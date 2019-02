Los Runrunes de Nelson Bocaranda del 07 de febrero 2019

Alto:

¿El plan…?

MADURO: Está resistido a negociar su salida. Ha pedido al Alto Mando que espera su fidelidad y compromiso pues él está dispuesto a inmolarse. Aunque se le ha visto desencajado y ojeroso ha dicho que no se rinde y puede ser otro Allende. Recordemos que en el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, comandante del Ejército chileno y los jefes de los componentes militares chilenos el 11 de septiembre de 1973 el presidente Salvador Allende resistió el ataque al Palacio de la Moneda en Santiago con un AK-47 en su mano. La versión oficial fue su suicidio y la otra, sin una fiel comprobación, es que el cubano jefe de sus guardaespaldas lo mató para que no lo agarran con vida. De cualquier forma es el inspirador de Nicolás por estos tiempos. De allí su negación a recibir la ayuda humanitaria internacional (no es solo de EE.UU.) al igual que su auto-negación de la crisis humanitaria.

EL PLAN ROJO: Reiteró lo que ya anuncié por mis espacios informativos, nuestro portal Runrun.es, el programa @lacolafeliz por @circuitoexitos, esta columna y mi twitter: el régimen juega al cansancio con quienes se le oponen. Apuesta al aburrimiento de quienes marchan, manifiestan o hacen filas para oponerse de frente al oprobio que ya lleva 20 años. Machaco que usan las redes para deprimir a todos con noticias falsas, las muy de moda “fake news”, haciendo creer mentiras muy bien planificadas con el G2 cubano que apurado hace de las suyas pues en la libertad de Venezuela arriesgan el futuro de la isla. Acostumbrados como hemos estado a la inmediatez de los acontecimientos, cualquier retraso en lo que se ofrece o planifica, estimula esa depresión inoculada para no creer en quienes arriesgan su pellejo, para desconfiar de quienes nos llevan a la otra orilla del rio democrático. Todos los mensajes de un gobierno que se nota nervioso (la entrevista de Jordi Évole a Nicolás todavía recuerda ese fuera de sí en muchas respuestas) van en esa dirección. Una vez mas: “vamos muy bien”, me dice @jguaido. No pisemos peines rojos…

AYUDA HUMANITARIA: Tratando de desconocer y afrontar la realidad que vivimos el presidente Maduro en su entrevista con Jordi Évole de la televisora española “La Sexta” -(“terrible y lamentable” la han calificado algunos altos personeros del régimen que consideran la interrupción por parte del ministro de Información, Turismo y Cultura Jorge Rodríguez como la mejor prueba de su percepción sobre lo que consideran fue un Titanic para lo que quiso aparentar, desconocer, negar y culpabilizar)- dio muestra de su terquedad y negación para analizar la situación real que vive el país y muy especialmente su desgobierno dictatorial e ineficiente. Esta última característica confirmada por él mismo a Jordi cuando reconoce que su gobierno ha fallado mucho. Un agudo observador me refiere una de las respuestas cuando el reportero español (muy cercano a los gobiernos de Chávez y Maduro por recomendación de Pablo Iglesias de Podemos en su momento y con visitas anuales a Miraflores siempre pensando en la amistad y deferencias en sus interrogatorios tiempos atrás) le pregunta: ¿Está Usted contra las cuerdas? Y Nicolás empieza a elucubrar: “Habría que hacer un análisis del ring para ver cómo está el combate. Yo creo que es duro. Y nuestros oponentes son poderosos. Dan golpes sucios. No pe­lean respetando las reglas del juego. Pero nosotros nos defendemos. Humildemente. Como David contra Goliat. Tenemos nuestros secretos y tenemos nuestra honda”. Un analista del comportamiento corporal resume esta respuesta así: “Creo que, en términos boxísticos “tiró la toalla”. Se comprobó luego con la interrupción por Jorgito minutos después. Éste observaba preocupado a medida que Maduro se iba despeñando con sus respuestas. La entrevista completa, sin cortes, esta en la plataforma de @VivoPlay.net bajo el enlace de Antena3.

