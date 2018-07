Los Teques, Venezuela.- Rescatan a joven que estuvo cautiva en un tanque subterráneo.

Los propietarios de una finca ubicada cerca de Los Teques, en Miranda, hallaron en un tanque subterráneo sin uso, a una joven que había sido secuestrada cuatro días antes.

Los secuestradores metieron a la joven en el reservorio de agua y “estaban exigiendo a los parientes un rescate en divisa extranjera”, precisaron fuentes de la policía.

“El tanque no estaba en uso y los propietarios no viven en ese sitio. Llegaron y, por casualidad, inspeccionaron el tanque. No están vinculados al secuestro”, añadieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los dueños llamaron a la policía y sacaron a la muchacha del lugar.

A la adolescente, de 16 años, la interceptaron (en circunstancias no reveladas) en El Hatillo, en el sureste de Caracas y a 45 minutos de la zona donde fue hallada.

La finca está localizada en las inmediaciones de la estación de tren El Encanto, cerca de la capital de Miranda.

“La adolescente fue trasladada a un centro de salud privado para una evaluación general. Estamos investigando para determinar qué organización está detrás del secuestro”, informaron fuentes del Cicpc.

Las autoridades han registrado, recientemente, un incremento en el cobro de rescates en divisa extranjera, tanto por secuestros exprés, como por hurto y robo de vehículos.

En el Zulia se registró un caso similar cuando secuestraron, en junio, a un comerciante italiano a quien se llevaron en su camioneta en la Costa Oriental del Lago. Lo rescataron funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) cerca de Tía Juana, en Simón Bolívar.

