INVERSIONES LA FAVORITA 2000, C.A. J 294508448
WILL JJ EXPORT & IMPORT C.A. J 401345182
INVERSIONES J.J. LEE, C.A. J 311275908
BEST CARIBBEAN CORPORATION C.A. J 401344763
INVERSIONES CAMILA SOF, C.A. J 403560285
ALMEIDA YANNOLYS JOSEFINA V 9896643
TANG JINZHAN E 84489823
CRUGNALE BAGNATO MARIO V 13036700
FENG BINQIANG E 84390795
CALZADOS ROBINSON, C.A. J 308656143
RESTAURANT LA LLEGADA DE FLORELIS C.A. J 400973988
PLUSCEN 2016, C.A. J 407978454
DUARTE ORTIZ JAIME ALFREDO V 13753419
SILVA MARQUEZ CARLOS DANIEL V 17131025
CONTRERAS RAMIREZ NELSON DOMINGO V 26781150
OU YONG AN V 24442538
CASTRO ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO V 9360280
HITO DISTRIBUIDORA, C.A. J 404058435
JOSE MANUEL MENDOZA VILLASMIL V 20573565
FENG XIAOWEI V 26591365
ELECTROMEGA 2013, C.A. J 401661874
MERCA PLAST C.A. J 404473432
FIGUERA DE MU¥OZ JENNY JOSEFINA V 12968264
CUPIDO LARA EVELIN ANFOR V 24539517
XIE XIAOYAO E 84362803
OSORIO ANDRADES ERIKA JUASILIN V 20746020
CHEN PEIJI E 82360403
BONILLA ANGARITA CARLOS JIMY E 84555745
LIU YU TING V 23055252
PAPELERIA Y VARIEDADES JS, C.A. J 405235225
ENOC DE JESUS VALBUENA OLANO V 20533437
CALIXTO JIMENEZ ANYILENA MAIRLU V 15435320
INVERSIONES JYSA C.A. J 406199044
TEQUITA ROBLES YOBETSY V 19929217
ZHENG JIEFENG E 84474074
CANQUIZ MU¥OZ KEVIN ALONSO V 24960140
CHEN JIANRANG E 82270513
MALAVE AVENDANO YANIRA J V 6340154
META BEBIDAS Y EMPAQUES, C.A. J 405160853
MEJIAS GARCIA YONDERSON ARLEY V 18166817
VENTUREL IMPORTACIONES J 404487085
INVERSIONES MUNDOFERTA VAL C.A. J 296284083
DISTRIBUIDORA HIGIENE PRODUCTS C.A. J 406394947
COMERCIAL BAO PENG 88, C.A. J 299373257
WU YANYAN E 84547958
REY MANTILLA CARLOS ARTURO V 11109280
IMPOT Y EXPORT LOS ANGELES C.A. J 313434809
COMERCIAL KING II C.A. J 311975721
TALEB ATEF E 84599482
INVERSIONES LEO Y YO, C.A. J 406187666
COMERCIAL ALBAVEN J 317685393
INVERSIONES MAGA SPORT C.A. J 299010294
GONZALEZ MARQUEZ EMILIO JOSE V 11212104
DEWIN JAVIER RUIZ SUAREZ V 23007790
DISTRIBUIDORA MEGAPLAST, C.A. J 407799460
ZHANG CHANG GUAN HONG V 19418266
DISTRIBUIDORA WZL C.A. J 407799266
ELIAS PHILLIPS/ INVERSIONES ELIAS PHILLIPS, F R 175248079
FENG MEIYAN E 84491765
DISTRIBUIDORA FORTUNA 2016 C.A. J 407799533
CHARLY S THE COCKTAIL BAR C.A. J 407517961
CACERES B HECTOR IVAN V 12251188
PULIDO BOLIVAR VICTOR HUGO V 23143020
ARELLANO MONCADA UBEL YONNAN V 16540246
GALVIZ DURAN AURA LESBIA V 5327608
INV. UN NUEVO AMANECER CON VIDA C.A. J 404654526
FRIPICA EXPRESS C.A. J 409923932
CONTRERAS SUAREZ JOSE DOMINGO V 5739493
TALLER DE LATONERIA Y PINTURA MAGU S J 296630631
JAEN RAMIREZ/ ABASTO Y QUINCALLERIA BERACA, F R 157750794
COMERCIALIZADORA MUNDO AMERICA C.A. J 404313036
ABOU ELEZ EL ATRACH HAISSAM V 26955318
QUINTERO DIAZ GABRIEL ENRIQUE V 18716151
JUAN GABRIEL ORDOÑEZ PERALTA V 18720725
MATHEUS ARIAS WALTER WILLIAM V 15353764
CHEN FENG LIAN E 83696257
CHACON CONTRERAS JOSUE V 17057949
MAYIDA MALLDULINA BOU ELEZ GUERRA V 19596755
JENNY CHONA/ AUTO REPUESTOS JENNY R 132153600
DARWUIN GUILLERMO OSORIO MANRIQUE V 17062859
FENG HUIQUAN E 84496211
SUPERMERCADO RUNHUA C.A. J 297804110
WU YANXIANG E 84345768
LABRADOR MEDINA ANA BEATRIZ V 8006617
REFRIREPUESTO EL JUNQUITO, C.A. J 316323463
COMERCIALIZADORA CARDONA, C.A. J 404328017
VALERA ONELIA MONTERO V 5789547
