Los Runrunes de Nelson Bocaranda del martes 12 de febrero 2019

ZIG-ZAG: Así se notan las estrategias maduristas para permanecer en el poder. Un día claman al Papa y al otro atacan a la Iglesia y sus obispos. Un día amenazan con guerra a los Estados Unidos y al otro lanzan un comunicado “al pueblo estadounidense” pidiendo clemencia e intercesión ante su gobierno. El jueves anuncian que no habrá mas petróleo para EE. UU. y el viernes se mueven con CITGO para comprar diluyentes para la gasolina que aún compran en el Norte. Un día imita a Guaidó y se quita la corbata, mostrándose desarreglado y lo mismo hace con sus escenarios acompañados de ministros, calcado de los que utilizó el presidente de la legitísima Asamblea Nacional cuando se presentó el “Plan País”. Vuelvo a recordar su comportamiento con el periodista español de “Salvados” cuando tuvo que “salvarlo” Jorge Rodríguez ante los errores, desvaríos y galimatías en sus respuestas. Allí está en @Vivoplay.net para el no lo crea y quiera verlo. La orden suya (¿o de otro capitoste rojo?) para cerrar el Puente de las Tablitas en la frontera con Colombia fue el error mas grande cometido hasta ahora. Visualmente noticioso el trancarlo con contenedores y un tanque de gasolina (¿lleno o vacío?) lo expuso ante el mundo como “el dictador que se niega a recibir ayuda para los millones de venezolanos hambrientos, enfermos y moribundos que claman desde hace años por medicinas y alimentos ante la crisis provocada por él mismo, su desgobierno, sus corruptos colaboradores, la ineficiencia propia como lo ha confesado ante Jordi y el robo descarado de todas las instancias productivas desde las tierras y el ganado hasta el petróleo y el oro sacado con premura antes de que tengan que abandonar el poder o perder una guerra que nadie quiere por la sangre que correría y lo que eso conlleva para nuestros ciudadanos y Venezuela. Esa acción despertó el interés de todo el mundo y por supuesto de los medios de comunicación globales. Una caricatura de Marvín Figueroa lo describe en su texto: “Qué clase ser humano es tan deshumanizado para negar ayuda humanitaria”. Desde ese día tenemos con nosotros periodistas de Europa, Asía y las Américas reportando varías veces al día. Aferrado al poder, con ilegítimas decisiones desde diciembre de 2015 que comenzaron con los nombramientos apurados de un TSJ -sin cumplir los requisitos constitucionales- para controlar desde allí con sus sentencias al parlamento mayoritariamente democrático recién electo. Desde aquella del “desacato” hasta una elección espuria sin participación de los partidos principales (ni la tarjeta ganadora de la MUD) y sus líderes de arrastre popular para decir que ganaría fácilmente. Son tantas las violaciones a la Constitución de 1999 que se nos olvidan a diario. Esos polvos han traído estos lodos que nos salpican hoy. Terrible por sus consecuencias inmediatas y posteriores. “Dios nos proteja” repiten a diario en las invocaciones todas las iglesias aquí presentes.

CHULETAS GLOBALES: Desde el pasado día 3 hasta el 7 de febrero estuvieron alojados en el Gran Hotel Meliá Caracas un grupo de “invitados internacionales” del régimen de Maduro a los que no solo se les pagó su estancia y comidas sino los traslados y la seguridad desplegada para acompañarlos a ver la “prosperidad, el desarrollo, el abastecimiento alimentario, la calidad de los servicios hospitalarios, la atención a los asegurados y la magnífica vida nocturna en los restoranes y bares del Teleférico El Ávila. Sus atenciones en Miraflores, las visitas a Fuerte Tiuna y a las tiendas que importan y venden con dólares enchufados incluidas en el “paquete rojo rojito” de apoyo a la “robolución vencedora”. Los gastos cubiertos por el ministerio de relaciones exteriores donde Jorge Arreaza (¿dicen las malas lenguas que es recién padre en el “Imperio” y de allí la frecuencia de su viajes a la ONU?) fue su anfitrión. Cada uno tenía una habitación individual y el gasto total del grupo fue de BS 84.340.800,00. Los invitados fueron argentinos, bolivianos, cubanos, españoles y de otros países europeos. Todos si, miembros de partidos o grupos de izquierda. Premio a su “pa$ión revolucionaria”.

