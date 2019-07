Llegan los Chats grupales a las historias de Instagram

EEUU.- La red social Instagram anunció la llegada de chats grupales dentro de sus Historias como parte de una nueva estrategia para estar más tiempo «conectados entre amigos».

Disponible en la nueva actualización de la aplicación, la función permite al usuario agregar una pegatina al contenido de su Historia, de la misma forma que se utiliza para realizar una encuesta.

Al compartir la historia, los seguidores pueden pedir ingresar a la conversación grupal, la cual permitirá silenciar su contenido así como también abandonarlo finalmente.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ

— Instagram (@instagram) July 2, 2019