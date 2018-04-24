Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 5

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NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR ID ID CLIENTE
DUQUE BUSTAMANTE VICTOR MANUEL V 10749065
SUAREZ HECTOR FERNANDO V 15960527
CARDOZO CHAVEZ CHARLES ARGENIS V 15120309
ESCALANTE BELADRIA JULIAN HUMBERTO V 4628519
JESUS CARRILLO / FERRETERIA MERCANTIL CARRILL V 34507003
DISTRIBUIDORA MAYEJO, C.A. J 407133365
AYALA CONTRERAS MAR YUNEIRA V 19492112
MIRYAM CARVAJAL / CARVAJAL ZAPATOLANDIA FP R 844406250
SALAZAR CORREDOR JOSE LEONEL V 20407633
COMERCIAL SITU PENG, C.A. J 294913792
FIWI SHOP C.A. J 400712572
SUPER BARATON 888 C-A J 299462802
INVERSIONES ORO REY C.A. J 401238130
HIPERMERCADO YURUARI C.A. J 404760741
COMERCIAL SOHOFENG, C.A. J 298715260
SANCHEZ SALAZAR LEANDRO ENRIQUE V 25963333
COMERCIAL VOLTEX, C.A. J 402835132
AUTOREPUESTOS LAS 3 B C.A. J 406706280
INVERSIONES EFENIGTH C.A. J 408510294
GARLOTTI COLMENARES WILLIAN FRANCISCO V 7119094
T. KLAS, C.A. J 312171146
ZAPATERIA CAMPOMAR, C.A. J 314530372
GRUPO C.A.F, C.A. J 306015590
COMERCIAL SUERTE LU, C.A. J 299982806
DISTRIBUIDORA TANGO, C.A. J 295485085
V.H.G ADUANEROS C.A. J 301906861
WU SUHUAN E 84438913
JOSE CHOCONTA / INVERSIONES CHOCONTA 2013 FP R 161566639
COMERCIAL 2028, C.A. J 313969370
GUILARTE ESPINOZA ALBA PAOLA V 25377789
TRISELEC, C.A. J 400509238
FERRER PORTILLO RAMON ENRIQUE V 16623304
CHIQUILLADAS MIS DULCES SUEÑOS C.A. J 403875987
LARREAL PENSO RUSSEL ANGEL V 23761418
DAZA GONZALEZ DAYANA DANIELA V 18823390
CISMA C.A. J 314523589
TORRES RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO V 10828320
COMERCIAL YIN HONG, C.A. J 308650358
COMERCIAL SONRISA ZHENG, C.A. J 317540514
SUPERMERCADO HERMANOS YONG & LING, C.A. J 400061067
COMERCIAL MAXIBRILLANTE, C.A. J 409995372
SUPERMERCADO JIA XIN C.A. J 403100675
COMERCIALIZADORA NUEVO LIANG 2016, C.A. J 408954800
PLASVEN ORIENTE C.A. J 402473702
MOYA PUERTA NELSON DAVID V 17871392
AUTOMERCADO COPIOSO C.A. J 297522840
SUPER INVERSIONES IY H40, C.A. J 407956213
JAIMES LAHOZ CARLOS EDUARDO V 8994467
EXPOIMCOPLAST C.A. J 294128262
COMERCIALIZADORA BENEDETI SHOPPING C.A. J 308375594
CARRILLO JESUS MANUEL V 9149616
CONTRERAS GALVIZ AURA GABRIELA V 21034832
ROOSDELL & SHARITY GLAMOURY BELLEZA C.A. J 294186122
COMERCIALIZADORA ALTEXCO C.A. J 400041694
MANUEL ORLANDO GUERRERO RODRIGUEZ V 29937719
SILVA PEREZ ALEXANDER V 8994842
CRUZ BECERRA JOFRE V 17467870
CABEZAS BOLIVAR OSCAR ALEJANDRO V 18969069
PAZ GOMEZ LUIS FERNANDO V 13917043
INVERSIONES QUANTUM PLUS C.A. J 402183763
LUXURY CARS C.A. J 314733400
HEREDIA CASTRO KIARA VERONICA V 18717998
SAHAR DUQUE MARIE MARCELLE V 18718210
