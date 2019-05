Los Runrunes de Nelson Bocaranda del 28.05.2019

ALTO

NORUEGA:

El Porqué de ir a Oslo?: Quienes viajan a Oslo en representación del presidente Guaido, así como la dirección de los partidos políticos que los autorizan, conocen de sobra la naturaleza del régimen. Durante años -y más que nadie- han sentido el rigor de su carácter depresivo, tramposo y antidemocrático. Es ingenuo pensar que no están plenamente conscientes de los riesgos que implican este proceso de mediación propuesto por el gobierno de Noruega y aún así lo aceptan. Tampoco es creíble, por las mismas razones, que cándidamente tengan unas falsas expectativas de éxito. Muchos de las fuerzas aliadas del presidente Guaido, han pedido que a pesar de los riesgos y de las escasas posibilidades de éxito, que exploren esta posibilidad antes de otras alternativas que pudieran resultar más traumáticas y dolorosas para todos. Y cuyo éxito tampoco está garantizado.

En esta oportunidad, a diferencia de las fallidas experiencias anteriores, donde la asimétrica correlación de fuerzas favorecía ampliamente al gobierno, en esta oportunidad las ventajas se presentan de forma mucho más equilibrada sobre la balanza: el presidente Guaidó cuenta con el reconocimiento y apoyo de más de 50 países, la crisis social y económica hacen mella sobre el gobierno inmensamente impopular de Nicolás Maduro Moros, sin nada que detenga esta tendencia. El liderazgo y capacidad movilizadora se mantiene robusta como pudo observarse claramente este fin de semana durante su visita al Estado Lara. Las sanciones financieras y personales de los EE. UU. constituyen un mecanismo de presión efectivo sobre el régimen.

Todas estas consideraciones hacen pensar que al menos vale la pena intentarlo. Lo peor que puede pasar es que los aliados que todavía piensan que una salida negociada es posible con quien usurpa el poder -tras elecciones ilícitas, amañadas y cuya falsa cifra de participación fue denunciada hasta por su contratista electoral favorito (Smarmatic)- se convenzan de que la oposición lo ha intentado todo…

EL NORUEGO: El coordinador de las negociaciones en Oslo es Dag Nylander quien jugó un papel protagónico en las negociaciones de paz con las FARC. Eso le llevó a establecer contacto con miembros del gobierno de Cuba, claves como mediadores en esta negociación entre Guaidó y Maduro, y también contactos con funcionarios del propio gobierno en Caracas. En 2017 conoció a Maduro cuando el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, lo nombró representante personal suyo para la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela. Allí se pudo dar cuenta de la poca seriedad de los funcionarios venezolanos que no le “pararon bola” al tema mas importante para el país que podría perder la reclamación del Esequibo ante la ausencia de una defensa de sus derechos. Sabe con quien intermedia. Buen punto para los demócratas que quieren una salida pacífica pero firme.

SANTA SEDE NO CEDE: El pasado jueves el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Piero Parolín -quien se hizo acompañar de Baltazar Cardenal Porras- recibía al funcionario estadounidense Elliot Abrams, encargado del tema “Venezuela” por el presidente Donald Trump para intercambiar opiniones sobre la apremiante crisis venezolana. Ya la Santa Sede está curada en salud tras los diferentes engaños de Maduro y su combo “negociador” en las dos ocasiones en las que hablaron gobierno y demócratas y de las que se retiró la Iglesia tras enviar dos de sus delegados mas importantes, al sentirse engañados por la sarta de mentiras del madurismo y sus alfiles. Recuerda Su Santidad, informado del encuentro de la semana pasada, las llamadas intempestivas de Maduro y Delcy para pedir “conversar” en privado, tras el retiro de la confianza papal. Abrams quiso escuchar de los Cardenales su visión personal sobre la crisis humanitaria y las posibilidades reales de una transición en paz. El tema de elecciones libres y justas con un CNE independiente encabezaría la lista después de la salida negociada de Maduro al país que escoja con sus amigos y socios globales. Por lo pronto deben olvidarse de llamar a elecciones de la legítima Asamblea Nacional y seguir apresando a sus diputados. ¿la libertad del vicepresidente Edgar Zambrano?

