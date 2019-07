Los Runrunes de Nelson Bocaranda del Martes, 02/07/19

ALTO

SUSPENDIDO:

Antes de publicar esta columna, ya redactada, surgió el asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta por lo que Juan Guaidó, el líder opositor, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República tomó la decisión -junto a su equipo de negociadores- de abortar la reunión que comenzaba hoy lunes 1/7/19 en Barbados. La violencia, el sadismo, la criminalidad de los funcionarios mas cercanos a Maduro en el área militar son los responsables de ésta y otras muertes recientes de opositores a su gobierno. Recuerda el asesinato del concejal Fernando Albán Salazar en manos del SEBIN el pasado 8 de octubre de 2018 del que no han identificado a ninguno de los culpables de haberlo arrojado por una ventana de la sede de la policía política del régimen. Con el Capitán Acosta Arévalo hicieron lo acostumbrado en estas dos décadas, pero principalmente en los seis años de Maduro: primero viene un linchamiento moral acusándolo desde asesino y planificador de la muerte del presidente y otros altos funcionarios hasta de cualquier otro delito que se les ocurra sin siquiera haberlo presentado al juez ni comprobársele ningún delito. Otras informaciones indicarían que el cuerpo presentaba heridas múltiples cortantes en las extremidades inferiores y región glútea, hematomas en cuellos, abdomen y tórax, signos de quemadura, signos de restos de adhesivos en las extremidades y heridas en la boca. El juez Tercero de Control Militar, Capitán Maikel Amézquita Pion, fue quien pidió llevárselo de la audiencia al Hospitalito de Fuerte Tiuna, al ver lo mal y deteriorado físicamente que se encontraba. Fue lo último que se supo del militar hasta que al día siguiente dijeron que “se había muerto a la 1 am”.

¿OSLO EN BARBADOS?:

El mecanismo de conversaciones tendientes a un entendimiento entre “la revolución armada, la delincuencial dictadura venezolana y los desarmados partidos políticos democráticos que hacen todos los intentos por retomar la senda republicana y de progreso que ya conoció Venezuela, regresan esta vez a la mesa de diálogo pero no en Noruega sino en Barbados, la otrora colonia británica. Oslo retoma fuerza ante el amplio respaldo nacional e internacional que ha venido recibiendo durante las últimas semanas. No solo los aliados más importantes del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guiado -que representa el interinato del Poder presidencial Constitucional- como son Estados Unidos, Grupo de Lima, Unión Europea, Grupo de Contacto y Japón al que ahora se sumaron las voces de Rusia y China. Todos ellos claman por una solución política y pacífica. Internamente, de igual manera, también se arrecian las presiones para permitir el cambio que permita la superación de la aguda crisis que agobia al país. El mecanismo que propone elecciones justas y libres en el menor tiempo posible, con un nuevo e imparcial Consejo Nacional Electoral y una variopinta, objetiva y seria observación internacional. La delegación del presidente (i) Guaidó sigue conformada por Fernando Martínez Mottola como jefe de las negociaciones, Stalin González como jefe político, Gerardo Blyde como abogado constitucionalista y Vicente Díaz como experto electoral. Por Nicolás Maduro vuelven a ir Jorge Rodríguez, quién lleva la voz cantante (tanto allí como en las permanentes fábulas golpistas), acompañado del potencial candidato del gobierno Héctor Rodríguez y del disminuido canciller Jorge Arreaza. Entre las coincidencias mas relevantes de los países que apoyan y presionan por una salida pacífica esta el hecho de que cada día que pasa las circunstancias empeoran, con dolorosas consecuencias no solo para el pueblo venezolano sino también para los países de la región que sufren las consecuencias de una migración incontenible.

