Los destinos que conducen a lo ancestral son una tendencia en viajes vacacionales.

Viajar en busca de sus raíces es una de las opciones que se destacan al momento de planear sus vacaciones. Según una encuesta global encargada por Airbnb, cada vez más personas eligen visitar lugares relacionados con el origen de sus antepasados.

La encuesta de Airbnb, la plataforma mundial de hospedaje, consideró la preferencia de 8.000 huéspedes en México, Argentina, Brasil, India, Francia, el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos para comprender los planes de viaje familiares.

Esta experiencia parece muy valiosa, tanto así que los invitados han declarado que conectarse con lugares a los que sus antepasados llamaban hogar es enriquecedor y muy gratificante.

De acuerdo con los resultados, una gran proporción de los encuestados que tienen ascendencia fuera del país donde viven creen que la búsqueda de la localidad de origen de sus familias les ayuda a comprender mejor la cultura y la historia.

Muchos afirman que ahora están más propensos a viajar al lugar de origen de sus antepasados, ​​en comparación con su opinión hace cinco años. Un buen porcentaje de los encuestados también dijo que el país de nacionalidad de los miembros de sus familias se encuentra en el primer puesto de la lista para su próximo viaje de vacaciones.

La plataforma Airbnb registró un crecimiento significativo en la búsqueda de destinos ancestrales entre 2014 y 2018. En los últimos cinco años, el número de huéspedes que utilizaron el servicio para conocer su origen aumentó en un 500%.

La encuesta también señaló que la mayoría de estos viajes se realizan en pareja o individualmente, lo que demuestra que son un momento de introspección. Sobre la edad de los huéspedes, el promedio es de entre 60 y 90 años, es decir, los viajeros mayores muestran más interés en conocer su linaje y realizar turismo cultural.

También vale la pena señalar que los países de origen de la mayoría de viajeros están marcados por la inmigración: en la parte superior de la lista están los Estados Unidos, seguidos de Canadá y Australia. China, el Reino Unido, Francia, Corea, Nueva Zelanda, Taiwán y Brasil completan la lista de los 10 principales emisores turísticos en este segmento.

En : Última Hora