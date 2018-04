Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 4

NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR ID ID CLIENTE ITAL-CELL, C.A. J 405576120 IMPORTADORA MUNDO SPORT, C.A. J 403977127 COVATEX, C.A. J 402270682 IMPORTADORA EL PUNTO DE LA MODA, C.A. J 315754444 IMPORTADORA LUNATEX, C.A. J 404194401 VERGEL SANTOS MARCO TULIO V 25686447 FLORES CASTELLANOS DUILIO JOSE V 12165805 VARIEDADES CRYSMAR 3000 R 274965572 EL SURTIDOR DEL BLUMER, C.A. J 295830408 ECHEVERRY RAMIREZ JUAN PABLO E 83308671 INVERSIONES 943376, C.A. J 296016348 VISION HANNAH, C.A. J 403795002 FARI¥A GAMEZ SANTIAGO EDUARDO V 13531393 ACACIO SEDANO REINALDO JOSE V 14825931 R & M SEYCOM, C.A. J 402021763 LOYO PERDOMO HECTOR RAMON V 10637877 LIU XIAOYU E 84497034 NU¥EZ CASTELLAZZI DANIELA V 17260156 BARBOSA TORRES JHONNY JOSE V 18669681 DUBRA C.A. J 408114690 EL MUNDO DEL PARABRISAS, C.A. J 296162050 BIOPRODUCTOS BRAHMAN 2012 C.A. J 400807646 FERNANDEZ AGUI¥O EDGAR JOSE V 10329352 SUPERMERCADO YES 2015, C.A. J 407811070 SOLUCIONES GSC, S.A. J 400539854 RUIZ SANDOVAL MIGLENYS V 15630662 IMPORTADORA DE ALIMENTOS 2021, C.A. J 402510870 MILLAN REYES LARRY JOSE V 20111025 SERVICIOS TAX FREE C.A. J 401505058 CONSTRUCCIONES T.D.S.K, C.A. J 402510900 OXFORD C.A. J 313131539 ALIMENTOS 2021, C.A. J 402747039 VELASQUEZ PARRA NORIS DEL CARMEN V 9179489 COMERCIAL PLAZA NUEVO C.A. J 406780839 WU YIXING E 82289498 CHAPARRO TAPIAS ALIRIO V 24615757 INVERSIONES LA FAVORITA 2000, C.A. J 294508448 WILL JJ EXPORT & IMPORT C.A. J 401345182 INVERSIONES J.J. LEE, C.A. J 311275908 BEST CARIBBEAN CORPORATION C.A. J 401344763 INVERSIONES CAMILA SOF, C.A. J 403560285 ALMEIDA YANNOLYS JOSEFINA V 9896643 TANG JINZHAN E 84489823 CRUGNALE BAGNATO MARIO V 13036700 FENG BINQIANG E 84390795 CALZADOS ROBINSON, C.A. J 308656143 RESTAURANT LA LLEGADA DE FLORELIS C.A. J 400973988 PLUSCEN 2016, C.A. J 407978454 DUARTE ORTIZ JAIME ALFREDO V 13753419 SILVA MARQUEZ CARLOS DANIEL V 17131025 CONTRERAS RAMIREZ NELSON DOMINGO V 26781150 OU YONG AN V 24442538 CASTRO ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO V 9360280 HITO DISTRIBUIDORA, C.A. J 404058435 JOSE MANUEL MENDOZA VILLASMIL V 20573565 FENG XIAOWEI V 26591365 ELECTROMEGA 2013, C.A. J 401661874 MERCA PLAST C.A. J 404473432 FIGUERA DE MU¥OZ JENNY JOSEFINA V 12968264 CUPIDO LARA EVELIN ANFOR V 24539517 XIE XIAOYAO E 84362803 OSORIO ANDRADES ERIKA JUASILIN V 20746020 CHEN PEIJI E 82360403 BONILLA ANGARITA CARLOS JIMY E 84555745 LIU YU TING V 23055252 PAPELERIA Y VARIEDADES JS, C.A. J 405235225 ENOC DE JESUS VALBUENA OLANO V 20533437 CALIXTO JIMENEZ ANYILENA MAIRLU V 15435320 INVERSIONES JYSA C.A. J 406199044 TEQUITA ROBLES