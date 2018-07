LOS DIABLOS ROJOS DE BÉLGICA APLASTARON A BRASIL

El conjunto del español Roberto Martínez, con un Romelu Lukaku inspirado, está a 45 minutos de meterse por segunda vez en su historia en las semifinales de un Mundial -fue cuarto en México 1986-, instancia en la que se vería las caras con Francia, verdugo hoy de Uruguay (2-0).

Un autogol de Fernandinho y un tanto de Kevin De Bruyne ponen por delante a la selección de Bélgica frente a Brasil (0-2) al descanso en su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018