MEDIO

PATAS CORTAS: Dice el refrán que son las que tiene la mentira. Mientras la campaña roja a nivel global y en la hegemonía comunicacional venezolana atribuye a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea la culpa de todos los males del país, incluyendo en lugar destacado la muerte de niños enfermos en el Hospital JM de los Ríos, la farsa del régimen se cayó por si sola al anunciar con bombos y platillos la compra por mas de 50 millones de Euros (la moneda que en efectivo están usando para sus viajes y compras en el exterior y en los bodegones “enchufados” en el país) de materia prima para fabricar 780.000 uniformes militares y comprar material para la elaboración de sub-ametralladoras calibre 9.19 mm. para la Milicia y la PNB. Sus palabras: “Yo veo la subametralladora en la mano de la Milicia en el barrio, en la calle (…) deben saber que en Venezuela estamos viviendo un proceso de liberación y nos estamos liberando del yugo del Imperialismo” demuestran que hay una disociación de la verdad por parte suya y de sus ministros que como el canciller han hecho punto de honor ante los organismos internacionales que “el Imperio Gringo no les permite usar el dinero congelado para comprar medicinas o comida”. Disociación total con la realidad. Igual con los de las cajas CLAP. Desde diciembre no entregan en la mayoría de los puntos del interior. Otras entregas vienen a casi la mitad de lo prometido. La verdad es que el programa médico de trasplantes de médula ósea tiene fallas serias desde el año 2015, mucho antes de las sanciones aludidas. Ya antes describimos las letanías de Arreaza ante la ONU, la OEA y todos los actos que ha montado en el exterior y que hoy por hoy son única razón para seguir siendo canciller mientras la debacle de ese ministerio avanza a diario. Las deudas por pago de salarios o mudanzas de retorno al país tienen hasta tres años de atraso en algunos casos. Con solo acusar al imperio y Trump se escuda. Hoy en entrevista con Román Losinski, el presidente de la Cámara de Farmacias Freddy Ceballos le recomendaba al ministro de Salud que a solo una cuadra del Hospital de Niños está el Hospital de Clínicas Caracas donde si se pueden hacer esos trasplantes y podría llegarse a un acuerdo para que mas niños no pierdan la vida. Solo hay que darle prioridad sobre armas y uniformes. Solución rápida y a mano. El obstáculo es su animadversión al ejercicio privado de la medicina, digo yo.

LA DEBACLE ALIMENTARIA: Entrevistamos a Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro. Los detalles de la situación agropecuaria en el país aumentan las alarmas. Destaca que el 66% de los venezolanos come solo dos veces o menos al día y que la cosecha de caña de azúcar cubre solo del 18 al 20% del consumo; el café del 30 al 35% y que la semilla para hortalizas solo llega al 3%. Las siembras en todo el territorio están al menos del 20% tradicional. La disminución de hectáreas sembradas que llegaron a estar en 120.000 hace unos años para el 2018 solo fueron 12.000 y ahora en 2019 apenas 3.000. La producción de naranjas bajo en un 80% al no poder importar los insecticidas para la plaga recurrente. El pago de peaje arbitrario que piden los entes del ramo a los productores va del 20 al 40% de la cosecha. Demoledora fue esta frase: “Solo en tres oportunidades Venezuela ha tenido por debajo de 11 millones de cabezas de ganado: “en la Guerra Federal, en la Guerra de Independencia y bajo el régimen de Maduro”.

