Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 5
|NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR
|ID
|ID CLIENTE
|DUQUE BUSTAMANTE VICTOR MANUEL
|V
|10749065
|SUAREZ HECTOR FERNANDO
|V
|15960527
|CARDOZO CHAVEZ CHARLES ARGENIS
|V
|15120309
|ESCALANTE BELADRIA JULIAN HUMBERTO
|V
|4628519
|JESUS CARRILLO / FERRETERIA MERCANTIL CARRILL
|V
|34507003
|DISTRIBUIDORA MAYEJO, C.A.
|J
|407133365
|AYALA CONTRERAS MAR YUNEIRA
|V
|19492112
|MIRYAM CARVAJAL / CARVAJAL ZAPATOLANDIA FP
|R
|844406250
|SALAZAR CORREDOR JOSE LEONEL
|V
|20407633
|COMERCIAL SITU PENG, C.A.
|J
|294913792
|FIWI SHOP C.A.
|J
|400712572
|SUPER BARATON 888 C-A
|J
|299462802
|INVERSIONES ORO REY C.A.
|J
|401238130
|HIPERMERCADO YURUARI C.A.
|J
|404760741
|COMERCIAL SOHOFENG, C.A.
|J
|298715260
|SANCHEZ SALAZAR LEANDRO ENRIQUE
|V
|25963333
|COMERCIAL VOLTEX, C.A.
|J
|402835132
|AUTOREPUESTOS LAS 3 B C.A.
|J
|406706280
|INVERSIONES EFENIGTH C.A.
|J
|408510294
|GARLOTTI COLMENARES WILLIAN FRANCISCO
|V
|7119094
|T. KLAS, C.A.
|J
|312171146
|ZAPATERIA CAMPOMAR, C.A.
|J
|314530372
|GRUPO C.A.F, C.A.
|J
|306015590
|COMERCIAL SUERTE LU, C.A.
|J
|299982806
|DISTRIBUIDORA TANGO, C.A.
|J
|295485085
|V.H.G ADUANEROS C.A.
|J
|301906861
|WU SUHUAN
|E
|84438913
|JOSE CHOCONTA / INVERSIONES CHOCONTA 2013 FP
|R
|161566639
|COMERCIAL 2028, C.A.
|J
|313969370
|GUILARTE ESPINOZA ALBA PAOLA
|V
|25377789
|TRISELEC, C.A.
|J
|400509238
|FERRER PORTILLO RAMON ENRIQUE
|V
|16623304
|CHIQUILLADAS MIS DULCES SUEÑOS C.A.
|J
|403875987
|LARREAL PENSO RUSSEL ANGEL
|V
|23761418
|DAZA GONZALEZ DAYANA DANIELA
|V
|18823390
|CISMA C.A.
|J
|314523589
|TORRES RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO
|V
|10828320
|COMERCIAL YIN HONG, C.A.
|J
|308650358
|COMERCIAL SONRISA ZHENG, C.A.
|J
|317540514
|SUPERMERCADO HERMANOS YONG & LING, C.A.
|J
|400061067
|COMERCIAL MAXIBRILLANTE, C.A.
|J
|409995372
|SUPERMERCADO JIA XIN C.A.
|J
|403100675
|COMERCIALIZADORA NUEVO LIANG 2016, C.A.
|J
|408954800
|PLASVEN ORIENTE C.A.
|J
|402473702
|MOYA PUERTA NELSON DAVID
|V
|17871392
|AUTOMERCADO COPIOSO C.A.
|J
|297522840
|SUPER INVERSIONES IY H40, C.A.
|J
|407956213
|JAIMES LAHOZ CARLOS EDUARDO
|V
|8994467
|EXPOIMCOPLAST C.A.
|J
|294128262
|COMERCIALIZADORA BENEDETI SHOPPING C.A.
|J
|308375594
|CARRILLO JESUS MANUEL
|V
|9149616
|CONTRERAS GALVIZ AURA GABRIELA
|V
|21034832
|ROOSDELL & SHARITY GLAMOURY BELLEZA C.A.
|J
|294186122
|COMERCIALIZADORA ALTEXCO C.A.
|J
|400041694
|MANUEL ORLANDO GUERRERO RODRIGUEZ
|V
|29937719
|SILVA PEREZ ALEXANDER
|V
|8994842
|CRUZ BECERRA JOFRE
|V
|17467870
|CABEZAS BOLIVAR OSCAR ALEJANDRO
|V
|18969069
|PAZ GOMEZ LUIS FERNANDO
|V
|13917043
|INVERSIONES QUANTUM PLUS C.A.
|J
|402183763
|LUXURY CARS C.A.
|J
|314733400
|HEREDIA CASTRO KIARA VERONICA
|V
|18717998
|SAHAR DUQUE MARIE MARCELLE
|V
|18718210
|JACINTO LEONIDAS PEÑA PINZON
|V
|24744073
|SANCHEZ HENAO JIREH ALEXANDRA
|V
|19866380
|DYLAJANY C.A.