JACINTO LEONIDAS PEÑA PINZON V 24744073
SANCHEZ HENAO JIREH ALEXANDRA V 19866380
DYLAJANY C.A. J 299223603
GOMEZ GALVIS LUCIA E 84408952
IVANSOLANO CELIS E 81402811
OTERO HIDALGO XIOMARA V 9138736
COMERCIALIZADORA MUSICALES LATINOS/ YESID ALO R 111929749
MEJIA ARANDA STEPHANIE MISHELL E 84316986
FERRE TORNO 2000 C.A. J 294341527
LEXARYS COROMOTO PLAZA DELGADO V 13301767
DICA DISTRIBUIDORA DEL CAMPO C.A. J 315794144
QUINTINI RZEMIEN GRECIA ELIZABETH V 17701691
COLMENARES PIRELA NUREIDYS ROSCELYS V 17257995
OSIO HERRERA DANIELA JOSEFINA V 15504991
LEZAMA CORONADO MARILYN YANET V 17100314
PEREZ RIVERA JHOVANNY V 17284918
QUEVEDO MIQUILENA JUAN JESUS V 17840120
BASTARDO DOMINGUEZ JUAN CARLOS V 14500324
DA SILVA MU¥OZ YULIANA YOLANDA V 15542593
WU HUISU E 83584052
INVERSIONES MC-CLURE 1, C.A. J 405810548
PUBLICIDAD Y MARK GUAYANA, C.A. J 294540511
MO YUTING E 82288907
SUPERMERCADO LA CONFIDENCIA C.A. J 298554630
ZAPATERIA ENTRE PANAS, C.A. J 402666802
MERU-Q, C.A. J 295035373
COMERCIALIZADORA MYRELS, C.A. J 298311746
LA PLAZA IMPORT, C.A. J 308219614
WU QIAOWEI E 80304635
LIN CHUFAN E 84437659
QIAOWEI WU/ COMERCIAL BULOVA FP R 803046355
IMPORTACION LCT, C.A. J 400104564
CHIRINOS DE CAMACHO ROSA LUZMILA V 7379883
GONZALEZ MENDOZA DANNYS JOSE V 16641985
WU WU SUSANA V 20544424
SARKISIAN, C.A. J 400570344
TANG JIAN QIANG V 21794508
SILVA LOZADA JHONATHAN ALEXANDER V 19792400
IMPORTADORA 2-40, C.A. J 401457380
CERAMICA AVANZA C.A. J 401476155
SERVICE COMPRESSOR INTERNATIONAL, C.A. J 316179052
CEN LIZHEN E 84356715
MENCO DE SERGA MARTHA ELENA V 15863361
CHEN SUHONG E 82213361
YEUNG KONG BABY C.A. J 307605758
FENG LIUDAN E 82271315
PANZA BOLIVAR MARIA LOURDES V 14304851
INVERSIONES SOFIA L & H, C.A. J 404786872
BAZAR LA ESTRELLA, C.A. J 313818283
SUPERMERCADO WU WU 168, C.A. J 404329633
MEDINA ESCOBAR YOSAMA DEL CARMEN V 16952109
GONZALEZ FORERO NIXON OSDARWUIN V 20475172
YGARZA OSIO YULIANNY LISETH V 25550900
REBOLLEDO GARCIA YOHANA JOSEFINA V 16101398
MORLES MARQUEZ EDNY MAIRELLYS V 24339406
LUQUEZ MONCADA BELLY MARGARITA V 19672538
CARMEN EDILIA NIÑO ASCENCIO V 9343808
LOPEZ MARIN MIGUEL ANGEL V 17686198
ARIZA TAPASCO ERYH GOHANY V 28236467
MANSOUR KHALIL RAIAN V 29750070
MORRELL COLINA HORALIA JOSEFINA V 17333911
BEJAS CONTRERAS KAMILA ALEJANDRA V 27485177
ZAMBRANO MOLINA LILIBETH NATHALY V 20717301
BERRIOS BAUTISTA JOANA ELIZABETH V 15242922
SOTILLO BRITO YRISBEL DEL CARMEN V 26159470
MARQUEZ HURTADO LAURA CRISTINA V 26096934
CONTRERAS CARABALLO RICHARD V 27396842
RODRIGUEZ GARCIA LAURA STEFANNY V 22118577
ZAMBRANO CORTEZ GREYMAR ALEXANDRA V 24159513
CASTRO PEREZ CESAR ALBERTO V 16229438
PEREZ LABRADOR MAYAN CRISTINA V 21675790
DI LISIO MOLINA GIOVANNI V 11677736
CALDERON SUAREZ CARMEN MILAGROS V 14368611
NAVARRO LEZAMA ROMMEL AMADO V 15088422