OSLO EN EL VATICANO:

La reunión entre Pietro Cardenal Parolín y Baltazar Cardenal Porras con Elliot Abrams, el encargado de Venezuela por instrucciones del presidente Donald Trump, sorprendió a los purpurados por el detallado conocimiento de Venezuela y sus ciudades por parte del funcionario. Un crudo y sincero intercambio de información que fluyó con amabilidad pero con detallada explicación de los escenarios posibles para lograr éxito en las conversaciones auspiciadas por Noruega y las otras alternativas colocadas sobre la mesa, ahora que la continuación del intercambio político se llevará a cabo en la isla de Barbados. La Iglesia ha estado pendiente primordialmente de la entrega de la ayuda humanitaria tan cacareada por el régimen. Las cifras reales entregadas distan mucho de las anunciadas. Otra reunión vaticana fue con los representantes de los partidos democráticos en esas negociaciones donde también fluyó amplio intercambio de información entre las partes. El encuentro de Martínez Mottola, Gerardo Blyde, Stalin González y Vicente Díaz con las autoridades de la Iglesia también fue muy fructífero. De ambas reuniones se presentó un amplio informe a su Santidad Papa Francisco. Premura en encontrar entendimiento es la meta fijada para estas dos semanas.

¿ALBAN II?:

Esta vez se añade otro crimen de lesa humanidad al prontuario del régimen para la Corte Penal Internacional. El asesinato por parte del DGCIM -tras exageradas torturas- del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo quien fuera trasladado a la sede del tribunal militar el viernes 28 de junio por una comisión del DGCIM, para realizar su audiencia de presentación. Al llegar se encontraba en una silla de ruedas con grandes rasgos de torturas. En la entrevista que con él tenían sus abogados los funcionarios del DGCIM no dejaron que la misma fuera privada. Ya el Capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos, ni los pies. Observaron muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpes en el torso. El oficial detenido desde el día 21 de junio no recordaba casi nada del tiempo que estuvo apresado y tenía profunda imposibilidad para hablar. Sus únicas palabras solo fueron aceptar el nombramiento del defensor diciendo “sí” y decirle a su abogado “auxilio” y “ayúdame a pararme, yo puedo, yo sé que puedo” ante la imposibilidad de levantarse por si solo a causa de los dolores por los traumatismos que tenía en piernas, espalda, brazos y cabeza.

Luego de la entrevista el juez, al ver su estado físico, ordenó que el Capitán Acosta Arévalo fuera llevado al “Hospitalito” en Fuerte Tiuna ya que en ese estado no podían hacerle la audiencia de presentación. Por esta razón fue trasladado y pospuesta la audiencia para él mientras que los demás detenidos si pudieron tenerla. Un testigo de la parte defensora pudo observar que todos ellos también presentaban rasgos de tortura.

Luego que regresaran al tribunal el 29 de junio para firmar la designación de defensor y siendo las 12 del medio día, el juez de la causa comunicó que el ciudadano Rafael Acosta Arévalo había fallecido en la noche anterior en el Hospitalito, y que no tenía más información. Sin vergüenza alguna con la justicia, la verdad y las leyes internacionales sobre presos de conciencia hacen lo que les da la gana. Pareciera que -por los últimos ejemplos observados- la orden sería acabar con la disidencia uniformada a cualquier costo.

¿ENTENDIMIENTOS?:

Hay varios frentes abiertos en esa búsqueda. Por ello otro grupo de actores -mas reservados- trajo a Caracas al tunecino Premio Nobel de la Paz 2015 Hassine Abassi quien también apoya el diálogo y compartió su experiencia en una conferencia el pasado jueves titulada: “La paz en Túnez”, “¿Un horizonte posible para Venezuela? Desafíos de la sociedad civil en la construcción de una democracia plural”. Fue integrante del cuarteto que logró pacificar a su país que fue donde comenzó la llamada “Primavera Árabe”. “La prioridad nuestra fue acabar con el terrorismo e instalar una democracia plural” destacó en la entrega del premio en Oslo ese año. La Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, nació de la colaboración entre académicos e investigadores de las universidades venezolanas. Entre los integrantes están Verónica Zubillaga de la USB, Manuel Llorens y John Souto Rey de la UCAB. En esta visita de Abassi destacó la participación del Dr. Pedro Nikken, destacado abogado venezolano y ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tuvo un papel preponderante en la solución de la guerra civil de El Salvador como representante de la ONU en 1990.

