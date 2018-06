Los Runrunes de Bocaranda del 26.06.2018

MENTIRA COMPROBADA:

Tomo de Aporrea.org parte del texto de Leisser R. Rebolledo para desmontar las mentiras de Maduro sobre la guerra económica: “Con sistemático desparpajo nos vende sus mentiras; los culpables de la destrucción del bolívar son los boy scouts de DolarToday, ha dicho hasta la saciedad. Una página de Internet ha borrado del mapa la mitad de nuestro PIB, y ha llevado a millones de venezolanos a reducir al mínimo su capacidad de alimentarse, y ha empujado a otros miles a tener que hurgar en los basureros para poder sobrevivir. Pero, quien escupe hacia arriba siempre termina por bañarse con su propia saliva, y ahora, ante la desesperada situación de su caja chica han terminado reconociendo la vigencia del dólar paralelo. El dinero de las remesas es un bocado demasiado apetecible como para dejarlo escapar, por ello, se han tragado sus altisonantes amenazas. Hasta hace pocos días aseguraban que las casas de cambio autorizadas pagarían las divisas procedentes de los venezolanos en el exterior a precio DICOM y después de un análisis más objetivo, anunciaron que los $ de las remesas serian canjeados a 2.200.000 bolívares, monto muy cercano al denominado dólar paralelo”.

EL HAMBRÓMETRO: La vida del venezolano –de cualquier estrato social– cambió a raíz de la vulneración de un derecho fundamental: el de la alimentación. La expropiación de tierras y empresas, la destrucción del aparato productivo y la dependencia de las importaciones, configuraron un escenario que trajo como consecuencia la escasez, un rampante índice inflacionario, la consolidación de un mercado informal para conseguir los bienes ausentes y la distribución de comida vencida o en mal estado, los cuales han dejado en evidencia a un Estado que incumple de manera sistemática las garantías esenciales que debe tener la población con respecto a los alimentos, los cuales deben ser suficientes, accesibles, estables, duraderos y salubres para todos. Desde hace cuatro años, cuando el desabastecimiento de productos alimenticios comenzó a intensificarse, los medios de comunicación del país empezaron a cubrir el tema y a denunciar cómo el hambre hacía estragos en la población. Sin embargo, en esa cobertura ha hecho falta que los señalamientos se hagan con base en las cifras no difundidas por entes oficiales que están relacionadas directamente con la responsabilidad que el Estado tiene sobre ese derecho. Con este fin, www.Runrun.es ha creado el proyecto Hambrómetro con el apoyo de Open Society Foundations y su Programa de Periodismo Independiente, que consiste en la elaboración de undashboard de actualización mensual que muestre juntos todos estos números –obtenidos a través de organizaciones y fundaciones encargadas de seguir cada tema– en un instrumento de diseño web adaptativo que podrá ser incrustado en otros sitios, ya sea como complemento o en nuevas entradas de los mismos. Mediante la búsqueda, organización y visualización de estas cifras, el Hambrómetro ayudará a organizaciones, investigadores, estudiantes e incluso otros medios de comunicación que así lo necesiten, a establecer comparaciones entre los indicadores económicos y determinar cómo estos inciden en el hambre del venezolano. Además, contará con un mini-site en el que se publicarán noticias, crónicas y reportajes que tendrán como centro la vulneración del derecho a la alimentación y la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela.Lo presentaremos éste jueves 28.

MEDIO ,¡VENGANZA CONFESADA!:

La vicepresidenta ejecutiva y dirigente del Movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el domingo en la entrevista con José Vicente Rangel por Televén que la revolución roja se trata de una “venganza personal” en contra de la “época oscura” que, para los “revolucionarios”, fue la conocida “cuarta república”. Rodríguez, apoyó la opinión de JVR respecto a que el asesinato de su padre, Jorge Rodríguez, fue uno de los “crímenes” más “abyectos” de la Cuarta República. De allí enfatizó: “Es la oportunidad de demostrar lo profundamente humano que es el socialismo. No hay odio” (sic) enfatizó reiterando estar “feliz” de pertenecer a la “revolución”. “Sabemos que la llegada del comandante Hugo Chávez fue nuestra venganza personal, la inclusión, la igualdad, todo lo que significa el socialismo bolivariano. Allí está expresada la venganza personal como el poema de Tomás Borges”. En un aparte señaló que esta revolución es diferente a la “Cuarta República” pues en ella eran las élites las que gobernaban, no estaba comprometida con el pueblo, donde la democracia era solamente un símbolo en palabra. Así define ella la era democrática. ¿Se parece al trato que Maduro da a los venezolanos? ¿Estará confundida?. El rojo oxímorón a implantar sería “una dictadura democrática”. Relevo de pruebas, dicen los abogados

BAJO, HAMBRE PAREJA:

Cambios y recambios de ministros. Todos bajo la misma fracasada política. El hambre acecha y golpea. En los hogares la gente se acuesta, se levanta y sale a trabajar con hambre. Tres expertos ex-chavistas del sector productivo, del mundo agrícola y del procesamiento industrial nacional, me ilustran: “la culpa es nuestra, absolutamente nuestra. A manera de ejemplo en el 2014 producíamos 120.000 toneladas de pollo mensual. Hoy apenas llegamos a las 14 mil toneladas. Lo de las gallinas es peor: en el 2014 el venezolano promedio mostraba un consumo de cerca de 180 huevos anualmente. Hoy estirando l llegamos a 60 huevos al año por cabeza. Le recuerdo que un solo huevo le cuesta hoy a un trabajador cerca de 120.000 bolívares. ¿Proteínas por la vía de embutidos? Sin engaño alguno, en este rubro el gobierno tiene los históricos de producción archivados. Maduro las conoce pero no las reconoce públicamente: en 2014 llegamos a producir 330 mil toneladas de embutidos, mientras que este año apenas llegaremos a 140 mil. En bovinos la realidad es dramática, pues las estadísticas oficiales nos muestran que en el 2014 el venezolano promedio consumió cerca de 24 kilos de carne roja y para 2018 la máxima será de 9 kilos para todo el año. En este rubro la hiperinflación generada por las decisiones gubernamentales es una de las más alarmantes, pues hace solo 6 meses el kilo de carne costaba promedio 27.000 bolívares y hoy, en un automercado, sobrepasa los 4 millones 400 mil bolívares. Productores e industriales piden diálogo a los fines de revertir estas caídas. Desde el nivel ministerial, por dos razones, una ideológica y otra de corrupción, se hace imposible voltear esta catástrofe. Al presidente Maduro le sobran los informes, pero parece que disfruta estimulándola.”…

Los Runrunes de Bocaranda del 26.06.2018 was last modified: by

Loading...

Los Runrunes de Bocaranda del 26.06.2018

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):