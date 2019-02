Los Runrunes de Nelson Bocaranda del jueves 31 de enero de 2019

ALTO

LAVADO DORADO:

El Asesor Nacional de Seguridad de Trump, John Bolton, tras conocerse la noticia de la venta libre de oro -robado, saqueado o ilegalmente permisado por el BCV- fue enfático al lanzar desde la Casa Blanca, apenas se publicó la decisión del Banco Central, la siguiente advertencia: “Mi consejo para los banqueros, corredores, comerciantes, facilitadores y otros negocios: no comercializar con oro, petróleo u otros productos venezolanos que son robados del pueblo venezolano por la mafia de Maduro. Estamos dispuestos a seguir actuando”, escribió luego en un tuit personal. Antes, en la mañana, a través de un tuit del Diputado Ángel Alvarado (@AngelAlvaradoR) comenzaron las dudas sobre el tema: “El BCV intenta lavar euros que obtienen de la minería ilegal usando el sistema financiero nacional. A cada banco le están ofreciendo 300.000 € en efectivo. Banqueros y casas de cambio deben evitar hacerse cómplices de este esquema corrupto”, se prendieron las alarmas globales en todos los sistemas financieros claves de Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. ¿Veremos nuevas sanciones con nombres y apellidos? ¿Veremos prohibición de operaciones en bancos con nombre y apellido? Tiempos de carreras con oro ¿hasta en aviones rusos? . Por los vientos que soplan, ¿seguirán comprando propiedades en Turquía, Catar, Kuwait y Emiratos? ¿qué dirá “mi general Yoffreda? …



¿CÓMO SE ROBAN EL ORO?:

El tema permitirá que mucho antes que el peso de la justicia se aplique a estos saqueadores rojo-rojitos, quizás Hollywood o Netflix produzcan varias películas y series sobre estos 20 años de saqueo, crimen, daño ecológico, manejo del “hampa-pranes-militares-ELN” de las reservas auríferas de Venezuela.

No es difícil hacerle seguimiento a este robo-crimen-saqueo del oro venezolano, con pruebas por delante y con las rutas preestablecidas. Como en una novela arranca el trabajo de investigación de Runrun.es en conjunto con Connectas. “Aquella maleta negra con 46 lingotes de oro y 50 kilos nunca llegó a su destino. El viernes 9 de febrero de 2018 fue decomisada en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba justo cuando iba a ser transportada en un vuelo de KLM rumbo a Ámsterdam. Su portador, un escolta aduanero venezolano con identidad en reserva, fue detenido antes de abordar por policías de la RST (Recherche Samenwerkings Team, Cuerpo de Investigaciones Conjuntas de los Países Bajos) por orden del Ministerio Público arubeño. El reluciente equipaje valorado en 2,1 millones de dólares se puso bajo custodia del Banco Central arubeño mientras la fiscalía abría la investigación por sospecha de lavado de dinero y falsificación de documentos. En realidad, las 46 barras doradas de tamaño irregular sólo estaban de paso por la isla caribeña. Habían sido transportadas en un avión comercial desde Maracaibo, en la vecina Venezuela.

La confiscación ocurrió justo un mes y cuatro días después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de las comunicaciones por aire y mar con las islas ABC (Aruba, Curazao y Bonaire) durante 72 horas, lapso que se extendió a 3 meses de bloqueo. El avión con el cargamento dorado llegó a Aruba pese al cerco que decretó el mandatario venezolano para la “reestructuración y defensa de los intereses económicos de Venezuela” al mismo tiempo que acusaba a las Antillas del reino de los Países Bajos de permitir el contrabando de materiales estratégicos. “Se llevan el oro, el coltán, los diamantes, productos alimenticios”, dijo Maduro en el Consejo de Ministros del 5 de enero de 2018.” Así arranca el trabajo que incluye detalles de los participantes como los militares, que son custodios de la cadena de comercialización y transporte, en algunos casos del procesamiento como dueños de plantas. Si vamos al transporte del oro se pormenorizan las gestiones desde Venezuela pasando por aduanas en Curazao y Aruba donde permanece en tránsito el oro y se certifica su exportación. Se comprueba como los yacimientos de extracción están en manos de la guerrilla y pranes , pues ambos tienen el control de las minas y el cobro de vacunas a los mineros. Se revela como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, obvian lo que sucede en las minas pues solo tienen interés en recibir el precioso mineral, a pesar de que Venezuela es un “Estado de conflicto y alto riesgo”. Esta semana el prestigioso portal argentino INFOBAE censurado por el régimen de Maduro -tanto como CCNE y varios canales de América Latina- pero que utilizando un VPN se puede acceder- reprodujo el reportaje investigativo dada su trascendencia por el descarado saqueo de los rojos rojitos al patrimonio de los venezolanos. Otro dato: 30% de lo reportado al BCV es desviado por las mafias del oro como lo indica el informe Empresas Propiedad del Estado 2018 de Transparencia. ¿Estado forajido una vez mas comprobado? …

