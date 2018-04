Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 6

NOMBRE DEL CLIENTE EMISOR ID ID CLIENTE INTER KOOL, C.A. J 295101325 ELENA V 21289405 JESUS MANUEL MORA LEAL E 81915260 ROGER SAMUEL MENITEZ TRUJILLO V 18685334 DISTRI MIG-MAG, C.A. J 408173808 RICARDO ALEJANDRO V 20409684 COMERCIAL APEP, C.A. J 3071196 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ROMER, C.A. J 405524570 INVERSIONES BICICAR, C.A. J 309793365 GRUPO FERRER, C.A. J 403185760 INVERSIONES EXICOM, C.A. J 297519459 FUNDICION BELLA VISTA, C.A. J 75810929 DIAZ PEREZ ASDRUBAL JOSE V 18608074 MONTOYA RIVERA DANIEL ALBERTO V 17368513 E.P.S SERVICIOS MULTIPLES ORINOCO V 405221291 ENZO RUBAN CHOCONTA GLAVIZ V 18685679 WILLMER J. ROJAS P. V 21221869 MINDRIS LISBETH JACOME CONTRERAS V 19057763 CONSTRUCTORA WYF LA CONFIABLE, C.A. V 296648964 GRUPO ESMERALDA, C.A. J 308383287 RODRIGUEZ PANTOJA RICARDO V 26788332 JAIMES QUINTERO MARTHA LEONELA V 18937674 INVERSIONES JM 3374, C.A. J 404974857 CS ELECTRONICS, C.A. J 405967536 VETOURS FREE AGENCIA DE VIAJES, C.A. J 405044586 RIERA CRIOLLLO ALFONSINA V 13111173 ALFARO OSORIO LEANDRO JASIR V 13607580 ODONTOSALUD ASOCIACION CIVIL J 301481216 SOLANGE REYES SANTANA V 23660393 JULISSA DEL VALLE V 19826596 INVERPRO CONSTRUCCIONES, C.A. J 404538992 BLACK BARINAS, C.A. J 405768959 INVER Y VARIED LA PRINCIPAL, C.A. J 410789646 INVERSIONES Y LUBRICANTES LUBRICAR, C.A. J 410789727 MARLY LISSETH RODRIGUEZ V 21627114 FARMACIA PHARMACENTRO, C.A. J 406171905 MUEBLES ZEUS 2030, C.A. J 404201084 INVERSIONES CHADO SPORT 2010, C.A. J 299610852 MARJORIE CAROLINA MARIN SUAREZ V 13748816 CORPORACION SERTIM, C.A. J 400204020 INVERSIONES ORAA 21, C.A. J 313249300 CARLOS RODOLFO V 26345324 ACOSTA CAMARILLO CARMIN YAMILETH V 17250855 REDIMERK, C.A. J 405052341 OSHUN BOUTIQUE, C.A. J 409473155 ALIMENTOS CONGELADOS 5CINA, C.A. J 403962480 DISTRIBUIDORA JHACM 2113, C.A. J 404396470 DISTRIBUIDORA JD VERDUFRUT TROPICAL, C.A. J 407369652 GRUPO GAPREZ AUTOMOTRIZ, C.A. J 405298553 SERVICIOS IP, C.A. J 402436173 ERASO DUARTE ZULEIMA INES V 20608267 IVAN JESUS BENITEZ TRUJILLO V 16695695 INV. Y TRANP. LOS ENC DE LA DOYA, C.A. J 408036142 INVERSIONES CEN-FOT, C.A. J 294476678 LOPEZ SANCHEZ ELIBERTO V 14941284 INVERSIONES RODRIPER, C.A. J 405553618 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DARLINF, C.A. J 405575590 NUTRICION NATURAL FITNESS SPORT, C.A. J 402798784 HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME ALBERTO V 4791462 CLAUDIA JOSE BARILLAS FARIAS V 12580326 REY ARDILA RONEIR YESID V 29938094 CHACON CILLATA ANNY KATHIUSKA V 18353868 SANTANDER MARTINEZ DAYANA ANDREA V 