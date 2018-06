Los insólitos precios de la Cerveza POLAR en Venezuela,.. más caro que en EEUU

Al parecer los que creían que Lorenzo Mendoza era un angelito que entregaba gratis la tramisión del Mundial de Futbol para Venezuela a cambio de publicidad, se van despertando del sueño de los ilusos, ya que no ha terminado el evento y ya dejó correr por debajo de la puerta la factura, pechando con una nueva oleada de precios inflados y dolarizados sus productos alcohólicos y no alcohólicos, veamos los precios:

PRECIOS DE LA CERVEZA POLAR PRECIOS VIGENTES DE

PRODUCTOS DE

CERVEZA A PARTIR DEL

28/06/2013 TOTAL DETALLISTA SUGERIDO X UNIDAD

SUGERIDO X CAJA 1 / 4 Centra Ret Bs. 13.104.000,00 Bs.455.000,00 Bs. 16.380.000,00 1 / 3 Cerveza Ret Bs. 13.104.000,00 Bs.642.500,00 Bs. 16.380.000,00 Cerveza Lata 295 Bs. 23.040.000,00 Bs.1.200.000,00 Bs. 28.100.000,00 Cerveza no RET 355 Bs. 23.040.000,00 Bs. 1.200.000,00 Bs. 23.000.030,00 Cerveza Solera Ret 1/4 Bs. 14.832.000,00 Bs.515.000,00 Bs. 18.540000,00 Cerveza Solera No Ret Bs. 25.344.000,00 Bs.1.320.000,00 Bs. 31.680.000,00 Cerveza Solera Lata 250 Bs. 23.808.000,00 Bs.1.240.000,00 Bs. 29.760.000,00

Estos precios fueron difundidos por la empresa del sr Mendozo recientemente, hagamos un ejercicio :

A dólar oficial DICOM una cerveza del crematístico cuesta: 455.000 / 96000 (dicom) = $USD 4.73 a nivel de vendedor o camión , por lo que el precio final será mucho más caro, lo hemos visto en 990.000 bs.

Una cerveza en Estados Unidos tiene un costo de $4.

Por otro lado los precios de las bebidas malteadas y otros productos de la Crematística Empresa POLAR tampoco se queda cortos..siguen igual de dolarizados como el afán del señor Mendoza por hacer dinero..

PRODUCTO PRECIO DETALLISTA SUGERIDO X UNIDAD SUGERIDO X CAJA Malta RET 1 / 4 8.064.000,00 280.000,00 10.080.000,00 Malta lata 295 14.191.200,00 730.000,00 17.520.000,00 Malta No Ret 250 14.191.200,00 730.000,00 17.520.000,00 Malta Peq. 1,5L 9.102.000,00 1.850.000,00 11.100.000,00 Sangría la Caroreña 26.400.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00

Sería bueno que le salieran al paso emprendedores con mejores precios, calidad y presentación de productos..porque a estas alturas ¿ a quien no le ha salido una cerveza mala en Venezuela..?