MEDIO

EL “GUAIDO CHALLENGE”:

Por primera vez en estos últimos años de la “robolución devastadora” los demócratas opositores no cayeron ante la tentación del régimen con el “análisis psiquiátrico de las expresiones faciales de Juan Guaidó” como pretendió el psiquiatra enardecido y ministro de información para acusar a Guaidó de asistir a una reunión con Diosdado y Bernal en el Lidotel de Caracas. Por años, el piso de la reunión fue siempre un punto de encuentros, negociaciones y grabaciones por parte de reconocidos “policías y espías” del gobierno de Chávez. El sistema de cámaras presentado habría de incluir grabaciones hechas por Cabello y Bernal al presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino (según la Constitución de la RBV) en ese supuesto encuentro subrepticio. Por cierto, nada de esto evalúa el debate inútil de si se reunieron o no actores oficiales y opositores. Si se hizo, lo único malo es que se divulgue rompiendo compromisos de confidencialidad que comprometen el futuro. Si no se hizo, tendrá que hacerse, porque será indispensable. En este momento queda más claro que nunca que cualquier salida a la crisis pasará por una negociación, ya sea con Maduro, con la élite dominante, con los militares o con todos los anteriores. Guaidó lo ha entendido perfectamente. Nos quedamos esperando las grabaciones de los representantes de Maduro a Guaidó. Creo que la amenaza de que Guaidó también hablará y preguntara “por que no están en esa cinta sus palabras sobre Maduro y lo que recomendaban o pensaban sobre su destino” lograron su objetivo. Mucho más el “Challenge” que volvió sopita el video presentado en las redes de un supuesto Guaidó encapuchado y tumbó la estrategia de Jorgito. Lograron que hasta el radical Marco Rubio se pusiera su capucha…

EL ALZAMIENTO:

Nuestro colega Javier Ignacio Mayorca, conocedor del mundo militar, hace un análisis en Runrun.es sobre “la sargentada de la GNB”. De allí estos párrafos: “Es posible, entonces, que estemos ante un capítulo más de un movimiento que se viene gestando al interior de la FAN desde hace meses, y que no ha crecido más debido a las detenciones y a la incomunicación entre las distintas fuerzas, lo que impide agrandar la magnitud de estas conspiraciones.

Una vez más, los llamados “planes de reacción” en las unidades militares tardaron tanto que el sargento Bandres y su grupo tuvieron tiempo suficiente para ir de un extremo a otro del valle caraqueño sin contratiempos. Su decisión de atrincherarse en el Escuadrón Montado de Cotiza e iniciar la emisión de videos no tiene otra explicación más allá del interés de visibilizar la fractura interna de la Fuerza Armada. En las negociaciones, otros efectivos de tropa alzados se quejaban por la falta de medicamentos y expresaban que ellos padecían los mismos males que el resto de la población venezolana.

Es claro que el sargento y sus 26 acompañantes no tenían la intención de hacer armas contra la jerarquía castrense que salió a negociar con ellos”.

La situación dentro de la GNB es tan tensa y sospechosa para los generales leales a Maduro que este fin de semana la DGCIM allanó el Comando de Zona 434 en la alcabala 6 de Fuerte Tiuna. Es lo que antes se llamaba Core5. Y hoy, 30/1/19, amaneció Maduro rodeado de militares en Fuerte Tiuna donde entre otras arengas estuvo esta: “Ustedes deben cuidar…, y ser leales con su comandante en jefe”.