BRAVO MOLINA ADAHIL MARIADANELLY V 24931855
SERRANO FERRER WILSON EVELIO V 11501586
MEJIAS RIVAS CARLA JOHANA V 27165963
INVERSIONES LA 21 JK, C.A. J 407298178
DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ESTEFANIA, C.A. J 401718809
HE HUIFAN E 84432769
HOU JIEHAO E 84280221
OROPEZA RENDON RAUL BUENA VENTURA V 13214284
COMERCIAL LA GRAN FAMILIA UPATA, C.A. J 402609329
AGROPECUARIA EL YARAKE, C.A. J 403496153
INVERSIONES PRADOSKI, C.A. J 407538586
GONCALVES DANNYS V 16802701
INVERSIONES THIAGO ZADKIEL, C.A. J 403737290
LOS CASCABELES, C.A. J 405420308
INVERSORA FYM 2016 C.A. J 408366118
COMERCIAL LUCKY STAR, C.A. J 307736941
LEXUS TOYS, C.A. J 312415754
INVERSIONES PROGRESO 168, C.A. J 317319141
INVERSIONES C & V2011, C.A. J 306624058
INVERSIONES KJD, C.A. J 403569673
INVERSIONES 5 ESTRELLAS 2010 C.A. J 302999472
EL PALACIO DE LA ROPA INTIMA 2009, C.A. J 297773428
RODRIGUEZ GONZALEZ GREISY SAURINA V 18841438
CAMACHO CHIRINOS JUAN CARLOS V 14648192
CORPORACION FX 2018 C.A. J 405080132
TIENDA H & M, C.A. J 406181170
MERCANTIL S.M, C.A. J 299139165
PALMA DE REYES DEIRI JOSEFINA V 6874013
YEPEZ CAMACHO FRANCISCO ANTONIO V 18261658
MAIMAR AGENTES DE ADUANAS, C.A. J 296708975
INVERSIONES 7578, C.A. J 403444919
WU ZHUOYING E 82278454
WAID 20 SERVICIOS, C.A. J 404249710
MARQUEZ NELIDA IRIS V 6868829
AGROINVERSIONES LARA C.A. J 299267279
PETIT ROBLES ANA ESPERANZA V 11475273
ENTELEQUIA C.A. J 306837884
GUTIERREZ ZEA DARIANETH DEL CARMEN V 19648585
MULTIMADERAS DY, C.A. J 407363034
INVERSIONES MEGA DIGITAL C.A. J 404299971
TIENDA PLAZA TRADE LIMITED, C.A. J 316650790
COMERCIAL DRAGON 2012, C.A. J 400657890
HERMANOS ZHENG 2012, C.A. J 401480560
STUDY HOUSE, C.A. J 408691841
BOSMAS CONSULTORES, C.A. J 296638969
MR BIFE, C.A. J 405114584
GRUPO G.A 6031, C.A. J 297226044
INGENIERIA TECH 2008 C.A. J 296769036
INVERSIONES FORARI, C.A. J 404254790
CORPORACION INGRICOLA 2011, C.A. J 317498763
NAPOLI MOTOR C.A. J 407331353
INVERSIONES COTILOP C.A. J 404917063
TELE SERVICE CENTERS C.A. J 310860564
CONSTRUVEN 2016 C.A. J 407404318
METALVEN IMPORT C.A. J 408844591
LUARING C.A. J 317023358
DIVAD YUSLEYVA BRICEÑO VALERA V 12782150
INVERSIONES RODRIGUEZ & AMAYA 2007 C.A. J 317083733
RIERA COLMENAREZ JUAN CARLOS V 13651788
NEW IMPORT R.S.S, C.A. J 405534630
CHEPE, C.A. J 316310965
SOTOMONTE JIMENEZ SAUL V 20476284
TRAVELOCITY TOURS, C.A. J 406926353

YA QUE EL LISTADO ES MUY LARGO SE HA ORGANIZADO EN VARIAS PARTES

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 1

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 2

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 3

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 4

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 5

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