|J
|299223603
|GOMEZ GALVIS LUCIA
|E
|84408952
|IVANSOLANO CELIS
|E
|81402811
|OTERO HIDALGO XIOMARA
|V
|9138736
|COMERCIALIZADORA MUSICALES LATINOS/ YESID ALO
|R
|111929749
|MEJIA ARANDA STEPHANIE MISHELL
|E
|84316986
|FERRE TORNO 2000 C.A.
|J
|294341527
|LEXARYS COROMOTO PLAZA DELGADO
|V
|13301767
|DICA DISTRIBUIDORA DEL CAMPO C.A.
|J
|315794144
|QUINTINI RZEMIEN GRECIA ELIZABETH
|V
|17701691
|COLMENARES PIRELA NUREIDYS ROSCELYS
|V
|17257995
|OSIO HERRERA DANIELA JOSEFINA
|V
|15504991
|LEZAMA CORONADO MARILYN YANET
|V
|17100314
|PEREZ RIVERA JHOVANNY
|V
|17284918
|QUEVEDO MIQUILENA JUAN JESUS
|V
|17840120
|BASTARDO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
|V
|14500324
|DA SILVA MU¥OZ YULIANA YOLANDA
|V
|15542593
|WU HUISU
|E
|83584052
|INVERSIONES MC-CLURE 1, C.A.
|J
|405810548
|PUBLICIDAD Y MARK GUAYANA, C.A.
|J
|294540511
|MO YUTING
|E
|82288907
|SUPERMERCADO LA CONFIDENCIA C.A.
|J
|298554630
|ZAPATERIA ENTRE PANAS, C.A.
|J
|402666802
|MERU-Q, C.A.
|J
|295035373
|COMERCIALIZADORA MYRELS, C.A.
|J
|298311746
|LA PLAZA IMPORT, C.A.
|J
|308219614
|WU QIAOWEI
|E
|80304635
|LIN CHUFAN
|E
|84437659
|QIAOWEI WU/ COMERCIAL BULOVA FP
|R
|803046355
|IMPORTACION LCT, C.A.
|J
|400104564
|CHIRINOS DE CAMACHO ROSA LUZMILA
|V
|7379883
|GONZALEZ MENDOZA DANNYS JOSE
|V
|16641985
|WU WU SUSANA
|V
|20544424
|SARKISIAN, C.A.
|J
|400570344
|TANG JIAN QIANG
|V
|21794508
|SILVA LOZADA JHONATHAN ALEXANDER
|V
|19792400
|IMPORTADORA 2-40, C.A.
|J
|401457380
|CERAMICA AVANZA C.A.
|J
|401476155
|SERVICE COMPRESSOR INTERNATIONAL, C.A.
|J
|316179052
|CEN LIZHEN
|E
|84356715
|MENCO DE SERGA MARTHA ELENA
|V
|15863361
|CHEN SUHONG
|E
|82213361
|YEUNG KONG BABY C.A.
|J
|307605758
|FENG LIUDAN
|E
|82271315
|PANZA BOLIVAR MARIA LOURDES
|V
|14304851
|INVERSIONES SOFIA L & H, C.A.
|J
|404786872
|BAZAR LA ESTRELLA, C.A.
|J
|313818283
|SUPERMERCADO WU WU 168, C.A.
|J
|404329633
|MEDINA ESCOBAR YOSAMA DEL CARMEN
|V
|16952109
|GONZALEZ FORERO NIXON OSDARWUIN
|V
|20475172
|YGARZA OSIO YULIANNY LISETH
|V
|25550900
|REBOLLEDO GARCIA YOHANA JOSEFINA
|V
|16101398
|MORLES MARQUEZ EDNY MAIRELLYS
|V
|24339406
|LUQUEZ MONCADA BELLY MARGARITA
|V
|19672538
|CARMEN EDILIA NIÑO ASCENCIO
|V
|9343808
|LOPEZ MARIN MIGUEL ANGEL
|V
|17686198
|ARIZA TAPASCO ERYH GOHANY
|V
|28236467
|MANSOUR KHALIL RAIAN
|V
|29750070
|MORRELL COLINA HORALIA JOSEFINA
|V
|17333911
|BEJAS CONTRERAS KAMILA ALEJANDRA
|V
|27485177
|ZAMBRANO MOLINA LILIBETH NATHALY
|V
|20717301
|BERRIOS BAUTISTA JOANA ELIZABETH
|V
|15242922
|SOTILLO BRITO YRISBEL DEL CARMEN
|V
|26159470
|MARQUEZ HURTADO LAURA CRISTINA
|V
|26096934
|CONTRERAS CARABALLO RICHARD
|V
|27396842
|RODRIGUEZ GARCIA LAURA STEFANNY
|V
|22118577
|ZAMBRANO CORTEZ GREYMAR ALEXANDRA
|V
|24159513
|CASTRO PEREZ CESAR ALBERTO
|V
|16229438
|PEREZ LABRADOR MAYAN CRISTINA
|V
|21675790
|DI LISIO MOLINA GIOVANNI
|V
|11677736
|CALDERON SUAREZ CARMEN MILAGROS
|V
|14368611
|NAVARRO LEZAMA ROMMEL AMADO
|V
|15088422
|BRAVO MOLINA ADAHIL MARIADANELLY
|V
|24931855
|SERRANO FERRER WILSON EVELIO
|V
|11501586
|MEJIAS RIVAS CARLA JOHANA
|V
|27165963
|INVERSIONES LA 21 JK, C.A.