BAJO

GRECIA: El primer ministro Alexis Tsipras había señalado que en las elecciones del pasado domingo los ciudadanos griegos debían decidir qué modelo político de país preferían, “el de la Grecia de los muchos” que defiende Syriza o la de las “élites” que, a su juicio, propugna el líder conservador, Kyriakos Mitsotakis, con quien se apostó la victoria. Pues bien, tras comandar una de las épocas más difíciles de la Grecia contemporánea, con tres rescates, cuentas intervenidas y el país en quiebra, Tsipras ha perdido el favor de un buen puñado de votantes, que han devuelto su confianza a la formación conservadora Nueva Democracia, cuyo líder, Kyriakos Mitsotakis, pidió un adelanto electoral por lo que valoró como “una debacle de Syriza”. Tsipras fue cautivado por Hugo Chávez en su momento quien apostó por él otorgándole financiamiento a través de la embajada venezolana en Atenas, hecho denunciado desde 2010. La relación con el caudillo por parte de Tsipras, quien compungido vino al funeral de su ídolo bolivariano, fue documentada en la prensa global en su momento y reseñada por mi en esta columna: “En septiembre del 2010, siendo embajador de Venezuela en Grecia Rodrigo Chávez S., comenzó la relación política y económica del Gobierno de Hugo Chávez con el presidente y expresidente de la Coalición de Izquierda&Progreso (Synaspismos) Alexis Tsipras y Alekos Alavanos, la diputada nacional de la izquierda del PASOK (Partido Socialista) Sofía Sakorafa, el candidato para la presidencia de la región de Atenas para las regionales, Alexis Mitropoulos, y la reconocida poetisa de izquierda Nadia Valavani, entre otros, según informa el diario venezolano El Universal. Los apoyados griegos tuvieron la iniciativa de la campaña Manos Fuera de Venezuela, que recibió el beneplácito del embajador Chávez S., quien mostró su posición entusiasta, en particular a la figura del dirigente de la campaña, Alan Woods.( un escritor británico, marxista, trostkysta y chavista, como se definió presentando un libro sobre la revolución venezolana). Aquella campaña fue expresión internacional de “solidaridad obrera” en defensa de la Revolución Bolivariana, agrupada en torno a la web marxista (www.marxist.com), diario virtual de la Corriente Marxista Internacional (CMI), según señalaba su web. “Estos señores fueron financiados desde Venezuela por recomendación de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias”, siendo “asesores” en ese momento del presidente Hugo Chávez, según explica el diario. De hecho, la estrecha relación entre el chavismo y Syriza se intensificó cuando asumió la embajada de Venezuela en Grecia el sociólogo Franklin González. “La referencia que le dieron a los rojos amigos griegos es que, como era hombre del proceso, izquierdista de años, sociólogo y quien se habría desempeñado en las embajadas en Uruguay y Polonia, estaría dispuesto a ayudar a robustecer económicamente las protestas y manifestaciones en el país heleno contra la Unión Europea, el Euro y los planes económicos sugeridos desde el FMI”, añade. El diario recuerda que este apoyo expreso a Syriza es la “reedición de tantas otras intromisiones en asuntos internos de muchos países en estos 14 años. Hasta un busto de Chávez colocaron en una calle de Atenas”, incide. “Recordemos ahora que el premier es Alexis Tsipras, quien, con razones de financiamiento, ha estado exageradamente agradecido al Gobierno [de Venezuela] y lo usa como ejemplo de revolución socialista comunista. Su razón tenía para asistir al funeral del desaparecido Caudillo [Hugo Chávez] y dejarse fotografiar compungido”. Con esto se comprueba una vez mas, como bien lo señala el informe estadounidense de Douglas Farah and Caitlyn Yates, la penetración del dinero de Venezuela vía PDVSA, Citgo, UnaSur y la ALBA, por órdenes del presidente Chávez para convertirse en el “má$ querido líder $ociali$ta”.

Mi pregunta: ¿Seguirán los viajes de los aviones oficiales hacia Atenas para seguir depositando dinero y comprando propiedades inmobiliarias en el país helénico bajo las recomendaciones de los dirigentes que siguen agradecidos por el apoyo de mas de tres lustros?…

TUSAS: Wilmar Castro Soteldo, ministro de agricultura y tierras de Maduro, causó risas en el video donde señala que las tusas son el arma secreta de Venezuela para atacar y vencer a quienes se atrevan a invadirnos. ¿Realmente una payasada mas del régimen? Quién tiene conocimiento pleno de la PNL no es un improvisado en materia distraccionista. Donde no esta pegando una es en su asignado campo de acción. Cada día la producción agrícola va para abajo

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del 28.05.2019 was last modified: by

Loading...

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del 28.05.2019

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):