MOTOS GT C.A. J 297625380
INVERSIONES DAFAGERCA, C.A. J 403627908
RESTAURANT SANG WAH C.A. J 315908603
LINAREZ ESCALONA RONALD ENRIQUE V 11598484
URBANO TORCATE FREYSER ELPIRIO V 16041104
INVERSIONES KETRIS C.A. J 407207938
URDANETA LOZANO VICTOR HUGO V 7897624
DETONANTES, C.A. J 311992642
LA MARINA CARACAS C.A. J 463751
CREACIONES RS PIELES 2305, C.A. J 407013416
INVERSIONES 361 ZULIA C.A. J 404846760
EURO ENRIQUE MORALES TORRES V 12308476
GONZALEZ LEZAMA CARLOS EDUARDO V 12874819
COMERCIAL BAHIA MUNDO, C.A. J 401426514
MUNDO ORINOCO, C.A. J 406039608
PATROCUS, C.A. J 401813623
COMERCIALIZADORA WAITD, C.A. J 405160632
HE SHUMEI E 82246284
INVERSIONES LIN & ZHENG, C.A. J 404978763
POSADA TURISTICA MANAPARAIPA ROJAS, C.A. J 407199498
DISTRIBUIDORA LATINO ORIENTAL C.A. J 406606588
ISAVA FIGUERA EDNIL RAMON V 17935429
FENG YILING E 84427153
AUTOMERCADO LI LA FLORESTA C.A. J 304712693
KENIA ELIZABETH AUMAITRE MARIÑO V 23534703
CORDERO ZAMBRANO ORLANDO JOSE V 17039619
COMERCIAL ELIAS Y SANDRA ZHENG, C.A. J 295358415
INVERSIONES DASILPAR C.A. J 405941146
COMERCIALIZADORA RIO CUYUNI C.A. J 406435635
L.N SOLDADURA C.A. J 304972431
SUPERMERCADO EXTRA ZHENG, C.A. J 312789816
IMPORTADORA GADE, C.A. J 404911421
A.C. SUPYTUBOS & HIERROS M.T 3000R.L. J 404166971
DUARTE HERNANDEZ GLORIA MARIA V 10793564
ALVARADO CEBALLO ONESIMO EROY V 7112857
MEGAREGALO S, C.A. J 317233638
CHEN JIANHUI V 9693778
AUTOPARTES JMC, C.A. J 408113562
GLOBALMOTO 168 C.A. J 408405652
DISTRIBUIDORA CANADA, C.A. J 296956464
FRIGORIFICO DELIGUAYOS, C.A. J 403760691
HIPERMERCADO EL AMARILLO, C. A. J 406152935
CEN SHOUYI V 21415149
INVERSIONES AJM SERVI 2015, C.A. J 409101738
OJEDA MAZA HENRY DAVID V 20787902
ORTIZ RODRIGUEZ YAXCY DEIGMAR V 24694742
HENRY JOSE ALVAREZ GIL V 18804134
VEEPOLENG C.A. J 405098724
FERRE AGRO LA HACIENDA, C.A. J 406716499
DK BOLEITA, C.A. J 317659864
YUVERO DE LEON JOSE MANUEL E 82286374
CORPORACION GRAN GALAXY, C.A. J 401948928
ELIMFILTERS C.A. J 402437439
AVENDA¥O MAHECHA RODOLFO FRANCISCO V 22006491
DKZL C.A. J 313601993
ODEH ABDEL OMAR ZUHAIR V 21020119
REPUESTO JONSUKI, C.A. J 402465700
INVERSIONES FRANCHESMAR C.A. J 315478277
RUIDIAZ QUICHE EDUARDO JOSE V 25213764
DARWICH ABBAS MOHAMAD E 84316875
INVERSIONES KARY 2014, C.A. J 403866082
SUPERMERCADO PLAZA ORIENTE C.A. J 307722215
PLASTICENTER 2015, C.A. J 405401621
SUPERMERCADO LA ESTRELLA 2012 C.A. J 400392365
RUIQIONG ZHENG / COMERCIAL LA PROSPERIDAD FP R 211760733
CHANKLIGORRA C.A. J 298735490
REPUESTOS MOTO CHINA C.A. J 402976216
THE CYBER TRAVELER CAFE, C.A. J 297271040
REPUESTOS MOTO SHOW C.A. J 402980310
BANDIOR C.A. J 310066639
INVERSIONES JF C.A. J 309314564
NUZZO FLORES RAFFELINA V 17504850
ARMACOS C.A. J 401196330
COMERCIALIZADORA INVERGRANO C.A. J 315776960
GARZON LEIDY V 15777464
GONZALEZ LEIDY MILENA V 20510828
YOLANIS SANCHEZ / MUNDO CHOLA FP R 205188530

YA QUE EL LISTADO ES MUY LARGO SE HA ORGANIZADO EN VARIAS PARTES

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 1

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 2

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 3

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 4

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 5

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