PUNDONOR:

Compartí en un homenaje a los colegas la celebración del Día del Periodista organizada por la Alcaldía de Baruta y su alcalde Darwin González pues fui invitado a pronunciar unas palabras de estímulo y compromiso a las nuevas generaciones de comunicadores sociales referidas a mi experiencia de 57 años en el libre ejercicio profesional, 20 de los cuales en la nada democrática “chorocracia”. Emotivo encuentro con más de 100 jóvenes periodistas en medio de las vicisitudes que nuestra profesión enfrenta por parte de la dictadura de Maduro. El video presentado por el alcalde sobre lo que fueron los programas informativos de la TV venezolana hasta la llegada de la censura roja a partir de 1999 fue impactante, nostálgico y estimulante para seguir la lucha por destapar a diario las verdades que pretende esconder la llamada “hegemonía comunicacional”. Programas de RCTV, Venevisión, Televen, TVN5 y hasta de una plural VTV son muestra de la amplitud que llegó hasta 1998 cuando “el galáctico”, “el eterno” o “el comandante” gana las elecciones con el apoyo de la mayoría de los medios y les paga cerrándolos, cercenándolos, persiguiéndolos o acosándolos pues temía que fueran su competencia. Fue esa la razón para sacar del aire a RCTV ya que estableció que en las zonas populares era el canal dominante y no le era dócil. El “régimen” -a Maduro le dolió que la Alta Comisionada Bachelet así lo calificara, pero ella no podía hacer otra cosa tras oír y asimilar los testimonios de tantas víctimas de la violencia oficial en sus distintos encuentros con tan diferentes organizaciones de derechos humanos y defensores de los presos torturados, asesinados o desaparecidos. Grandes temores a lo interno del poder rojo por lo que en pocos días, este viernes 5 de julio, dirá el Informe de la ACDHONU sobre Venezuela. Mientras promete democracia y respeto esperó que se fuera la expresidenta chilena para arreciar la detención de supuestos complotados militares y civiles y aumentar en casi cuatro decenas los nuevos presos. La puerta giratoria como la define el Foro Penal. Salen unos y entran otros nuevos. Mientras el autócrata se empeña en mentirnos a diario pretendiendo esconder la dura realidad que junta y une a todas las crisis desde la salud y la alimentación hasta la justicia, el trabajo, la seguridad social y la violencia auspiciada desde arriba por solo mencionar seis renglones. A pesar de los cierres de diarios, emisoras de radio, canales extranjeros que dan noticias con libertad y obligando a las cableoperadoras a incluir las televisoras oficiales de Rusia, Irán y China, el periodismo venezolano sigue en su misión de develar y demoler las mentiras del gobierno del atraso que pregona a los 4 vientos que existe plena libertad de información. Gracias de nuevo por ese plural reconocimiento al difícil trabajo que es hoy ejercer el periodismo. Allí se dio muestra del esfuerzo democrático y valiente de cientos de periodistas que a pesar de trabas, trampas, farsas, acosos, violencia, detenciones y cierres de sus originales fuentes de trabajo siguen comprometidos con la profesión para informar a los venezolanos.

LA CENSORA CONATEL:

El encuentro sirvió no solo para recordar el periódico de Bolívar, El Correo del Orinoco, sobre el que habló en cadena Maduro diciéndonos que “esta es una democracia verdadera donde se respeta la libertad de expresión” y que era “un gobierno democrático y humanista donde se respetan todos los derechos humanos, y no un régimen como nos tildan nuestros enemigos”. Que casualidad que fue la propia Michelle Bachelet la que así lo denominó. En mi intervención ante un centenar de colegas por invitación de la Alcaldía de Baruta pude compartir los testimonios del cierre de 40 programas radiales, 40 casos de bloqueo a señales y cinco ataques cibernéticos contra portales informativos en la “web” por órdenes de Conatel. En nuestro portal www.runrun.es donde recibimos anualmente 64 millones de lecturas a nivel global tuvimos tan solo el mes pasado 120 millones de intentos de ataque que lograron sacarnos del aire fuera del país pero que pudimos seguir informando dentro de Venezuela. Los ataques que venían desde Rusia a través de contratados hackers rusos y de otros países de la otrora URSS tenían como objetivo evitar que se conociera el “Informe de Monitor de Víctimas 2018”, recopilado por @loremelendez, donde se detalla como las ejecuciones se convirtieron en el móvil más frecuente de los homicidios ocurridos en la capital venezolana y que el 69 % de estas fueron cometidas por el grupo de exterminio de la PNB, el mismo al que se señala de ser el autor de 44 matanzas, con las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales o FAES. Las fuerzas de seguridad del Estado actuaron como victimarios en 601 homicidios (44 %) de los 1.364 registrados. Ese cuerpo estuvo involucrado en 44 homicidios múltiples el año pasado. De estos, 11 fueron masacres con al menos 4 víctimas. El total de víctimas a manos de la FAES llegó a 256 personas ese año. Por ello la presencia en el encuentro con la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU de tantos familiares de esos asesinados que al contar sus experiencias sacaron lágrimas a la chilena y a todos los presentes en el auditorio. De allí su petición al gobierno de eliminar dicho grupo de exterminio oficial. Viene la reiteración en su informe de este viernes 5 de julio.

