Los Runrunes de Bocaranda del 12.06.2019

ALTO ARGUCIA 1:

Las que demostró con el caradurismo de costumbre el ocupante de Miraflores ante el colega Jorge Ramos de Univisión. Como bien dice el refrán “las mentiras tienen patas cortas”, parte de lo allí expresado por Nicolás Maduro Moros quedó desmontado y desmentido tan solo días después tras “reaparecer” la entrevista perdida por unas semanas. Comenzando por aquella afirmación al hacerle Ramos referencia al diputado ante la Asamblea Nacional y Mayor General Hugo Carvajal, cuando dijo Maduro que lo había despedido “ipso facto” al llegar a Miraflores en 2013. La verdad es que Carvajal estaba fuera de ser el jefe de Dirección General de Contra Inteligencia Militar desde el 2011. Había ocupado el cargo desde 2004. Estaba libre cuando llegó Maduro a la presidencia y de “ipso facto” lo llamó para que volviera a asumir la jefatura del DGCIM. Allí estuvo de abril de 2013 a enero de 2014 bajo el gobierno de Maduro cuando éste lo nombra Cónsul en Aruba donde estuvo solo tres meses hasta el día de aquel incidente con las autoridades que lo detuvieron. De allí regresó como un héroe y es la foto que Ramos le mostró donde Nicolás le da la bienvenida con un efusivo abrazo.

ARGUCIA 2:

La mas grave de todas fue la afirmación de que era un hombre sencillo, profundamente cristiano y practicante diario de una religiosidad profunda. Bien oportuno el artículo del portal cuando reproduce aquella historia sobre el M/G Carlos Osorio a quien Carvajal denunció como el artífice de la brujería en el entorno presidencial. Para que no quedaran dudas publicaron tres fotografías de los supuestos salones en un sótano del palacio presidencial donde se practican esos ritos. Nadie lo ha desmentido y esa forma de tratar de ignorar las verdades que se revelan es ya costumbre roja rojita. Otros funcionarios han revelado la traída de babalaos del África (Nigeria y Congo) y de Cuba para esas oscuras ceremonias.

Por algo le temen a Carvajal quien esta en España esperando traslado a los Estados Unidos. Aquí el link: https://www.lapatilla.com/2019/06/08/estas-fotos-de-las-salas-de-brujeria-en-miraflores-confirman-lo-dicho-por-el-pollo-carvajal/

Siguen saliendo pruebas por todos lados y todos los días del deterioro de la función pública en dos décadas. Cada una mas grave que la otra.

EL GRAN NEGOCIO:

En medio de la escasez de gasolina y mientras le achacan -con feroces mentiras- la culpa del desabastecimiento y la escasa producción de PDVSA a las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros entes globales, las fotos y videos que inundan la red dieron cuenta, una vez mas, del contrabando de extracción de gasolina, en gandolas oficiales de PDVSA, hacia Colombia con el apoyo de los militares enchufados y del mismísimo alto gobierno. Otra farsa mas pero que les da todo el dinero que quieren mientras en el vecino país comparten el negocio haciéndose los ciegos, mudos y sordos. Con descaro y absoluta impunidad los mismos camioneros hasta saludan a los testigos en las trochas fronterizas. Son 20 años de esa franquicia de la robolución militarizada de Chávez continuada por Maduro…¿Y que dice el ministro éste y el ministro aquél? Como Shakira: ciego$, $ordo$ y mudo$.

MEDIO

LA INFLACIÓN:

Frente a una inflación anual de 815.194% “no hay salario, pensión, ahorro o jubilación que aguante esa pela”, advirtió el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra al presentar las cifras reales que rompen récord en el mundo entero. Ni siquiera en Zimbabue se llegó a esa cota…

EL PAIS MAS OPACO:

En 2017 el economista venezolano José Manuel Puente declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo con el Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo. Puente señaló que la gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública, que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse. El Índice de libertades informativas IPYSve 2018-(está en nuestro portal www.runrun.es)- un estudio que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades, reveló que la consulta de documentos y datos oficiales sobre temas de salud, alimentación, economía, seguridad, educación, entre otros, en instituciones y plataformas digitales fue otra de las situaciones en las que se vio restringida la labor periodística, así como el derecho de conocer información acerca de asuntos públicos que tienen los venezolanos. Fue así como 87% de los periodistas encuestados calificaron esta condición con un promedio de 33, que la ubicaron cinco puntos por debajo del valor que obtuvo en el 2017. Los cálculos que produce la Asamblea Nacional a partir de la escasez informativa indican que la inflación acumulada para abril se ubicó en 1.304.780,3 %, lo que significa un aumento de 44,7%, según refieren. Otro documento del Banco Central Venezuela indica que la variación mensual para abril de 2018 fue de 1.268.517.190,9 % y representó una variación de 33%. Cada vez el retroceso del país aumenta con la velocidad de destrucción que el gobierno de Maduro impulsa en todos los órdenes. Ya no existe ninguno de los servicios públicos que encontró Hugo Chávez en 1999. Por solo citar cinco renglones como agua, electricidad, salud, seguridad social y telefonía.