18969442 ASOCIACION COOPERATIVA PROYEYCOOP R.L. J 314861913 SOJO HERNANDEZ MERLING ARIANY V 18467588 HENRRI JOEL TREJO V 15358107 TRANSPORTE E INVERSIONES JERIMCA, C.A. J 298814209 A.M.G. PUBLICIDAD, C.A. J 305585229 INVERSIONES GLADYS A.A., C.A. J 403053065 PACHECO ALCINA ELIO JOSE V 15818642 G Y P PRODUCCIONES, C.A. J 297801421 AGROTIREZ J LUGO, C.A. J 317186478 PEDRO JOSE V 21173329 LISBETH YOGLEDY BRICEÑO GONZALEZ V 14375629 AVILA DANIEL EDGARDO ALEXANDER V 19120417 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ V 21280715 CLAUDIO JOSE GREGORIO DEL V 24968466 STEFANO V 14538097 FRANCISOC JAVIER LOPEZ GAMBOA V 5366243 LISCANO ZAMBRANO MARCOS ADELIS V 15213611 PERRONI SHOP, C.A. J 405310456 MINIMARKET PARAGUANA 2015, C.A. J 405784040 GLOZZ ATELIER 2012, C.A. J 400741319 HERRERA CARRERA FELIPE ALEJANDRO E 84404343 MORAO MADRID MARIA TRINIDAD V 12053864 JHONN A. CASTRO V 19502606 COMERCIALIZADORA ELIZUR C.A J 409147991 JAVIER E. CASTRO E V 159905 MAYULI C. CONTRERAS V 14791430 YORYERILIN M. SANCHEZ V 17812394 JESUS D. GUERRA T GUE V 58076 IVAN D. URBINA LA V V 137090 DANIS C. MORA V 136422 DIAZ VASQUEZ VICTOR J 309361619 CESPEDES DEVIA INGRID J 403590290 * Pits Motors CA J 406050571 INVERSIONES VENTUS 460 C.A. J 404110747 INVERSIONES SUPER JUNIN 1212 C A J 408382393 COMERCIAL AMIGO CHINO 168 C A J 402897537 OSTOS PACHECO HEIDI V 14590852 ADMINISTRADORA COLUMBIA C A J 310543968 INVERSIONES EUPHEMIA C A J 400519225 PEREZ MEJIAS DANIELA V 24104042 CAR S VIVAS C A J 408289067 TRANSPORTE TONKA CA J 304158670 INDUSTRIAS FILPARTS,C.A J 402429126 HENRIQUE OSCAR PFEFFER AREVALO V 20803821 INVERSIONES SURTI TODO CENTRAL, C.A J 408736802 MAXIVENCA METALS, C.A J 408668939 AUTO CRISTALES GUANARE, C.A. J 401506348 COMERCIAL ASIA C.A J 315294907 RIVERA HERRERA, LUIS V 15394069 FIGUEREDO, LUIS V 17594334 MOTO S MAY, C A J 296492573 CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LURIM J 403265852 INDUSTRIAS SOTERIN, C.A J 405914416 AGRO METAL S HC, C.A J 410158484 MENDEZ BARRETO, JAIRO V 16049245 MERCADOLIBRE VENEZUELA,SRL J 306842675 COMERCIALIZADORA LOS BATISTAS C.A. J 296996741 TRANSCOLUMBIAC.A. J 317653769 SERRANOOTEROLUZSTELLA R 844936446 SALCEDO ROJAS WILSON E 80424748 JUAN MIGUEL GUILLEN VILLALONGA V 19132875 ADINSON ALEJANDRO APONTE V 19819861 ELI HERNAN GUERRERO PERNIA V 17947864 DAIRISBEL SARIA SALGADO CENTENO V 20064648 MILAGROS CHIQUINQUIRA ZAMBRANO CARRUYO V 9114407 ANDRES EDUARDO REBOLLEDO MARTINEZ V 17224947 ESAHIDY CARDENAS MENDEZ V 13549900 AUTO DCN, C.A. J 405211075 INVERSIONES INTEGRALES ALANA 55, C.A. J 407279513 LUIS EDUARDO VALERA MALDONADO V 12763900

LISTADO DE CUENTAS BLOQUEADAS POR SUDEBAN, PARTE 6

Listado de Cuentas bloqueadas por Sudeban, Parte 6