¿EL MALTRATO?:

Entendiendo que una abrupta emigración de casi 4 millones de venezolanos mueve los cimientos de países hermanos y vecinos tanto como lejanos que fueron cuna de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres de miles de nuestros paisanos. Muchos de estos vecinos del continente ya han decretado medidas para restringir -aún mas- la llegada de nuestros compatriotas a pesar de que Venezuela recibió con los brazos abiertos desde el gobierno de Rómulo Betancourt en 1958 hasta el segundo de Caldera en 1993 a cuantos exiliados provenientes de las aciagas dictaduras de izquierda y derecha suramericanas escogieron a nuestro país como su destino. Fue así como se integraron a nuestro pujante desarrollo en medio de una amplia democracia miles de chilenos, argentinos, uruguayos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, brasileros, paraguayos, panameños, salvadoreños, dominicanos, trinitarios, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, haitianos y cubanos. Antes fueron los inmigrantes europeos que forjaron nuestro desarrollo como los españoles, portugueses, italianos, franceses, checoslovacos, polacos, rumanos, búlgaros, alemanes, belgas, holandeses, ingleses, lituanos, noruegos, suecos, daneses e irlandeses tras la Primera y Segunda guerras mundiales. Luego asiáticos de China y Japón, africanos marroquíes, tunecinos, argelinos, israelitas, árabes, sirios, turcos, iraníes, libaneses, egipcios y de otros lares. Seguro se me quedan varias nacionalidades pues Venezuela fue un atractivo país globalmente conectado desde las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Una pléyade de seres que se mezclaron con nosotros y que debemos recordar en estos momentos cuando vemos la destrucción, el deterioro y el retroceso de un país en todos sus órdenes, desde la salud hasta la educación, desde la seguridad hasta la criminalidad auspiciada desde el régimen, desde lo que fue la producción y exportación de alimentos, bienes y servicios hasta la pauperización actual. Es decir, en todos los órdenes, comenzando por la otrora aprovechada riqueza petrolera. Por eso es éste el momento de que se recuerde para que los nuestros reciban mejor trato en todo el mundo. La maldición roja acabó con Venezuela que ojalá pronto pueda resurgir de las cenizas como el Ave Fénix para que la mayor parte de nuestros emigrantes pueda volver al país que los vio nacer y donde tras este duro aprendizaje ayuden a ese renacer. Que haya tomado debida nota la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que estoy seguro con la experiencia del Chile de Pinochet en su corazón, nos sirva de puente ante países huraños con los nuestros.

EL CHIVO ELÉCTRICO:

Así llaman dentro de la GNB al exministro Luis Motta Domínguez, quien fue acusado el pasado jueves por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, junto al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de esa cartera, Eustoquio José Lugo Gómez. El reporte del Departamento del Tesoro presentado por el portal argentino Infobae abunda en información: Ambos dirigentes “otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de USD 60 millones en contratos de adquisición con la estatal eléctrica Corpoelec” a cambio de sobornos, señala la acusación de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, EE. UU.