LA VALIJA DE ANTONINI 1:

4/8/2007: Guido Alejandro Antonini Wilson hace 12 años. El valijero “voluntario” de la PDVSA de Rafael Ramírez. Una valija de regalo para los corruptos Kirchner. Ésta para que la disfrutara Cristina. Los descarados prefirieron que prescribiera el juicio el pasado 6 de junio y los $ 800.000 pasaran al fisco. Nadie se atrevió a reclamarlos. Al final fueron $ 790.550 los encontrados en la valija. ¿En el camino se perdieron $ 9.450?. Los paquetitos iban ya pre-marcados para dos bancos. Uno en Argentina y otro en Panamá. ¿Qué papel jugó Rafael Reiter Ramírez, el jefe de seguridad de PDVSA en ese momento. Detenido en Madrid en 2017 le fueron congelados todos sus bienes en España, entre las que destacaban una casa valorada en casi dos millones de euros, en una de las zonas más exclusivas de Barcelona.? ¿Por qué su jefe máximo, Rafael Ramírez Carreño nunca declaró sobre el caso? ¿Cumplió a cabalidad la orden que le dio su “comandante eterno?.

¿LA VALIJA DE ANTONINI 2?:

Me toco en su momento dar la primicia del incidente ocurrido en el aeropuerto de Ezeiza el 4 de agosto de 2007 cuando en un avión fletado por funcionarios argentinos -y donde iban cuatro funcionarios de PDVSA- apareció una maleta con $800.000 en efectivo señalando al venezolano Guido Antonini Wilson como el propietario de esta. Allí comenzó la saga que llevó a la cárcel en Florida a los también venezolanos Moisés Maionica y Carlos Kaufman (hoy ambos son ciudadanos estadounidenses) quienes por colaborar en la investigación en Miami y acusar a su exsocio Franklyn Durán recibieron una condena de 2 años el primero y 15 meses el segundo. Durán fue a juicio. Kaufman y Maionica revelaron en el juicio que estaban colaborando con el SEBIN y su director el general Rangel Silva. Ya hace doce años del incidente que sirvió para comprobar la sociedad de cómplices que tenían los Kirchner con Chávez. El dinero era para la campaña presidencial de Cristina. Hoy los nombres de los dos venezolanos-estadunidenses vuelven a sonar en medio de acusaciones y juicios en Miami en torno a presunto uso y desvío de fondos de la aerolínea Avior a través de un ejecutivo de apellido Suárez. Apenas comienzan las investigaciones que llegan hasta enchufados y militares en Caracas, un banco suizo-francés y al negocio de extracción de oro en las minas del estado Bolívar y sus envíos a Panamá.

BAJO

LA FARSA DE LA CONSTITUYENTE:

Leo en Aporrea.org un revelador artículo de Javier Antonio Vivas Santana (incluyo el enlace al final) donde desenmascara la realidad de la enorme farsa de la Asamblea Nacional Constituyente. Su conocimiento del monstruo por dentro es clave para entender el tinglado montado por Maduro para extender su mandato, su gobierno y su influencia más allá de lo establecido. Voy a copiar algunos elementos contundentes de ese engaño al país y a los propios seguidores del chavismo, ya dejado de lado, y del gobernante e ilegítimo madurismo. De entrada señala Vivas Santana: “esta gran estafa institucional y jurídica compuesta por casi 600 integrantes esta divida en tres bloques de “miembros” que ellos mismos denominan así: “constituyentes de relleno”, “constituyentes principales” y los “jefes”. En cuanto a los de “relleno”, mal llamados territoriales y sectoriales, éstos solo asisten a sesiones cuando los “jefes” necesitan generar algún impacto mediático. Esa es la razón por la cual si usted pide alguna copia de “actas de asambleas”, éstas como no existen, o cuando menos son mostradas públicamente, solamente son firmadas por la directiva de tal “constituyente”, mientras que para conocer la (in)asistencia de esos “constituyentes” sólo habrá un cuadro de control, en la cual la marca de una equis (x) señalará quien estuvo “presente o ausente”. De hecho, si usted introduce el número de cédula de cualquier “constituyente de relleno” en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lo menos que le aparece es que pertenece a tal “institución”. Hay que hacer mención que estos “constituyentes de relleno” como les llaman los principales y jefes de esa bazofia política a sus “homólogos” reciben en promedio unos 100 dólares mensuales a la tasa de cambio que finalice el mes causado, y su monto es depositado en bolívares en las cuentas que tengan asignadas por los bancos del gobierno. Dejando claro que con esos “ingresos” también deben cubrir sus gastos de transporte propios de la actividad política que hacen en sus estados o regiones. Debemos aclarar que los “constituyentes de relleno” son aproximadamente el 95%” de los casi 600 que integran tal inmoralidad política.

