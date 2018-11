Llega “Crea en tu idioma” a América Latina para impulsar la formación en temas digitales

BUENOS AIRES, 21 de noviembre de 2018.- Con el apoyo de Google.org, las ONGs COLNODO y Comunidad IT, anuncian hoy Crea en tu idioma, una plataforma online de formación en innovación digital dirigida a jóvenes latinoamericanos hispanoparlantes, con el propósito de democratizar el acceso a la información y la tecnología para, de esta manera, poder instalar conocimientos en temas digitales a los habitantes de la región y brindarles mejores posibilidades laborales y oportunidades para crecer sus negocios.

“Crea en tu idioma” contiene una variedad de cursos relacionados con innovación, generación de contenidos, digital y apropiación tecnológica, a los que se podrán acceder desde la plataforma web www.creaentuidioma.org y la aplicación móvil de Comunidad IT, disponible en la Play Store y App Store. De momento la plataforma cuenta con 8 cursos, cada uno con diversos recursos de acuerdo al nivel de conocimiento.

“La educación es fundamental para la innovación, la inclusión social y el desarrollo económico y social de cualquier país. En Google.org apoyamos iniciativas como “Crea en tu idioma” que contribuyen a aprovechar al máximo el potencial de las TIC y que ayudan a que más Latinoamericanos participen y se beneficien de la Era Digital”, dijo Héctor Mujica, Gerente de Google.org para América Latina.

El aporte de Google incluye US1 millón de dólares que fueron otorgados a Comunidad IT y Colnodo para la realización de capacitaciones online y offline – que se han hecho durante 2018 y se espera sigan en el año 2019. Adicional a las capacitaciones, dicha cifra también contempla la realización y desarrollo de la plataforma “Crea en tu idioma” que estamos anunciando hoy.

Según Cisco, se estima que haya un déficit de 450 mil profesionales en Tecnologías de la Información (TI) en América Latina el próximo año. Esta cifra adquiere sentido si se tiene en cuenta que, dentro de poco tiempo y según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, se espera que la economía digital crezca a ritmos acelerados y desempeñe un importante rol en el desarrollo de los países de la región, alcanzando una cifra cercana al 20% de participación en los agregados nacionales para 2025. De allí la importancia de seguir impulsando el acceso a la Internet y la formación digital en América Latina para, así, aprovechar las oportunidades que permitan lograr un ritmo de crecimiento económico sostenido y una adecuada inclusión social.

Capacitar a las personas en habilidades relacionadas con la tecnología es fundamental para hacer realidad las promesas de la Era Digital y para satisfacer las necesidades laborales que se demandarán en un futuro próximo. Según Hays Journal, en los próximos 10 años, el 90% de las oportunidades globales de empleo exigirán trabajadores capacitados en habilidades digitales, por tanto, las personas con esas competencias serán 4 veces más atractivas para las empresas que aquellas que no cumplan con ese requisito.

Crea en tu idioma responde a este contexto, toda vez que busca reducir la brecha de conocimiento en temas digitales para aprovechar las oportunidades que trae la Internet y la tecnología en general. La educación es una pieza clave para estimular la creatividad y la innovación en todas las sociedades latinoamericanas.

Los cursos ofrecidos en la plataforma estarán disponibles desde hoy 21 de noviembre y podrán adquirirse pagando USD $1 mensual.

“La digitalización de nuestros cursos es para nosotros un enorme avance. La posibilidad de que nuestros contenidos de formación en software y TI se encuentren disponibles online permitirá a más personas acceder, en cualquier momento y lugar, a capacitarse y forjarse un mejor futuro. Esperamos que contribuya a aumentar significativamente las posibilidades de inserción laboral y consecuentemente, la calidad de vida, de un gran número de latinoamericanos”, dijo Pablo Listingart, Director Ejecutivo y co-fundador de Comunidad IT.

“Hemos puesto en esta iniciativa toda nuestra experiencia desarrollando estrategias de apropiación de tecnología a través de cursos virtuales en diferentes formatos, sobre distintos temas y dirigidos a públicos como mujeres, jóvenes, emprendedores, poblaciones étnicas, funcionarios públicos, entre otros. Con Crea en Tu Idioma, buscamos que a través de una amplia oferta formativa muchas personas y organizaciones fortalezcan sus competencias digitales para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las TIC. Nuestros cursos cuentan con altos estándares de calidad y usabilidad de modo que las personas puedan aprender de una manera práctica y amena, invirtiendo tiempos razonables y con la posibilidad de aplicar lo aprendido en el mundo real”, afirmó Julián Casasbuenas, Director de Colnodo.

A través de esta iniciativa, Google.org reitera su compromiso de impulsar el desarrollo económico y social en la región por medio de la creación de espacios de formación que permiten a los latinoamericanos participar y beneficiarse de la Era Digital