BAJO

¿ESCENARIOS?:

La periodista Luz Mely Reyes, de Efecto Cocuyo, integrante ademas del “nuevo” Grupo Boston escribió unos tuits por lo demás interesantes y oportunos: “Algunos escenarios en la crisis venezolana: 1.Negociación con salida de Maduro/ 2.Golpe de Estado de las FANB, especialmente por el Ejército/. 3. Intervención de fuerzas extranjeras 4. Diálogo con garantía de países europeos. Hay que estar atentos a las próximas horas”. La contestación en la red no se hizo esperar: “El término “golpe de estado” ahora se aplica a las FANB por el desconocimiento a Guaidó. Lo cual daría pie a la siguiente etapa del proceso que comenzó con su juramentación ante el pueblo / Estimada, si las FANB obligan a Maduro a entregar Miraflores no sería un golpe de Estado, puesto que estarían reconociendo la legitimidad de Guaidó de conformidad con el Art. 233 de la CRBV. Sería un movimiento sustentado por la constitución”. Diría Oscar Yanes: Asi están las cosas ….

NO ENTRARÁN 200 MADURISTAS: Así lo indicó Migración Colombia en un comunicado. El gobierno de Colombia prohibió este miércoles la entrada a más de 200 personas que señala de son colaboradores de la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, informó la autoridad migratoria. “La decisión, soberana y discrecional, hace parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima, del que Colombia hace parte y que busca una salida pacífica a la crisis en Venezuela”, indicó Migración Colombia en un comunicado. Los nombres no se harán públicos.¿Para agarrarlos entrando?. Tan, ta, tán…

RUSOPINTAS: Leo diversos reportes de BBC Mundo y otros medios sobre algunos comentarios en la prensa rusa en torno a Maduro y Venezuela:

Ya se habla del exilio de Maduro en Moscú: Rusia puede hacer poco para ayudar a Maduro- Asilo de Maduro garantizado-Improbable envío de Fuerzas armadas a Venezuela tal como se hizo a Siria- Duras críticas al gasto inútil de Putin en Maduro. Una cita en las páginas del diario Moskovskij Komsomolets, que comenta el corresponsal Steve Rosenberg: “Para Maduro, acostumbrado a las palmeras, al mar, y a un clima 25° todo el año, el largo invierno moscovita puede ser muy duro, pero es mejor que una celda cálida en Caracas”.

LAS LINEAS DE GUAIDÓ: El colega Alfredo Álvarez resumió en estas líneas los mensajes que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lanzó en su convocatoria a los medios en la Plaza Bolívar de Chacao. ¿Podrían enumerarse como su plan de acción?:

1. Llegó el orden para poner fin al caos.

2. Invocó la limpieza administrativa y pulcro manejo del dinero público a partir de ahora. Proteger los activos venezolanos. Regalado se acabo.

3. Anuncio oficial del arribo de la ayuda humanitaria.

4. Convocatoria de Elecciones Libres y rescate del estado de derecho.

5. Habló a las FANB para su incorporación a la reconstrucción del país. Están a tiempo les dijo.

6. Exigió el retiro de los cubanos del interior de los cuarteles y organismos de decisión de la administración pública.

7. Ejercer el poder que nos confiere ser la mayoría.

8. Asambleas Populares para definir y difundir el modelo organizativo en especial la Ley de Amnistía. Sábado y Domingo.

9. Anuncio nuevas movilizaciones en todo el país. No abandonar la calle hasta que el usurpador se marche y decline.

10. Exhortó a los embajadores extranjeros a quedarse en el país. Igual invitación a los funcionarios diplomáticos venezolanos en el extranjero a no abandonar sus puestos de trabajo. No podemos dejar solos y desasistidos a nuestros nacionales.

11. Las tres líneas de trabajo: Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

12. Los periodistas le llamaron señor presidente.

13. Reconoció tener comunicación al interior de las FANB.

14. Advirtió que es efectiva y ya se siente el efecto de la medida de aislar diplomáticamente al usurpador.

15. No habrá un nuevo diálogo con el gobierno del usurpador. Solo se hablará con ellos acerca de la conclusión de la usurpación.

16. Todo funcionario rojo que se acoja a la ley de amnistía será bienvenido al nuevo gobierno.

17. El llamado a los militares es para que se acojan a la Constitución no a la ruptura de las líneas de mando.

18. Invoca un gran movimiento de reconciliación nacional.

19. Espera por el regreso de los venezolanos en el extranjero para incorporarse a la reconstrucción de la República.

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del jueves 31 de enero de 2019 was last modified: by

Loading...

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del jueves 31 de enero de 2019

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):