Del tradicional turismo europeo pasamos al turismo asiático, y hoy dia les vamos a presentar los mejores sitios para hacer turismo en Asia.

Bangkok, Thailandia

Iniciamos la ruta con Bangkok, una ciudad mítica que tal vez hemos conocido por tantas películas de acción relacionadas a este centro urbano.

Bangkok significa «aldea de la ciruela silvestre», su nombre proviene el rio Thon Buri, una parte del rio es llamada así por los nativos de la zona. Durante siglos ha sido un puerto comercial en la desembocadura del rio Chao Phraya.

En los últimos dos siglos Bangkok ha crecido evolucionando como la capital de Thailandia, reconocimiento como sede de los poderes de este país a partir de 1768. En el sudeste asiático Bangkok tiene influencia en el arte, política, moda, educación y los negocios. De acuerdo a una importante empresa crediticia en 2016 fue reconocida cómo la ciudad más visitada por los turistas extranjeros con casi 22 millones de visitantes, mucho más que el Gran Londres.

Norte de Sumatra

Sumatra es una isla que perteneces a Indonesia, cuenta con casi 500mil km cuadrados de territorio. Su diversidad biológica la hace un destino muy interesante para el turismo ecológico aun cuando tiene muchas especies en peligro de extinción como el tigre y rinoceronte de Sumatra.

Este de Malasia

Este de Malasia (Malasia Timur), también conocido como Sabah, Sarawak y Labuan (Sabah, Sarawak dan Labuan) ] o Borneo de Malasia, es la parte de Malasia en la isla de Borneo, la tercera isla más grande del mundo. Se compone de los estados malasios de Sabah, más cerca de Filipinas que al oeste del país, Sarawak en el oeste y el Territorio Federal de Labuan. Labuan es una isla en su pequeño archipiélago del mismo nombre al norte de Brunei; su masa terrestre más cercana es con Sabah. Se encuentra al este de Malasia peninsular (Malasia occidental), la parte del país en la península malaya. Los dos están separados por el Mar del Sur de China.

Malasia oriental está menos poblada y, en general, menos desarrollada en sus asentamientos que Malasia occidental, que contiene Kuala Lumpur y Penang; Sin embargo, su masa de tierra es más grande y tiene más de muchos recursos naturales, incluidas las reservas de petróleo y gas. El premio de estatus de ciudad está restringido en el estilo panregional

Templo de Angkor, Camboya

Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio jemer durante su época de esplendor. El denominado Imperio angkoriano ​ dominó el sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de nuestra era. Sus monumentos y templos se encuentran cerca de la actual Ciudad de Siem Riep, Provincia de Siem Riep, Camboya, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1992.

Solo recientemente esta área ha sido recuperada de la selva, con la excepción de su templo más importante, el templo de Angkor Wat, que aunque dedicado originalmente al dios hindú Vishnú, nunca llegó a abandonarse, siendo mantenido desde hace siglos por monjes budistas. Varios países han participado en las labores de reconstrucción de los templos, siendo los principales responsables los arqueólogos de la École Française d’Extreme Orient (‘Escuela Francesa de Extremo Oriente’), cuya labor se remonta a 1908.

¿Reconoces este templo de alguna película?, Sí? ha estado en muchas..