Sobre los llamados “constituyentes principales”, es decir, casi el 5% restante de tal ente madurista, está asociado con la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es decir, quienes comandan esa secta política en los estados, y han desempeñado funciones de ministros, viceministros y presidentes de “institutos” o empresas públicas. Allí podemos encontrar a Jesús Faría, Tania Díaz, Darío Vivas, Pedro Carreño, Mario Silva, o el recién designado “contralor” general de la República, Elvis Amoroso, quienes devengan 1000 dólares mensuales a la tasa de cambio respectiva desde que Maduro anunció la desgraciada reconversión, y que son depositados en las cuentas del extranjero que éstos decidan y mantienen en estricta reserva, y cuyos fondos son depositados por quienes mantienen la administración de las minas del oro al sur de Bolívar. Por supuesto, de esto no existe registro alguno y menos contabilidad que lo certifique. No podemos olvidar que esos “principales” también reciben otros “ingresos” por sus relaciones patriotas con quienes mantienen servicios por la “patria”. Mención especial reciben en este grupo, David Paravisini y Hermann Escarrá, quienes como “experto petrolero” y “experto constitucionalista” respectivamente, y ambos declarados antichavistas, perciben ingresos en moneda extranjera por cuenta de nuestra malograda industria petrolera que según fuentes internas de lo que nos queda de esa empresa, el primero los percibe en un país árabe, y el segundo a través de sus hijos en el imperio. En cuanto a los ingresos de los “jefes”, los mismos son desconocidos, aunque tenemos que mencionar en este grupo a Delcy Rodríguez – ahora “vicepresidenta” – y Diosdado Cabello. La primera quien controla parte de los quebrados ingresos de la mencionada petrolera estatal, y el segundo quien maneja a su antojo los impuestos que se pagan en el país, en donde su hermano, José David Cabello es una ficha inamovible, porque en la división de cogobernar Venezuela, ese fue el pacto que estableció con Nicolás Maduro. En otras palabras, aquel administra el oro negro por ingresos externos, y el otro se quedó con los ingresos internos. Lo insólito de esto es que individuos que pertenecen al grupo de los “principales” como Néstor Francia, quien junto con su consorte la designada a dedo “alcaldesa metropolitana”, Carolina Cestari, y quienes tienen a una de sus hijas estudiando y “trabajando” en la embajada de Venezuela en Argentina – ganando casi 3000 dólares mensuales por esos servicios- el susodicho “constituyente” dice que le pagan salario mínimo por tales servicios ¡Claro! Nos ve la cara de pendejos, cuando sabemos que con eso ni siquiera paga la cuota de condominio de su apartamento, y menos que su consorte haga el cambio de aceite de motor y filtro de su lujosa camioneta.

El autor alerta: “Ya vendrán los detractores a pedirme “pruebas” de lo que digo. Son ellos quienes deben mostrarnos las pruebas de lo contrario que decimos ¿Podrán los “constituyentes de relleno”, “principales” y “jefes” mostrarnos sus estados de cuentas de bancos – públicos y privados – sus movimientos financieros desde el exterior, las copias de sus pasaportes, y fotografías de sus “modestas residencias” y vehículos? ¿O acaso usted los ha visto montados en el Metro, en un destartalado autobús, o haciendo una cola para comprar alimentos, o en su defecto viendo cómo pasan penurias junto con nosotros en un hospital, o en el mejor de los casos, ha visto a sus hijos o nietos estudiando en planteles oficiales o en la Universidad Bolivariana de Venezuela? A lo mejor tal vez de esa manera podrían desmentirme en todo lo que aquí hemos narrado, pero seguramente para los fanáticos maduristas, en especial para la senilidad panegírica que los acompaña dirán que yo soy un “mentiroso”.

Mientras el salario promedio de casi el 100% de los trabajadores en la administración pública ni siquiera supera los 10 dólares mensuales, los “constituyentes” sigue desangrando a la nación, propio de inmorales e individuos inhumanos, que sólo están pendientes de sus mezquinos intereses ¿Podrán “con el mazo dando” o con una “hojilla que ya no corta”, o algunos malandros del lenguaje que escriben “konducta” por conducta, o uno que otro pensador en tiempos de senilidad vacua y panegírica con algún artículo, poder desmentirme en toda esta desgracia de corrupción “socialista”?

La verdad sea dicha. La “constituyente” ha sido la gran estafa constitucional al país y en donde un grupo de mequetrefes se hacen llamar “todopoderosos”, “plenipotenciarios” y “supraconstitucionales”, pero será de tanta bazofia política que expulsan en sus palabras y acciones que han llegado al extremo de convertir en papel higiénico la Constitución de 1999 que propuso Hugo Chávez. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea”. Así termina su narración el autor Vivas Santana, consecuente colaborador del portal Aporrea.org. Javier Antonio Vivas Santana, autor del artículo original en Aporrea.org es Licenciado en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA), Mención Enseñanza del Castellano (UDO), Doctor en Educación (UPEL) y profesor de la Misión Sucre 2003-2012

Enlace con Aporrea.org:

https://www.aporrea.org/contraloria/a279276.html

Los Runrunes de Bocaranda del 12.06.2019 was last modified: by

En : Opinión