El listado Arnold August, Esther Ceceña Martorella, Irene León, Ángel Guerra, Carlos Fascio, Israel Gómez Arkonada, Luis Hernández, Luis Orlando Pérez, Aranzázu Tirado Sánchez, Esteban Silva, Juan Francisco Milo, Fernando Casado, Germán Leyends, Luis Ángel Montero, Romain Mingus, Mirthia Brossard, Rafael González, Yusuam Palacios, José Hugo Moldiz Mercado, Paula Klachko, Alejo Amadeo Brignole, Javier Edgardo Tocachier, Sergio Leonardo Arria, Abel Prieto, Omar González, Danilo Vásquez, Karel García, Elier Ramírez y Javier Couso. “Vivianes de postín” era el nombre de un antiguo programa de la otrora Venevisión con Chuchín Marcano y Julían Pacheco. No hay dinero para medicinas ni para los hospitales pero si hay para los aplaudidores de oficio.

Sobre transacciones…

BLOOMBERG LO DIJO: “El Tesoro estadounidense busca identificar las cuentas usadas por el gobierno de Maduro para evitar su conversión a dinero en efectivo. Según la agencia los funcionarios del Tesoro dijeron a los inversionistas que la prohibición de los Estados Unidos sobre el comercio de deuda venezolana está, en parte, diseñada para evitar ventas que podrían beneficiar al autoritario régimen. Las restricciones son arrolladoras porque en este momento el Tesoro no puede estar seguro de qué transacciones podrían proporcionar dinero al régimen o a funcionarios de alto rango, dijeron. Los observadores de Venezuela han sospechado durante mucho tiempo que miles de millones de dólares de los bonos del país, la mayoría de los emitidos hace años, se mantienen en cuentas locales controladas por personas relacionadas con la administración o por entidades estatales como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y el Banco de Desarrollo de Los Andes. Dichas notas se examinaron en mayo de 2017, cuando Goldman Sachs Asset Management compró $2.800 millones en valores de PDVSA a través de un corredor, proporcionando efectivo a un régimen con problemas financieros que llevó a cabo una represión mortal contra las protestas callejeras. El Tesoro se reunió con los inversores a principios de la semana pasada para explicar el alcance de las sanciones y escuchar las inquietudes. Cerca de $ 60 mil millones de bonos venezolanos están en mora. Funcionarios han estado revisando las cuentas intermedias desde Miami a la ciudad de Panamá y las Islas Caimán para buscar conexiones con las cuentas sospechosas, dijeron las fuentes. Si bien hay optimismo, las sanciones recientes que prohíben en gran medida el comercio de la deuda venezolana han sido efectivas para reducir las ventas que podrían beneficiar al gobierno, la prohibición debería ser reevaluada si la transición política toma más tiempo de lo esperado, dijeron. Los EE. UU. y docenas de otras naciones han respaldado al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, y los funcionarios consideran que recortar el financiamiento es un componente crítico para presionar a Maduro a que abandone el cargo de manera pacífica. Hasta el año pasado, aproximadamente $ 17 mil millones en bonos venezolanos estaban en cuentas locales, de acuerdo con la firma de corretaje con sede en Nueva York Torino Capital”. Por todo esto lo que mas abajo expongo. Además con lupa están vigilando todas las transacciones desde o hacía Venezuela. De allí las prohibiciones desde varios bancos estadounidenses a sus tarjetahabientes locales para que no utilicen esos instrumentos para hacer compras en dólares en las tiendas recientemente instaladas en varias ciudades que solo aceptan moneda extranjera,(€ y $) y tarjetas de EE. UU. y Europa .

¿CON DISIMULO?: Ahora que aparecen movimientos de cuentas del régimen negociando dinero a través de un banco de Bulgaria debo recordarles a mis lectores que el pasado 25 de octubre -en esta misma columna- reproducimos la noticia que transmitió la muy respetada agencia de noticias económicas y financieras Bloomberg, donde mencionaban “el uso de un “oscuro banco ruso” llamado Evrofinance Mosnarbank -propiedad conjunta de Rusia y Venezuela- pero que no está sujeto a sanciones, como una alternativa para manejar los pagos a sus proveedores”. Me lo confirma primero un funcionario y luego lo reconfirmo con un contratista petrolero que la información es totalmente cierta y que los pagos se hacen en cuentas abiertas en algunas de las islas de Caribe, aliadas del gobierno, siendo dicho banco el corresponsal pertinente. El procedimiento, desde los tiempos del ministro de finanzas Marco Torres (quien creo dicho banco en alianza con un funcioinario ruso de común acuerdo entre los dos gobiernos) es que el gobierno transfiere a dicho banco y este les hace llegar los dólares a las cuentas de los contratistas en las islitas caribeñas. De esta forma “by-passean” el bloqueo que por lo demás deja claro que lo que sea para comprar alimentos y medicinas está exento de las limitaciones impuestas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) dependiente de la Secretaría del Tesoro de los EE. UU. y que el gobierno insiste en repetir para justificar su inacción -o su corrupción- en esos dos rubros”. Sobre la OFAC ( Oficina de Control de Activos, dependiente del Departamento del Tesoro, que se encarga de activar sanciones economicas y comerciales contra aquellos países y grupos de individuos envueltos en terrorismo, trafico de drogas y otras actividades nada reputables) tengo un “runrun” que si no fuera tan cruel sería hasta divertido. Resulta que el jefe de dicha oficina estadounidense -a modo de humor negro- envió sendas gorras de la OFAC con su firma a los investigados por el manejo – y guisos- de las llamadas Cajas CLAP en Venezuela. Dos de ellos Alex Naín Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas deben haberlas recibido y firmado -via personalizada su entrega- por el courier FEDEX. ¿Que sorpresita…no?.

