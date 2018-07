En el motocross profesional estadounidense

LORENZO LOCURCIO VA POR MÁS PUNTOS EN REDBUD

Después de alcanzar un excepcional séptimo lugar en la pasada válida del campeonato de motocross de los Estados Unidos, el centauro venezolano Lorenzo Locurcio encara este sábado la séptima ronda del calendario en la pista Redbud, en Michigan.

Lorenzo Locurcio, al manillar de una Honda 450 atendida por su padre y con la asistencia del equipo TiLube, sorprendió a los mejores especialistas de la máxima categoría 450cc, al concluir dos veces en la séptima plaza en el trazado Southwick, en Massachusetts, dándose el lujo de superar hasta a cuatro pilotos oficiales.

El notable desempeño del joven carabobeño de 21 años de edad fue destacado por diferentes medios especializados de los Estados Unidos, entre ellos la publicación Vitalmx.com, que en su edición digital dejó el siguiente comentario acerca de Lorenzo Locurcio tras su actuación en la sexta ronda del calendario 2018:

“Hablemos de lo inesperado! Lorenzo Locurcio nunca había concluido una carrera dentro de los siete primeros, pero además en Southwick el finalizó delante de cuatro pilotos de fábrica en la clasificación absoluta. Muy impresionante para un muchacho que corre con su apellido colocado en su moto desde el inicio de la temporada (él compite ahora con el equipo TiLube Honda). ¿Es la bujía que él necesita para comenzar a concluir dentro de los 10 primeros de manera constante? O acaso Southwick fue apenas un golpe en la temporada?”.

En el arranque de la campaña 2018 en el supercross de la Costa Este, Lorenzo Locurcio mostró un desempeño muy constante, pero una caída en la cuarta ronda en la que sufrió una fractura de clavícula lo alejó de las pistas por las siguientes cinco fechas. La publicación Vitalmx.com prosigue su comentario acerca del valenciano:

“Tendremos que esperar y ver cómo lo hará en las próximas fechas, pero si Lorenzo logra comenzar a concluir dentro o cerca del top 10 de manera regular y delante de los pilotos oficiales, el equipo Rock River Yamaha comenzará a lamentarse de haberlo dejado libre después de una temporada. Este es un factor que resulta sencillo olvidar acerca de Locurcio: es apenas su segundo año como piloto profesional. Él corrió para Rock River como amateur y luego lo hizo para ellos en 250cc el año pasado, pero no continuó con ellos este campaña por lo que ha estado con TiLube Honda la mayor parte de 2018 (con excepción de algunas fechas al inicio del motocross). Lorenzo posee bastante potencial y algunos equipos deben empezar a estar interesados si él comienza a alcanzar resultados similares de manera regular”.

Por su parte, Lorenzo Locurcio padre, quien asiste técnicamente a su hijo, se muestra satisfecho de los resultados alcanzados más allá de las dificultades encontradas, valorando además los enormes sacrificios realizados para mantenerse en el motocross profesional más competitivo del planeta.

Tras su desempeño en Southwick, Lorenzo Locurcio se proyectó a la décima quinta colocación en la tabla general de la división principal 450cc con 55 puntos. La séptima ronda del pro motocross de los Estados Unidos se disputará este sábado en el trazado RedBud, en Michigan, prueba marcará además el inicio de la segunda mitad del calendario 2018.

