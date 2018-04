Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 5

NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR ID ID CLIENTE DUQUE BUSTAMANTE VICTOR MANUEL V 10749065 SUAREZ HECTOR FERNANDO V 15960527 CARDOZO CHAVEZ CHARLES ARGENIS V 15120309 ESCALANTE BELADRIA JULIAN HUMBERTO V 4628519 JESUS CARRILLO / FERRETERIA MERCANTIL CARRILL V 34507003 DISTRIBUIDORA MAYEJO, C.A. J 407133365 AYALA CONTRERAS MAR YUNEIRA V 19492112 MIRYAM CARVAJAL / CARVAJAL ZAPATOLANDIA FP R 844406250 SALAZAR CORREDOR JOSE LEONEL V 20407633 COMERCIAL SITU PENG, C.A. J 294913792 FIWI SHOP C.A. J 400712572 SUPER BARATON 888 C-A J 299462802 INVERSIONES ORO REY C.A. J 401238130 HIPERMERCADO YURUARI C.A. J 404760741 COMERCIAL SOHOFENG, C.A. J 298715260 SANCHEZ SALAZAR LEANDRO ENRIQUE V 25963333 COMERCIAL VOLTEX, C.A. J 402835132 AUTOREPUESTOS LAS 3 B C.A. J 406706280 INVERSIONES EFENIGTH C.A. J 408510294 GARLOTTI COLMENARES WILLIAN FRANCISCO V 7119094 T. KLAS, C.A. J 312171146 ZAPATERIA CAMPOMAR, C.A. J 314530372 GRUPO C.A.F, C.A. J 306015590 COMERCIAL SUERTE LU, C.A. J 299982806 DISTRIBUIDORA TANGO, C.A. J 295485085 V.H.G ADUANEROS C.A. J 301906861 WU SUHUAN E 84438913 JOSE CHOCONTA / INVERSIONES CHOCONTA 2013 FP R 161566639 COMERCIAL 2028, C.A. J 313969370 GUILARTE ESPINOZA ALBA PAOLA V 25377789 TRISELEC, C.A. J 400509238 FERRER PORTILLO RAMON ENRIQUE V 16623304 CHIQUILLADAS MIS DULCES SUEÑOS C.A. J 403875987 LARREAL PENSO RUSSEL ANGEL V 23761418 DAZA GONZALEZ DAYANA DANIELA V 18823390 CISMA C.A. J 314523589 TORRES RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO V 10828320 COMERCIAL YIN HONG, C.A. J 308650358 COMERCIAL SONRISA ZHENG, C.A. J 317540514 SUPERMERCADO HERMANOS YONG & LING, C.A. J 400061067 COMERCIAL MAXIBRILLANTE, C.A. J 409995372 SUPERMERCADO JIA XIN C.A. J 403100675 COMERCIALIZADORA NUEVO LIANG 2016, C.A. J 408954800 PLASVEN ORIENTE C.A. J 402473702 MOYA PUERTA NELSON DAVID V 17871392 AUTOMERCADO COPIOSO C.A. J 297522840 SUPER INVERSIONES IY H40, C.A. J 407956213 JAIMES LAHOZ CARLOS EDUARDO V 8994467 EXPOIMCOPLAST C.A. J 294128262 COMERCIALIZADORA BENEDETI SHOPPING C.A. J 308375594 CARRILLO JESUS MANUEL V 9149616 CONTRERAS GALVIZ AURA GABRIELA V 21034832 ROOSDELL & SHARITY GLAMOURY BELLEZA C.A. J 294186122 COMERCIALIZADORA ALTEXCO C.A. J 400041694 MANUEL ORLANDO GUERRERO RODRIGUEZ V 29937719 SILVA PEREZ ALEXANDER V 8994842 CRUZ BECERRA JOFRE V 17467870 CABEZAS BOLIVAR OSCAR ALEJANDRO V 18969069 PAZ GOMEZ LUIS FERNANDO V 13917043 INVERSIONES QUANTUM PLUS C.A. J 402183763 LUXURY CARS C.A. J 314733400 HEREDIA CASTRO KIARA VERONICA V 18717998 SAHAR DUQUE MARIE MARCELLE V 18718210 JACINTO LEONIDAS PEÑA PINZON V 24744073 SANCHEZ HENAO JIREH ALEXANDRA V 19866380 DYLAJANY C.A. J 299223603 GOMEZ GALVIS LUCIA E 84408952 IVANSOLANO CELIS E 81402811 OTERO HIDALGO XIOMARA V 9138736 COMERCIALIZADORA MUSICALES LATINOS/ YESID ALO R 111929749 MEJIA ARANDA STEPHANIE MISHELL E 84316986 FERRE TORNO 2000 C.A. J 294341527 LEXARYS COROMOTO PLAZA DELGADO V 13301767 DICA DISTRIBUIDORA DEL CAMPO C.A. J 315794144 QUINTINI RZEMIEN GRECIA ELIZABETH V 17701691 COLMENARES PIRELA NUREIDYS ROSCELYS V 17257995 OSIO HERRERA DANIELA JOSEFINA V 15504991 LEZAMA CORONADO MARILYN YANET V 17100314 PEREZ RIVERA JHOVANNY V 17284918 QUEVEDO MIQUILENA JUAN JESUS V 17840120 BASTARDO DOMINGUEZ JUAN CARLOS V 14500324 DA SILVA MU¥OZ YULIANA YOLANDA V 15542593 WU HUISU E 83584052 INVERSIONES MC-CLURE 1, C.A. J 405810548 PUBLICIDAD Y MARK GUAYANA, C.A. J 294540511 MO YUTING E 82288907 SUPERMERCADO LA CONFIDENCIA C.A. J 298554630 ZAPATERIA ENTRE PANAS, C.A. J 402666802 MERU-Q, C.A. J 295035373 COMERCIALIZADORA MYRELS, C.A. J 298311746 LA PLAZA IMPORT, C.A. J 308219614 WU QIAOWEI E 80304635 LIN CHUFAN E 84437659 QIAOWEI WU/ COMERCIAL BULOVA FP R 803046355 IMPORTACION LCT, C.A. J 400104564 CHIRINOS DE CAMACHO ROSA LUZMILA V 7379883 GONZALEZ MENDOZA DANNYS JOSE V 16641985 WU WU SUSANA V 20544424 SARKISIAN, C.A. J 400570344 TANG JIAN QIANG V 21794508 SILVA LOZADA JHONATHAN ALEXANDER V 19792400 IMPORTADORA 2-40, C.A. J 401457380 CERAMICA AVANZA C.A. J 401476155 SERVICE COMPRESSOR INTERNATIONAL, C.A. J 316179052 CEN LIZHEN E 84356715 MENCO DE SERGA MARTHA ELENA V 15863361 CHEN SUHONG E 82213361 YEUNG KONG BABY C.A. J 307605758 FENG LIUDAN E 82271315 PANZA BOLIVAR MARIA LOURDES V 14304851 INVERSIONES SOFIA L & H, C.A. J 404786872 BAZAR LA ESTRELLA, C.A. J 313818283 SUPERMERCADO WU WU 168, C.A. J 404329633 MEDINA ESCOBAR YOSAMA DEL CARMEN V 16952109 GONZALEZ FORERO NIXON OSDARWUIN V 20475172 YGARZA OSIO YULIANNY LISETH V 25550900 REBOLLEDO GARCIA YOHANA JOSEFINA V 16101398 MORLES MARQUEZ EDNY MAIRELLYS V 24339406 LUQUEZ MONCADA BELLY MARGARITA V 19672538 CARMEN EDILIA NIÑO ASCENCIO V 9343808 LOPEZ MARIN MIGUEL ANGEL V 17686198 ARIZA TAPASCO ERYH GOHANY V 28236467 MANSOUR KHALIL RAIAN V 29750070 MORRELL COLINA HORALIA JOSEFINA V 17333911 BEJAS CONTRERAS KAMILA ALEJANDRA V 27485177 ZAMBRANO MOLINA LILIBETH NATHALY V 20717301 BERRIOS BAUTISTA JOANA ELIZABETH V 15242922 SOTILLO BRITO YRISBEL DEL CARMEN V 26159470 MARQUEZ HURTADO LAURA CRISTINA V 26096934 CONTRERAS CARABALLO RICHARD V 27396842 RODRIGUEZ GARCIA LAURA STEFANNY V 22118577 ZAMBRANO CORTEZ GREYMAR ALEXANDRA V 24159513 CASTRO PEREZ CESAR ALBERTO V 16229438 PEREZ LABRADOR MAYAN CRISTINA V 21675790 DI LISIO MOLINA GIOVANNI V 11677736 CALDERON SUAREZ CARMEN MILAGROS V 14368611 NAVARRO LEZAMA ROMMEL AMADO V 15088422 BRAVO MOLINA ADAHIL MARIADANELLY V 24931855 SERRANO FERRER WILSON EVELIO V 11501586 MEJIAS RIVAS CARLA JOHANA V 27165963 INVERSIONES LA 21 JK, C.A. J 407298178 