Medio:

Militares…

IMPACTANTE: La detención del Teniente Coronel Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda -integrante de la Casa Militar se encargaba de las comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial- por supuestos nexos con Julio Borges y la Embajada Americana pica y se extiende. En una ceremonia en el patio de la Guardia de Honor en el Palacio Blanco el mencionado oficial fue degradado frente a sus compañeros con el anuncio de que se pedirían 30 años de prisión para él por esa “traición a la patria”. Este caso debilita y asusta al régimen militar-cívico pues el oficial se había encargado de montar la seguridad en las residencias de Maduro y su mas cercano grupo de confianza. Las casas tanto en el Fuerte Tiuna como en urbanizaciones como Alto Hatillo y Cumbres de Curumo del presidente del TSJ, Maikel Moreno; del ministro de la Defensa; de la familia de Cilia Flores y otros altos personajes muy temerosos de su seguridad preocuparon demasiado al alto gobierno. De allí la acción contra el oficial así como a quienes aparecen o suponen tenían contacto con Carrasco Mosqueda. Demasiado cerca … por eso la desconfianza se aceleró al máximo …

EN CASCADA: Intermitentes han sido los pronunciamientos de los uniformados -de toda pelambre-activos, retirados, de las FANB o de las policías estatales como la de Trujillo. Uno que otro ha pensado en la Ley de Amnistía, incluyendo los que aunque no tienen delitos de lesa humanidad, si tienen otros como corrupción desde los cargos que ostentan o ejercieron. El malestar interno en los componentes esta latente e in crescendo”. La vigilancia y el espionaje se han incrementado al mismo tiempo. Aunque las delaciones premiadas han disminuido informan fuentes internas. Sebastiana Barráez, periodista conocedora de lo interno militar, viene señalando esas inconformidades desde hace algún tiempo y mucho mas estos días cercanos. La persecución que le han hecho indica que sus contactos e informaciones son ciertos. Hay temores de que vengan otras declaraciones de hombres con uniforme. Y también de algunos ya retirados que irrumpieron contra la democracia con Chávez el 4F92.Uno de ellos Florencio Porras Echezuría, ex gobernador de Mérida y famoso junto a otro de sus compañeros de manejar aquel tanque que subió las escaleras del Palacio Blanco inmortalizando dicha acción en imágenes que dieron vuelta al mundo, lanzó un mensaje a sus compañeros de armas cuestionado al actual gobierno. Ya antes, con Chávez vivo, había marcado distancia del proceso ante las desviaciones del proyecto original. Unas líneas de su reciente proclama: “El proyecto se desvió a una autocracia personalista, alimentada del culto a la personalidad, y hasta para quienes le acompañamos era pecado disentir, criticar, reclamar. En medio de una enorme riqueza y fuerza popular e institucional, se desarrolló la irresponsabilidad, el populismo, la demagogia, la mentira, el abuso, la violencia, el atropello y la orgía de corrupción que hoy llega a niveles groseros y grotescos. Se avanzó inclementemente en la siembra de odio, de antivalores, al patrocinio del lumpen anarquizado, a la irresponsable entronización de una oclocracia miserable, multiplicando el surgimiento de bandas criminales a lo largo y ancho del territorio nacional bajo el amparo del propio Estado, pulverizando la institucionalidad de este, todas estas acciones contrarias a nuestras banderas y propuestas. Hoy, los que abusan y se regodean del poder, que abusan y atropellan arbitrariamente, en su gran mayoría no tienen nada que ver con el 4F”. Clarito.

MAS CASCADA: Tan solo ayer 5 militares del Batallón de Francotiradores hicieron pública su deserción. La especialista en el tema militar, Rocío San Miguel, Los 5 militares de la Compañía 91-09 -de Mantecal, estado Apure- son un teniente de tropa y 4 sargentos, y declararon desde Colombia el mal trato a lo interno de las FANB, el hambre que pasaban y la persecución con los soplones y espías, dirigidos por cubanos. Confirman que hay terrorismo a lo interno para delatar a los “traidores” y detallaron las torturas a que los someten para que reiteren en voz alta: “Chávez vive, la patria sigue”. Situación critica. Terror se apodero de los cuarteles. Por pensar diferente los llaman terrorista. “Mientras los generales están buchones pedimos a nuestros compañeros no tener miedo. Nos tratan como miserables”. Reconocieron a Guaidó y explicaron como en sus hogares están desnutridos. “Basta de miseria. Fuimos creados por el pensamiento de Chávez. Estamos del lado correcto de la historia para salir de la dictadura” Uno de ellos es especialista en tanques rusos T62 y se ofreció para integrarse a los esfuerzos que otros compañeros están haciendo”.

