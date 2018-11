Los Runrunes de Bocaranda del 20.11.2018

ALTO

¿RAZONES?:

Lo que ningún funcionario del gobierno se atrevió a decir en su momento (ni siquiera los voceros del área policial o informativa) fue detallado por el periodista y ex vicepresidente de Chávez, José Vicente Rangel, en su programa dominical por Televen en referencia a la abrupta salida del director del Sebin, el M/G Gustavo González López. Era vox-populi lo de la “detención o retención” de la caravana presidencial en una vía rápida de Caracas, pero la censura, autocensura, sigilo, temor o cuidado por parte de los medios y de los mismos voceros oficiales, influyó en que la información tardara tres semanas en confirmarse “oficialmente”. Rangel tildó de “oscuro incidente” la intercepción por 4 funcionarios del SEBIN con armas largas de la comitiva presidencial donde estaba Nicolás Maduro. Por otro lado, supimos que los funcionarios dijeron tener órdenes de ¿retención? o ¿detención? de dicha caravana, como ha sido comprobado tras su detención y posteriores declaraciones en el DGCIM. JVR añadió que se adoptaron “medidas destinadas a corregir fallas de tipo disciplinario” en este organismo que ahora dirige el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien antes fue jefe del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa)”.

(Por cierto, en el decreto de creación de este organismo se acotó, por primera vez en un instrumento legal, que el nuevo ente responde a los intereses de la revolución dejando a un lado la figura del Estado como apuntó Transparencia Venezuela en 2013. Otra función es “solicitar, organizar, integrar y evaluar las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, proveniente de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas según lo requiera la dirección política militar de la Revolución Bolivariana”). Para JVR el hecho “estuvo a punto de tener un grave desenlace que pudo comprometer la seguridad del jefe del Estado…la situación fue superada por el profesionalismo con que actuó la Casa Militar y la serenidad con la que se manejó el presidente; los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos” y “el incidente condujo a la destitución del director del Sebin. Nuestra fuente nos señaló que Maduro reaccionó rápidamente llamando directamente al jefe del SEBIN y ordenándole el retiro de sus agentes y poner su cargo a la orden. La situación se prolongó hasta horas de la madrugada y por la confusión que reinaba el “2do. Comandante Estratégico Operacional giró instrucciones a todos los Comandantes Subalternos a nivel nacional estar atentos y alertar al personal a su mando ante posibles agresiones por parte de grupos armados de cualquier índole…inclusive miembros del Sebin que no respeten la ley…”. Hubo mucho sigilo esa madrugada pues pensaron que “era un plan golpista”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a cuyo cargo está sujeto el Sebin, fue la encargada de recibir la dirección de la policía política. Rangel cerró su información acotando que el caso que ameritó la destitución de González López “conllevó corregir fallas disciplinarias ante la conformación de comandos que actúan con autonomía afectando el funcionamiento del cuerpo”. Sobre el destituido y su pareja no se ha sabido nada. Rumores de huida al exterior o detención en el DGCIM son los mas sonados.

EL FMI: Como la semana pasada a muchos les pareció extraño que el recalcitrante gobierno de Maduro se reúna con el Fondo Monetario Internacional solo les recuerdo que en 2015 quien fungió de intermediario fue el entonces embajador venezolano en Perú, Almirante Diego Molero Bellavia, como reseñamos en runrun.es. La foto que apareció en La Razón dio cuenta que el embajador representó a Venezuela en la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI y conversó con el presidente del BM, Jim Yong Kim y también con la directora del FMI, Christine Lagarde solicitando ayuda para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030. Por esos días, 18/10/2015, lanzó un tuit Ricardo Haussman preguntando ¿qué harán Cabello y Maduro con esos “traidores” que hablan con el FMI? ¿Veremos entonces el próximo paso?

MEDIO

PRESOS DE UNIFORME:

Reproducimos en Runrun.es la investigación hecha por el equipo de investigación de http://www.cronica.uno/ sobre las detenciones en el ámbito militar: “Un proyecto político de militares que intentó imponerse por las armas en 1992 sin éxito y, seis años después, consiguió el poder mediante una contienda electoral liderada por un teniente coronel, persigue, en el presente, a los soldados de su país. Nicolás Maduro, aunque no es militar, pero sí sucesor del modelo socialista del siglo XXI planteado por el difunto Hugo Chávez, encabeza la responsabilidad de una cifra histórica en cuanto a militares detenidos por razones políticas en Venezuela. Instigación a la rebelión, traición a la patria y faltas contra el decoro militar son los presuntos delitos por los que se acusa a la mayoría de los 163 militares que se encuentran detenidos actualmente en Venezuela. Cifra histórica en el país, que supera a las de mandatarios autoritarios como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez y que, además, casi se equipara a la de los civiles presos en el presente por motivos políticos, que son 197, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. 2018 ha sido el año en el que han apresado a más militares en Venezuela. De los 163 funcionarios tras las rejas, 116 fueron encarcelados este año; lo que representa 71 % de las detenciones. Esta cifra supera con creces el total de militares que Hugo Chávez ordenó encarcelar durante su gestión, que fue un total de 31 efectivos. “Un descontento oculto y temor a represalias es el sentimiento que está floreciendo e instalándose entre algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); así lo aseveran familiares de los efectivos tras las rejas”.

DESIDIA, CORRUPCION & RAPIÑA:

Es lo que se deduce del informe sobre las 441 empresas expropiadas o “adquiridas” por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en estos 19 años detentando el poder, presentado por la filial de Transparencia Internacional en Venezuela. Bajo el título “Empresas Propiedad del estado 2018” y según su base de datos de 576 empresas, 441 de ellas fueron creadas, adquiridas o expropiadas en estos rojos años. En la presentación del informe a los medios el ingeniero Manuel Sánchez detalló cómo la caída de la producción comenzó a verse mas este año 2018 por estar vinculada a la implementación del “primer plan socialista” pues a través de éste se radicalizó la expropiación de empresas del sector privado, especialmente de los sectores agropecuario y metalúrgico. Además, el 74,4% de las “empresas del estado” tienen denuncias de corrupción y mala gestión

BAJO

EL ELN:

Según el informe presentado en Colombia por el codirector de “Insight Crime” Jeremy McDermont el grupo guerrillero colombiano “Ejército de Liberación Nacional” estaría presente en estos doce estados de Venezuela: Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas Portuguesa, Táchira, Trujillo, Zulia, Lara, Falcón, Guárico y Anzoátegui. Con este informe se confirman múltiples denuncias hechas por ciudadanos de dichos estados ante las autoridades locales y que han sido silenciadas por “ordenes superiores” como les han dicho en privado algunos funcionarios. Leo en “Crímenes sin Castigo” del muy respetado colega, especialista en materia criminológica y de investigación, Javier Mayorca, su reseña sobre los “elenos” detenidos tras asesinar a los tres guardias venezolanos: “Siete de los nueve detenidos en Amazonas, señalados de formar parte del grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Luis Ortega Bernal, alias Garganta, fueron recluidos en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Como suele ocurrir en estas circunstancias, una parte de este grupo fue enviado de inmediato a celdas de aislamiento, ubicadas en la planta baja, no se sabe por cuánto tiempo. Estos nuevos integrantes de la población penal podrán ser un verdadero dolor de cabeza, puesto que la mayoría de los reclusos son efectivos de la Fuerza Armada, para quienes los elenos son enemigos naturales. Más aún si llegan allí con el antecedente de haber propiciado la muerte de tres sargentos en funciones. Habrá que estar pendientes de esta situación.”

HENRY RAMOS ALLUP: Se recupera de una operación para drenarle un hematoma tan rebelde como él mismo. Hay que recordarle al país que nuestra dirigencia política democrática tiene una prohibición -ordenada por el gobierno de Maduro- de viajar en las aerolíneas comerciales -y en los aviones privados- para así torpedearles su desempeño proselitista, democrático insisto, en las jurisdicciones en las que le corresponde cumplir con sus electores. De allí que tengan que movilizarse por tierra y sufrir por horas interminables el deterioro y abandono de las vías de comunicación por parte del gobierno nacional y los gobiernos regionales. Fue así como “en el ultimo viaje por tierra a Falcón, Zulia y Lara, la camioneta blindada donde iba Henry saltó un burro de carretera y como dormitaba junto a la ventana se dio tremendo golpe en la cabeza. Llegó a Maracaibo con dolor de cabeza y a los dos días regresó a Caracas y continuó con la molestia. Pensó que eran las cervicales. Luego le dio un dolor mas fuerte y el medico tratante ubicó un coágulo. Por ello lo drenaron y ya esta en plena recuperación” Esa es la verdad. Demuestra que las acciones desleales y antidemocráticas del régimen surten sus efectos. Que se mejore pronto. El culillo rojo no es el mejor consejero con esas prohibiciones de vuelos y retiros de pasaportes a los dirigentes que no siguen su línea.