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ESTEFANIA, C.A. J 401718809 HE HUIFAN E 84432769 HOU JIEHAO E 84280221 OROPEZA RENDON RAUL BUENA VENTURA V 13214284 COMERCIAL LA GRAN FAMILIA UPATA, C.A. J 402609329 AGROPECUARIA EL YARAKE, C.A. J 403496153 INVERSIONES PRADOSKI, C.A. J 407538586 GONCALVES DANNYS V 16802701 INVERSIONES THIAGO ZADKIEL, C.A. J 403737290 LOS CASCABELES, C.A. J 405420308 INVERSORA FYM 2016 C.A. J 408366118 COMERCIAL LUCKY STAR, C.A. J 307736941 LEXUS TOYS, C.A. J 312415754 INVERSIONES PROGRESO 168, C.A. J 317319141 INVERSIONES C & V2011, C.A. J 306624058 INVERSIONES KJD, C.A. J 403569673 INVERSIONES 5 ESTRELLAS 2010 C.A. J 302999472 EL PALACIO DE LA ROPA INTIMA 2009, C.A. J 297773428 RODRIGUEZ GONZALEZ GREISY SAURINA V 18841438 CAMACHO CHIRINOS JUAN CARLOS V 14648192 CORPORACION FX 2018 C.A. J 405080132 TIENDA H & M, C.A. J 406181170 MERCANTIL S.M, C.A. J 299139165 PALMA DE REYES DEIRI JOSEFINA V 6874013 YEPEZ CAMACHO FRANCISCO ANTONIO V 18261658 MAIMAR AGENTES DE ADUANAS, C.A. J 296708975 INVERSIONES 7578, C.A. J 403444919 WU ZHUOYING E 82278454 WAID 20 SERVICIOS, C.A. J 404249710 MARQUEZ NELIDA IRIS V 6868829 AGROINVERSIONES LARA C.A. J 299267279 PETIT ROBLES ANA ESPERANZA V 11475273 ENTELEQUIA C.A. J 306837884 GUTIERREZ ZEA DARIANETH DEL CARMEN V 19648585 MULTIMADERAS DY, C.A. J 407363034 INVERSIONES MEGA DIGITAL C.A. J 404299971 TIENDA PLAZA TRADE LIMITED, C.A. J 316650790 COMERCIAL DRAGON 2012, C.A. J 400657890 HERMANOS ZHENG 2012, C.A. J 401480560 STUDY HOUSE, C.A. J 408691841 BOSMAS CONSULTORES, C.A. J 296638969 MR BIFE, C.A. J 405114584 GRUPO G.A 6031, C.A. J 297226044 INGENIERIA TECH 2008 C.A. J 296769036 INVERSIONES FORARI, C.A. J 404254790 CORPORACION INGRICOLA 2011, C.A. J 317498763 NAPOLI MOTOR C.A. J 407331353 INVERSIONES COTILOP C.A. J 404917063 TELE SERVICE CENTERS C.A. J 310860564 CONSTRUVEN 2016 C.A. J 407404318 METALVEN IMPORT C.A. J 408844591 LUARING C.A. J 317023358 DIVAD YUSLEYVA BRICEÑO VALERA V 12782150 INVERSIONES RODRIGUEZ & AMAYA 2007 C.A. J 317083733 RIERA COLMENAREZ JUAN CARLOS V 13651788 NEW IMPORT R.S.S, C.A. J 405534630 CHEPE, C.A. J 316310965 SOTOMONTE JIMENEZ SAUL V 20476284 TRAVELOCITY TOURS, C.A. J 406926353

YA QUE EL LISTADO ES MUY LARGO SE HA ORGANIZADO EN VARIAS PARTES

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 1

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 2

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 3

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 4

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 5

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 6

Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 5 was last modified: by

Loading...

Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 5

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):