EL CULILLO ES LIBRE: Daniel Lozano, corresponsal en Caracas del diario argentino La Nación, escribió en días recientes sobre como un Maduro cada vez mas desconfiado de los cuadros militares buscaba fortalecer a los paramilitares chavistas. Detalla que en medio de su desconfianza sabe que la batalla del poder se juega hoy en los cuarteles. “La connivencia con el generalato le garantiza el control actual, pero las dudas en torno a oficiales y tropa no han remitido. Por el contrario, crecen. De ahí su presencia constante en unidades militares de todo tipo (artillería, anfibias, de asalto) durante las pasadas semanas”. Detalla el llamado de Maduro a dos millones de milicianos a que se inscriban para hacer el servicio militar y pasar a formar parte así de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). También quiere cubrir centenares de deserciones de la Guardia Nacional Bolivariana con los mismos milicianos, temeroso acerca de su lealtad desde que 27 de ellos se sublevaron el 21 del mes pasado en el cuartel de Cotiza. “Ordené incorporar a los milicianos y milicianas como oficiales y soldados activos de nuestra gloriosa FANB. ¡Si queremos paz, preparémonos para defenderla!”, clamó el jefe de Estado. Los milicianos son civiles armados por el gobierno que vienen de sus bases: afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consejos comunales y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, sin preparación y que reciben un salario mínimo. El chavismo los utiliza en tareas de orden público, como vigilar hospitales, supermercados y el Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos de Hugo Chávez .Se trata en definitiva de una especie de policía amateur, aunque su presencia física no sea muy profesional. Los entrenamientos que realizan de forma esporádica provocan el estupor entre el resto de la población. Las redes sociales se llenan de esos videos, que rozan lo humorístico. Otra de sus funciones es engordar las marchas oficialistas, como sucedió el 4F en Caracas, donde sus uniformes destacaban mezclados entre las camisas rojas. La cifra de dos millones, que el gobierno ha instalado en las últimas semanas en sus discursos, no es real, según los expertos. “Este llamado presidencial revela muchas cosas. La primera es que está mermando aceleradamente el pie de fuerza militar por deserciones y bajas. Los jóvenes no atendieron el llamado previo a inscribirse en el ejército, pues no parece fuente de orgullo ingresar a la FANB y no resuelve tampoco sus necesidades económicas”, sostiene Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Fuerza Armada. Las deserciones hicieron mella durante los últimos meses. Al menos 4000 uniformados abandonaron los cuarteles, algunos para marcharse fuera del país y otros para ganarse la vida en otros lados, incluso las minas de oro del oriente. “También están encontrando resistencias a las órdenes de reprimir y esperan reforzarla con el personal de la milicia inscripto en el PSUV”, añade San Miguel. Las masivas marchas opositoras de anteayer por todo el país, que contrastaron con la menguada oficialista de Caracas, así lo confirmaron. No hubo represión por ningún lado. ¿Resultado? Ni violencia ni disturbios. Incluso en Barquisimeto una unidad de la Policía Nacional se retiró sin reprimir cuando hacia ellos avanzaban miles de personas de forma pacífica. Explica Lozano que “la invocación a sus milicias llegó solo unas horas después de que el primer general se rebeló contra Maduro. El general de división Francisco Yánez, director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, abandonó el país horas antes de exhortar a sus compañeros para que sigan sus pasos. “El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela (…). A mis compañeros de armas les pido que no repriman más”, afirmó Yánez desde Colombia. Este alto oficial se encargaba de la importación y la distribución del trigo. Los rubros alimentarios y de productos básicos están en manos de generales por orden de Maduro. Horas más tarde se sumó el mayor general Jorge Oropeza, que fungió como comandante general de la aviación chavista durante cuatro años. Es primo de María Isabel Rodríguez, ex esposa de Chávez”. Añado que fue hombre de confianza de Chávez e hizo buenos negocios como todos los militares del proceso chavista. Muchos ven en la Ley de Amnistía una excusa para abandonar el barco averiado de Maduro…