¿DIÁLOGO UNIFORMADO?: Tomo estos párrafos del portal Konzapata de nuestro colega Juan Carlos Zapata por lo oportuno que es para el momento tan difícil que vivimos en Venezuela. Él analiza los mensajes que el senador republicano Marcos Rubio ha colgado en las redes sociales debido a su cercanía con el presidente Donald Trump en el tema venezolano. Sobretodo porque el senador cubanoamericano marca la pauta de acción del ala trumpista para nuestro país. Un tuit suyo decía: “El futuro de la democracia en Venezuela está en gran medida en manos de 6 hombres”, y los nombró con sus cargos respectivos: “Vladimir Padrino López, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) Remigio Ceballos, el Comandante General del Ejército, Jesús Rafael Suárez Chourio, el Comandante de la Infantería de Marina, Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, el Comandante General de la Fuerza, Aérea Edgar Valentín Cruz Arteaga, y el Comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres”. Y de una vez Marco Rubio les dice lo que por esta vía otros les están diciendo: “Que no habrá purga. Y que la democracia, la futura democracia, los necesita”.

(Sin embargo se equivocó al colocar al frente de la GNB al MG Benavídez Torres, ya sancionado por EE.UU. y viajero permanente a China y otros países asiáticos.) Quien está al frente de ese componente es el MG Richard Jesús López Vargas. Rubio advirtió ayer lunes que las garantías ofrecidas por el presidente encargado, Juan Guaidó, y el Gobierno de Washington a altos mandos militares de Venezuela si ayudan a “restaurar la democracia” “no estarán siempre”. Sus frases: “Estas ofertas que existen ahora no estarán ahí siempre. Deben tomar una decisión muy pronto sobre en qué lado de la ecuación quieren estar”. Asi lo sentenció en una conferencia en el centro de pensamiento conservador Heritage Foundation, en Washington. Zapata insiste en que “es verdad que hay contactos directos con militares. Y esto lo han reconocido líderes de la oposición. Los contactos son al más alto nivel. Ya no se trata de la conspiración clásica. Porque en estos momentos, los puentes de transmisión han avanzado en la calidad de los acercamientos. Es la negociación de las garantías y la amnistía lo que está en marcha. Y lo que debe operar es que los oficiales de la Fuerza Armada involucrados en estos asuntos tengan éxito en la comunicación hacia sus colegas de armas”. Fin de la cita.

ESTRATEGIA EN EUROPA: Hay que ver los programas de las televisoras de Francia , Alemania y otros países europeos donde la izquierda -que se ha chuleado por 20 años al rojo gobierno venezolano- domina o participa en sus programas para saber las baterías que tiene coordinadas el gobierno de Maduro para defenderlo y atacar al “autoproclamado” Guaidó. Desde el excandidato francés Melenchon (chulete de postín y de repetido turismo millonario por Venezuela) y el chulete, ahora de oro, Ignacio Ramonet montando operativo en Francia para defender a Maduro tras usufructuar por años las canonjías de Chávez y del actual mandatario en Miraflores.

LO$ MI$ILE$ RU$O$: Durante sus ahora frecuentes actividades militares, Maduro expresó “vamos a hacer la inversión suficiente para que Venezuela tenga todos los sistemas de defensa antiaérea y antimisilística, en manos de los milicianos y lo soldados hasta los más modernos del mundo, Venezuela los va a tener porque Venezuela quiere paz”. Ordenó hacer las inversiones necesarias para fortalecer el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), “para que Venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística”. Esta fue su reacción cuando se enteró que un informe estadounidense en torno a una eventual intromisión en Venezuela alertaba de los radares y misiles rusos que debían ser destruidos antes de violar el espacio aéreo venezolano. De allí que llamó a Rusia para posiblemente negociarlos. Hay que recordar que debemos miles de millones a ese país en materiales de guerra y petróleo.