La Corte de Miami llegó a esta resolución luego de que dos empresarios se declararan culpables esta semana de conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), en el marco del esquema de pagos con Corpoelec. Los empresarios en cuestión son Jesús Ramón Veroes, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de Miami, quienes se declararon culpables el 24 de junio ante la juez de distrito Cecilia Altonaga. Ambos admitieron haber acordado con otros co-conspiradores sobornar a funcionarios de Corpoelec a cambio de obtener órdenes de compra para compañías con sede en Florida. Como parte del acuerdo que alcanzaron con la Fiscalía, se comprometieron a pagar a las autoridades al menos 5 millones y medio de dólares, y entregar propiedades ubicadas en ese estado. De acuerdo a El Nuevo Herald, se prevé que los empresarios sean sentenciados el 4 de septiembre. “Los altos funcionarios de CORPOELEC recibieron sobornos, por lo menos desde 2016, de dos empresarios venezolanos a cambio de adjudicar contratos para equipos costosos para mantener la infraestructura eléctrica venezolana. Algunos de los equipos recibidos como parte de estos contratos eran incompatibles con el sistema eléctrico venezolano, lo que los hacía inútiles y contribuían al deterioro continuo del sistema eléctrico“, señaló el Departamento del Tesoro. La investigación asegura que los funcionarios chavistas sancionados contribuyeron a la grave crisis energética que atraviesa Venezuela por sus actos de corrupción. Detallan: “A pesar de esas incompatibilidades, los funcionarios de CORPOELEC enumeraron estos contratos como entregados y procesados ​​en su totalidad. A medida que la corrupción se extendía en CORPOELEC, los funcionarios continuaron exacerbando la mala gestión en curso entrelazada en la infraestructura eléctrica venezolana e ignoraron su responsabilidad para con el pueblo venezolano“. De esta manera, el Tesoro norteamericano congela “todos los bienes e intereses en propiedad de estos individuos y de cualquier entidad de la que sean propietarios, directa o indirectamente”. Asimismo, todos los individuos y compañías de los Estados Unidos tienen prohibido entablar negocios con Motta Domínguez y Gómez. “El Tesoro continuará apuntando a los funcionarios que exacerban la corrupción a expensas del pueblo venezolano y, a sabiendas, no brindan servicios públicos básicos”, advirtió Mnuchin. Estas nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump contra la dictadura chavista tienen lugar en medio de la peor crisis energética en la historia del país caribeño. Crisis que llevó a casi toda la nación a estar sin energía durante largas semanas meses atrás. No obstante, en la actualidad continúan los cortes en varias partes del territorio venezolano. “Los apagones persistentes en todo el país son los últimos y peores en una larga historia de cortes de electricidad, derivados de años de corrupción masiva, negligencia y mala gestión de la infraestructura eléctrica de Venezuela por parte del régimen ilegítimo de Maduro. La falta de electricidad limita el acceso del pueblo venezolano a bienes básicos, servicios y suministros de agua potable, y exacerba el ya precario sistema de atención médica, en el cual la mayoría de los hospitales ya carecen de agua y energía confiables y están experimentando una escasez de medicamentos y suministros médicos”, subraya el informe del Departamento del Tesoro a cargo de Steven Mnuchin. Por cierto uno de los mas perspicaces funcionarios del Norte en cuanto a Venezuela y sus ilegales manejos globales.

EN CHILE:

Allí donde no dejan entrar más a refugiados venezolanos sin pasar por algunos procesos imposibles de cumplir para gente sin recursos y con un gobierno que no les tramita documentos de identidad y que no otorga pasaportes sin “bajar$e” de la mula o tener relación con funcionarios o enchufados del madurismo. Sin embargo, según las fuentes internas del componente Guardia Nacional, allá se fue a refugiar sin problema el famoso general Eustoquio Lugo Gómez -ex viceministro de Electricidad y responsable de todas las compras de CORPOELEC- con toda su familia y su fortuna. Dejó en el pelero a su jefe, el ministro y general Luis Motta Domínguez para que dé cuenta del uso del presupuesto asignado (¿desfalco?, ¿dilapidación?, ¿compras falsas?) al ministerio en la emergencia eléctrica no mejorada sino empeorada que ambos coordinaron. En las FANB también señalan que el gobierno chileno también le dio refugio seguro al Mayor General Pedro Castro Rodríguez, ex viceministro del M/G Padrino fungiendo como responsable de una empresa venezolana donde tendría intereses de propietario que resguardar. Motta Domínguez, apodado entre los uniformados como “el chivo eléctrico” le reclamó por qué se iba tan apresurado. Castro le respondió: “tranquilo voy a hacerme unos exámenes y ya vengo en unos días”. Esta es la comidilla dentro de la GNB.

Los Runrunes de Nelson Bocaranda del Martes, 02/07/19 was last modified: by

En : Opinión