Bajo:

Variopintas…

“EL PAPA SI, EL PAPA NO”: “Mientras los obispos venezolanos a través de la Conferencia Episcopal Venezolana exigen elecciones libres y que se permita el corredor humanitario, el dictador venezolano, acorralado, pide ayuda al Papa Francisco para abrir un diálogo con Guaidó y rechaza la ayuda de emergencia humanitaria”. Con ese párrafo inicial abre la web “Hispanidad” la noticia de que Maduro volvió a enviar una carta al Papa Francisco pidiendo su mediación en el conflicto venezolano. En el Vaticano “bocharon” la semana pasada al canciller Jorge Arreaza quien tuvo que regresarse con el rabo entre las piernas al no ser recibido por ninguna autoridad de la Iglesia. La excusa: “Su Santidad y el Cardenal Parolín están ocupados preparando viaje a los Emiratos Árabes Unidos”. Sin embargo, Maduro, que torpedeó con funcionarios suyos el primer diálogo con mediación del Papa y los otros encuentros que siguieron hasta República Dominicana, señaló: “He enviado una carta al Papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo”. Precisamente, sobre el tema “diálogo” bastó ver en el Consejo de Seguridad de la ONU a quien presidió la sesión sobre Venezuela. Al canciller dominicano Miguel Vargas, quien estuvo siempre empujando el diálogo en Santo Domingo entre el gobierno y la oposición, se le salió decir mientras presidía la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU que “no se podía creer en la palabra de Venezuela pues varias veces hablaron de diálogo y al final lo torpedeaban”. Recuerdo como acusaron los hermanos Rodríguez a los opositores Henry Ramos Allup y sobretodo a Julio Borges de ser los responsables de romper esos encuentros…

FALSOS AYUDANTES HUMANITARIOS: Diversas organizaciones, desde la Iglesia hasta ONG a nivel nacional han recibido las llamadas y visitas de distintos personeros (incluidos militares) ofreciéndose intermediar con una supuesta “ayuda humanitaria”. Ante el desespero del gobierno con el tema han llegado a ofrecer a diferentes parroquias (en todo el país) lo siguiente: “alimentos, medicinas, material medico quirúrgico y otros insumos para todas las iglesias” buscando que ellas se presten a esta manipulación con el dolor de la gente. Una de tantas empresas que se auto identifica como “Black Swan Foundation· (¿Cisne negro o cisne rojo?) advierte que operan “sin fines de lucro” y los intermediarios se han identificado como rusos y colombianos. A otros han dicho que están vinculados a la Cruz Roja. Cuando se les enfrentó y se les pidió documentación que los identificara, de inmediato buscaron excusas y hablaron de ese organismo en otros países, sin ninguna prueba de fe. La Cruz Roja Venezolana y el CICR han negado su conocimiento. Al final todo parece indicar que con la complicidad de algún funcionario de alto nivel se montó esta escaramuza para tratar de engañar a la Iglesia y sus Obispos en el sentido de que con ellos si entraba la ayuda humanitaria, y así lavar la imagen de Maduro. Indica de alguna forma el miedo existente en algún sector del gobierno de quedar identificados como criminales de guerra al no dejar entrar alimentos, medicinas y equipos en una crisis tan grave que ni siquiera con la negativa de Maduro de su existencia muestra que otros, a lo interno de la estructura oficialista, si la reconocen y les angustia.