YOBETSY V 19929217 ZHENG JIEFENG E 84474074 CANQUIZ MU¥OZ KEVIN ALONSO V 24960140 CHEN JIANRANG E 82270513 MALAVE AVENDANO YANIRA J V 6340154 META BEBIDAS Y EMPAQUES, C.A. J 405160853 MEJIAS GARCIA YONDERSON ARLEY V 18166817 VENTUREL IMPORTACIONES J 404487085 INVERSIONES MUNDOFERTA VAL C.A. J 296284083 DISTRIBUIDORA HIGIENE PRODUCTS C.A. J 406394947 COMERCIAL BAO PENG 88, C.A. J 299373257 WU YANYAN E 84547958 REY MANTILLA CARLOS ARTURO V 11109280 IMPOT Y EXPORT LOS ANGELES C.A. J 313434809 COMERCIAL KING II C.A. J 311975721 TALEB ATEF E 84599482 INVERSIONES LEO Y YO, C.A. J 406187666 COMERCIAL ALBAVEN J 317685393 INVERSIONES MAGA SPORT C.A. J 299010294 GONZALEZ MARQUEZ EMILIO JOSE V 11212104 DEWIN JAVIER RUIZ SUAREZ V 23007790 DISTRIBUIDORA MEGAPLAST, C.A. J 407799460 ZHANG CHANG GUAN HONG V 19418266 DISTRIBUIDORA WZL C.A. J 407799266 ELIAS PHILLIPS/ INVERSIONES ELIAS PHILLIPS, F R 175248079 FENG MEIYAN E 84491765 DISTRIBUIDORA FORTUNA 2016 C.A. J 407799533 CHARLY S THE COCKTAIL BAR C.A. J 407517961 CACERES B HECTOR IVAN V 12251188 PULIDO BOLIVAR VICTOR HUGO V 23143020 ARELLANO MONCADA UBEL YONNAN V 16540246 GALVIZ DURAN AURA LESBIA V 5327608 INV. UN NUEVO AMANECER CON VIDA C.A. J 404654526 FRIPICA EXPRESS C.A. J 409923932 CONTRERAS SUAREZ JOSE DOMINGO V 5739493 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA MAGU S J 296630631 JAEN RAMIREZ/ ABASTO Y QUINCALLERIA BERACA, F R 157750794 COMERCIALIZADORA MUNDO AMERICA C.A. J 404313036 ABOU ELEZ EL ATRACH HAISSAM V 26955318 QUINTERO DIAZ GABRIEL ENRIQUE V 18716151 JUAN GABRIEL ORDOÑEZ PERALTA V 18720725 MATHEUS ARIAS WALTER WILLIAM V 15353764 CHEN FENG LIAN E 83696257 CHACON CONTRERAS JOSUE V 17057949 MAYIDA MALLDULINA BOU ELEZ GUERRA V 19596755 JENNY CHONA/ AUTO REPUESTOS JENNY R 132153600 DARWUIN GUILLERMO OSORIO MANRIQUE V 17062859 FENG HUIQUAN E 84496211 SUPERMERCADO RUNHUA C.A. J 297804110 WU YANXIANG E 84345768 LABRADOR MEDINA ANA BEATRIZ V 8006617 REFRIREPUESTO EL JUNQUITO, C.A. J 316323463 COMERCIALIZADORA CARDONA, C.A. J 404328017 VALERA ONELIA MONTERO V 5789547 MOTOS GT C.A. J 297625380 INVERSIONES DAFAGERCA, C.A. J 403627908 RESTAURANT SANG WAH C.A. J 315908603 LINAREZ ESCALONA RONALD ENRIQUE V 11598484 URBANO TORCATE FREYSER ELPIRIO V 16041104 INVERSIONES KETRIS C.A. J 407207938 URDANETA LOZANO VICTOR HUGO V 7897624 DETONANTES, C.A. J 311992642 LA MARINA CARACAS C.A. J 463751 CREACIONES RS PIELES 2305, C.A. J 407013416 INVERSIONES 361 ZULIA C.A. J 404846760 EURO ENRIQUE MORALES TORRES V 12308476 GONZALEZ LEZAMA CARLOS EDUARDO V 12874819 COMERCIAL BAHIA MUNDO, C.A. J 401426514 MUNDO ORINOCO, C.A. J 406039608 PATROCUS, C.A. J 401813623 COMERCIALIZADORA WAITD, C.A. J 405160632 HE SHUMEI E 82246284 INVERSIONES LIN & ZHENG, C.A. J 404978763 POSADA TURISTICA