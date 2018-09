Los Puntos más resaltantes de la rueda de prensa de Maduro a su regreso de China

CARACAS, VENEZUELA.- A su regreso de China , el presidente Nicolás Maduro, convocó una rueda de prensa en la que resalto lo siguiente:

Sobre el “proceso de inquisición mediática”: El mandatario denunció una supuesta campaña mediática en su contra, que según él, también afecta a la economía del país y a los venezolanos en el extranjero, por parte de la “derecha y los medios internacionales”, alegó. “Yo comparo esta campaña contra Venezuela, como la campaña que inicio Hitler contra los judíos y que generó más de 6 millones de judíos muertos, así como lo hacen todos los días en Colombia, una campaña mediática brutal”.

Sobre su visita a China: Anunció la llegada para este martes del presidente de la petrolera china, CNPC. A esto se le suma la próxima presencia de comisiones chinas para distintos asuntos económicos y productivos. “China tendrá en Venezuela una comisión de asesoría permanente de los más altos niveles del Centro de Investigación económica del Consejo de Estado Chino (…) también tendremos la asesoría del Banco de Desarrollo chino para el programa de recuperación económica >>

Y recalcó una de las bondades que tiene el país asiático: “China tiene una ventaja por sobre las potencias del Norte, China no busca cambios de gobierno, no interviene en los asuntos internos de los países del sur”.

Sobre nuevos acuerdos con China: Los 28 acuerdos firmados por Maduro y el presidente chino conforman un paquete con amplias posibilidades para el país asiático y supuestas mejoras a programas en Venezuela. Por un lado, China obtiene permisos para extracción de oro en el Arco Minero, acuerdos para las empresas básicas, acuerdos para el almacenamiento y distribución de medicinas, y logra venderle un cuarto satelite a Venezuela, que según Maduro servirá para dar internet.

A cambio, los acuerdos fijan la inclusión de Venezuela a la ruta de la seda, acuerdos sobre telecomunicaciones para la actualización de Cantv y servicios de Internet, acuerdos en materia de defensa, para la paz el SP3; un acuerdo para un sistema tecnológico para los cuadrantes de paz; un acuerdo para la actualización del sistema VEN911, entre otros.

Sobre materia petrolera: Maduro anunció que la puesta en marcha del plan de recuperación económica se aplica también a PDVSA, la cual deberá doblar y estabilizar su producción para lograr “grandes metas”: entregar un millón de barriles a China.

Sobre conspiraciones militares y la Asamblea de la ONU: El mandatario aclaró que conocía de los intentos de una rebelión militar, que fueron descubiertos por la inteligencia y contrainteligencia venezolana.

Explicó que existía un primer grupo que era financiado desde Colombia y que su objetivo era hacer un “disturbio militar” en marzo, el día que se anunciara la fecha de las elecciones presidenciales. “El segundo grupo pequeño lo capturamos a mediados de la campaña electoral”, dijo, agregando que ellos también recibieron “dólares de Colombia y EEUU”. Sobre el tercer grupo dijo que fueron denunciados luego de que hablaran del dinero recibido en una “reunión, tomando unos traguitos”.

Denunció que hay un general que se mueve por el Caribe, ”de apellido Báez, que se mueve entre Miami y República Dominicana y él dice que dará un golpe de estado en octubre y lo canta, general retirado Francisco Baez, muy borrachón él, pero está metido en todas las conspiraciones”.

Por ello, “estoy evaluando mi participación en la Asamblea General de la ONU en New York, recuerda que me quieren matar y debo evaluar el tema de mi seguridad, yo quiero ir, pero hay temas que evaluar”, dijo.