¡AYYY URUGUAY!: Lo tomo del diario abc.es: “El ex canciller mexicano Jorge Castañeda levantó la liebre en una entrevista con Televisa. «Hay un problema personal muy complicado. El hijo del presidente Tabaré (Vázquez) ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etc., y está embarrado hasta el cuello». Castañeda, intelectual y escritor de reconocido prestigio, trataba de explicar de este modo la posición de Uruguay, el único país del Grupo de Lima, junto con México, que envió representación oficial a la auto investidura de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. En ese contexto, las elucubraciones sobre las verdaderas razones del proceder de Tabaré Vázquez se multiplicaban, pero hay una que le hace más daño que el resto. La oposición echa la vista atrás y recuerda que Javier Vázquez, segundo de sus cuatro hijos, hizo multimillonarios negocios con Venezuela durante su primer Gobierno (2005-2010). Entre los contratos obtenidos figuraba la informatización de la empresa estatal de comunicaciones CGV Telecom (62 millones de dólares) y capacitaciones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (4,5 millones de dólares), así como la gestión de diferentes webs oficiales y servicios en alcaldías por un monto de más de ocho millones de dólares”. ¿Qué rico es ser pobre? ¡Si Hugo!

ROJOPINTAS: El diputado Carlos Paparoni denunció con pruebas el supuesto tráfico de 73 toneladas de oro del Arco Minero desde el pasado mes de diciembre. Las empresas son Noor Capital de los Emiratos Árabes Unidos (27.298 Kgs.); Goetz Gold (21.886 Kg.) y Sardes Klyneth Mandeler As (23.904 Kg.). Noor Capital confirmó que compró al BCV 3 toneladas de oro en diciembre pasado. Sigue el saqueo rojo rojito o dorado doradito…

El gobierno está a punto de acusar a los demócratas de la Asamblea Nacional presididos por Juan Guaidó de haberse copiado el malhadado “Decreto Carmona” cuando el golpe contra Chávez en 2002. Maikel Moreno el presidente del TSJ ordenó su revisión letra por letra. Por cierto que fue él quien desde el primer momento que apareció Guaidó juramentándose en Cabildo Abierto, en la primera manifestación multitudinaria, ha estado recomendando a Maduro que lo meta preso por traidor a la patria …

Por el teléfono decomisado al Coronel retirado Oswaldo García Palomo, tras su detención en Barinas acusado de estar conspirando contra el gobierno, han “identificado” a sus contactos y a eso se debe la cacería de brujas desatada contra civiles y militares en días recientes. De allí también las declaraciones del ministro Rodríguez Gómez contra dirigentes políticos opositores. La carga mayor será contra los dirigentes de PJ y VP y luego todos los que aparezcan en su listado …

Ante el llamado de Maduro a las FAN para “ajustar planes operativos para defender cada palmo del territorio nacional” un tuit de @NicmerEvans sirvió para responderle contundentemente: “ No lo han hecho ante el ELN y las FARC o el gobierno cubano o expoliadores rusos, turcos o chinos”…

El artículo de Bloomberg sobre la situación venezolana (6/2/19) lo dice todo en su titular: “Con un Putin silencioso, Rusia comienza a dudar de la capacidad de Maduro en mantener el poder” …

Por las redes se anuncia que arreciará “la guerra mediática y el psicoterror para todos los que informamos”…

Rafael Ramírez, el ex rey de PDVSA, en entrevista con El Pais.es confirma la total dependencia cubana que asoma Maduro: “Defiende a Chávez pero, según su relato, se equivocó en al menos una cosa, que fue señalar a Maduro como sucesor. R. Sin lugar a duda. 1.) ¿Qué sucedió? R. Yo estaba allí. Fui testigo de la tremenda presión que ejercieron los cubanos para dejar a Maduro en el poder. P. ¿Es posible que un sector pragmático le dé la espalda? 2.) Yo no creo que vayan a hacer nada. Están decididos a imponer su modelo, que no sé cómo llamarlo, porque no es de izquierda, no es socialista, y tampoco es capitalismo avanzado…Varios colegas han recibido igual información sobre el tema. Les duele que se diga la verdad y sobretodo se desmonten tantas mentiras oficiales. Seguiremos informando. Gracias…

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del 07 de febrero 2019

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del 07 de febrero 2019