MANAPARAIPA ROJAS, C.A. J 407199498 DISTRIBUIDORA LATINO ORIENTAL C.A. J 406606588 ISAVA FIGUERA EDNIL RAMON V 17935429 FENG YILING E 84427153 AUTOMERCADO LI LA FLORESTA C.A. J 304712693 KENIA ELIZABETH AUMAITRE MARIÑO V 23534703 CORDERO ZAMBRANO ORLANDO JOSE V 17039619 COMERCIAL ELIAS Y SANDRA ZHENG, C.A. J 295358415 INVERSIONES DASILPAR C.A. J 405941146 COMERCIALIZADORA RIO CUYUNI C.A. J 406435635 L.N SOLDADURA C.A. J 304972431 SUPERMERCADO EXTRA ZHENG, C.A. J 312789816 IMPORTADORA GADE, C.A. J 404911421 A.C. SUPYTUBOS & HIERROS M.T 3000R.L. J 404166971 DUARTE HERNANDEZ GLORIA MARIA V 10793564 ALVARADO CEBALLO ONESIMO EROY V 7112857 MEGAREGALO S, C.A. J 317233638 CHEN JIANHUI V 9693778 AUTOPARTES JMC, C.A. J 408113562 GLOBALMOTO 168 C.A. J 408405652 DISTRIBUIDORA CANADA, C.A. J 296956464 FRIGORIFICO DELIGUAYOS, C.A. J 403760691 HIPERMERCADO EL AMARILLO, C. A. J 406152935 CEN SHOUYI V 21415149 INVERSIONES AJM SERVI 2015, C.A. J 409101738 OJEDA MAZA HENRY DAVID V 20787902 ORTIZ RODRIGUEZ YAXCY DEIGMAR V 24694742 HENRY JOSE ALVAREZ GIL V 18804134 VEEPOLENG C.A. J 405098724 FERRE AGRO LA HACIENDA, C.A. J 406716499 DK BOLEITA, C.A. J 317659864 YUVERO DE LEON JOSE MANUEL E 82286374 CORPORACION GRAN GALAXY, C.A. J 401948928 ELIMFILTERS C.A. J 402437439 AVENDA¥O MAHECHA RODOLFO FRANCISCO V 22006491 DKZL C.A. J 313601993 ODEH ABDEL OMAR ZUHAIR V 21020119 REPUESTO JONSUKI, C.A. J 402465700 INVERSIONES FRANCHESMAR C.A. J 315478277 RUIDIAZ QUICHE EDUARDO JOSE V 25213764 DARWICH ABBAS MOHAMAD E 84316875 INVERSIONES KARY 2014, C.A. J 403866082 SUPERMERCADO PLAZA ORIENTE C.A. J 307722215 PLASTICENTER 2015, C.A. J 405401621 SUPERMERCADO LA ESTRELLA 2012 C.A. J 400392365 RUIQIONG ZHENG / COMERCIAL LA PROSPERIDAD FP R 211760733 CHANKLIGORRA C.A. J 298735490 REPUESTOS MOTO CHINA C.A. J 402976216 THE CYBER TRAVELER CAFE, C.A. J 297271040 REPUESTOS MOTO SHOW C.A. J 402980310 BANDIOR C.A. J 310066639 INVERSIONES JF C.A. J 309314564 NUZZO FLORES RAFFELINA V 17504850 ARMACOS C.A. J 401196330 COMERCIALIZADORA INVERGRANO C.A. J 315776960 GARZON LEIDY V 15777464 GONZALEZ LEIDY MILENA V 20510828 YOLANIS SANCHEZ / MUNDO CHOLA FP R 205188530

YA QUE EL LISTADO ES MUY LARGO SE HA ORGANIZADO EN VARIAS PARTES

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 1

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 2

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 3

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 4

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 5

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 6

Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 4 was last modified: by

Loading...

Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 4

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):