|J
|407298178
|DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ESTEFANIA, C.A.
|J
|401718809
|HE HUIFAN
|E
|84432769
|HOU JIEHAO
|E
|84280221
|OROPEZA RENDON RAUL BUENA VENTURA
|V
|13214284
|COMERCIAL LA GRAN FAMILIA UPATA, C.A.
|J
|402609329
|AGROPECUARIA EL YARAKE, C.A.
|J
|403496153
|INVERSIONES PRADOSKI, C.A.
|J
|407538586
|GONCALVES DANNYS
|V
|16802701
|INVERSIONES THIAGO ZADKIEL, C.A.
|J
|403737290
|LOS CASCABELES, C.A.
|J
|405420308
|INVERSORA FYM 2016 C.A.
|J
|408366118
|COMERCIAL LUCKY STAR, C.A.
|J
|307736941
|LEXUS TOYS, C.A.
|J
|312415754
|INVERSIONES PROGRESO 168, C.A.
|J
|317319141
|INVERSIONES C & V2011, C.A.
|J
|306624058
|INVERSIONES KJD, C.A.
|J
|403569673
|INVERSIONES 5 ESTRELLAS 2010 C.A.
|J
|302999472
|EL PALACIO DE LA ROPA INTIMA 2009, C.A.
|J
|297773428
|RODRIGUEZ GONZALEZ GREISY SAURINA
|V
|18841438
|CAMACHO CHIRINOS JUAN CARLOS
|V
|14648192
|CORPORACION FX 2018 C.A.
|J
|405080132
|TIENDA H & M, C.A.
|J
|406181170
|MERCANTIL S.M, C.A.
|J
|299139165
|PALMA DE REYES DEIRI JOSEFINA
|V
|6874013
|YEPEZ CAMACHO FRANCISCO ANTONIO
|V
|18261658
|MAIMAR AGENTES DE ADUANAS, C.A.
|J
|296708975
|INVERSIONES 7578, C.A.
|J
|403444919
|WU ZHUOYING
|E
|82278454
|WAID 20 SERVICIOS, C.A.
|J
|404249710
|MARQUEZ NELIDA IRIS
|V
|6868829
|AGROINVERSIONES LARA C.A.
|J
|299267279
|PETIT ROBLES ANA ESPERANZA
|V
|11475273
|ENTELEQUIA C.A.
|J
|306837884
|GUTIERREZ ZEA DARIANETH DEL CARMEN
|V
|19648585
|MULTIMADERAS DY, C.A.
|J
|407363034
|INVERSIONES MEGA DIGITAL C.A.
|J
|404299971
|TIENDA PLAZA TRADE LIMITED, C.A.
|J
|316650790
|COMERCIAL DRAGON 2012, C.A.
|J
|400657890
|HERMANOS ZHENG 2012, C.A.
|J
|401480560
|STUDY HOUSE, C.A.
|J
|408691841
|BOSMAS CONSULTORES, C.A.
|J
|296638969
|MR BIFE, C.A.
|J
|405114584
|GRUPO G.A 6031, C.A.
|J
|297226044
|INGENIERIA TECH 2008 C.A.
|J
|296769036
|INVERSIONES FORARI, C.A.
|J
|404254790
|CORPORACION INGRICOLA 2011, C.A.
|J
|317498763
|NAPOLI MOTOR C.A.
|J
|407331353
|INVERSIONES COTILOP C.A.
|J
|404917063
|TELE SERVICE CENTERS C.A.
|J
|310860564
|CONSTRUVEN 2016 C.A.
|J
|407404318
|METALVEN IMPORT C.A.
|J
|408844591
|LUARING C.A.
|J
|317023358
|DIVAD YUSLEYVA BRICEÑO VALERA
|V
|12782150
|INVERSIONES RODRIGUEZ & AMAYA 2007 C.A.
|J
|317083733
|RIERA COLMENAREZ JUAN CARLOS
|V
|13651788
|NEW IMPORT R.S.S, C.A.
|J
|405534630
|CHEPE, C.A.
|J
|316310965
|SOTOMONTE JIMENEZ SAUL
|V
|20476284
|TRAVELOCITY TOURS, C.A.
|J
|406926353
YA QUE EL LISTADO ES MUY LARGO SE HA ORGANIZADO EN VARIAS PARTES
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 1
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 2
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 3
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 4
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 5
LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 6
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