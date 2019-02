LLegaron a CÚCUTA las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

CÚCUTA.- En una movilización sin precedentes en latinoamérica, EEUU y otros países de la cohalisión por la libertad han comenzado a enviar toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. El primer cargamento de ayuda humanitaria llegó a Cúcuta, Colombia, informó este jueves la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

“Primeros camiones de ayuda humanitaria de Usaid están en Colombia, mientras EE UU posiciona artículos de asistencia destinados a Venezuela, a solicitud del presidente interino, Juan Guaidó. Trabajamos para entregarlos lo antes posible”, indicó la embajada en Twitter.

La representación diplomática del país publicó también imágenes en las que se observa a dos personas ayudando a descargar las cajas con alimentos y medicamentos en una bodega de la ciudad.

Cúcuta es uno de los tres puntos de acopio, junto a Brasil y Puerto Rico, de la ayuda humanitaria que anunció el sábado Guaidó.

Colombia y Estados Unidos fueron de los primeros países, a los que se sumaron varios de la región y Europa, en reconocer a Guaidó como presidente interino y que buscan recuperar el orden constitucional en Venezuela.

Para la entrega de los insumos, el gobierno de Colombia encargó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) su planificación, en la que participa además la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

