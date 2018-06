LTE alcanza 39% de participación del mercado mundial

1T 2018: participación de mercado LTE llega al 76%, con penetración superior al 100% en América del Norte – participación de mercado LTE del 32% en América Latina y el Caribe.

BELLEVUE, Washington. – 22 de junio de 2018 – LTE, la tecnología inalámbrica para celulares más ampliamente empleada en todo el mundo, alcanzó más del 38,5 por ciento de participación de mercado en el primer trimestre de 2018 (1T 2018), brindando acceso inalámbrico 4G a una gran porción de la población mundial, con 3.200 millones de conexiones alrededor del mundo. 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de 5G y LTE para las Américas, anunció hoy el impactante ímpetu del primer trimestre de 2018 en América del Norte, América Latina y todo el resto del mundo, según datos de Ovum.

La participación de mercado de LTE en América del Norte, ubicada en el 76 por ciento, supera a todas las demás regiones del mundo; le siguen Oceanía, Asia Oriental y el Sureste Asiático con una participación del 59 por ciento para LTE, y luego Europa Occidental con el 46 por ciento. América Latina y el Caribe vieron un crecimiento significativo de la participación de mercado de LTE, que llegaba al 31,5 por ciento al cierre del 1T 2018.

“5G está en el horizonte y se desarrollará sobre la base más sólida –LTE– que es el actual caballo de batalla para la industria y ofrecerá cobertura global de banda ancha móvil por muchos años más”, afirmó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. “Ya estamos enterándonos de despliegues de 5G cuyo inicio está previsto para fines de 2018 y comienzos de 2019. Sin embargo, LTE continuará creciendo hasta 2022, cuando comenzaremos a ver un aumento sustancial de la cantidad de conexiones 5G.”

Actualmente, LTE se encuentra desplegada en 597 redes alrededor del mundo, de las cuales 251 corresponden a LTE-Advanced (Base de datos TeleGeography-GlobalComms). El éxito del despliegue global de LTE sienta las bases para la cobertura por banda ancha inalámbrica móvil y roaming para los miles de millones de suscriptores LTE del mundo.

1T 2018 – América del Norte

LTE alcanzó 365 millones de conexiones y una tasa de penetración superior al 100 por ciento en marzo de 2018, comparada con la población de 364 millones en Estados Unidos y Canadá. No se predice que ninguna otra región del mundo alcance el 100 por ciento de penetración para LTE con anterioridad al cierre de 2019. Se proyecta que esta tasa de penetración aumentará al 131 por ciento en 2021, luego de lo cual las nuevas conexiones 5G comenzarán a impactar las suscripciones LTE y sus tasas de penetración. Al término de marzo de 2018, las siguientes regiones del mundo eran: Oceanía, Asia Oriental y Sureste Asiático, con el 76 por ciento; Europa Occidental con el 62 por ciento; a la saga se encontraban Europa Oriental con el 37 por ciento, Medio Oriente con el 36 por ciento y América Latina y el Caribe con el 34 por ciento.

Además de tener una tasa de penetración significativamente más alta, Estados Unidos y Canadá también tienen la mayor participación de mercado en LTE, con el 76 por ciento, comparadas con todas las demás tecnologías inalámbricas móviles. La participación de mercado representa el porcentaje de conexiones inalámbricas móviles que corresponden a tecnología LTE versus todas las demás tecnologías inalámbricas móviles.

365 millones de conexiones LTE en 1T 2018; incremento de 48 millones anualmente o un crecimiento del 15 por ciento.

Se proyecta que LTE alcanzará 491 millones de conexiones al término de 2021 (incluida M2M).

31 millones de conexiones 5G provistas para 2021 – la mayor participación de conexiones 5G de todas las regiones del mundo.

1T 2018 – América Latina y el Caribe

José Otero, Director de 5G Americas para América Latina y el Caribe, resumió las tendencias de la región: “La cobertura de LTE continúa aumentando, alcanzando a más del 90 por ciento de la población en países como Brasil, Puerto Rico y Uruguay. La inversión de los operadores en la tecnología continua mientras que LTE-A prolifera en la región y una mayor penetración de smartphones permite que más personas tengan acceso a tecnologías de banda ancha móvil. Continúan las pruebas de 5G en la región, con operadores que anuncian el lanzamiento de la primera red 5G comercial en los próximos 12 a 18 meses”.

La participación de mercado de LTE aumentó del 29 por ciento al 32 por ciento desde el fin de 2017 hasta el término de marzo de 2018 y se proyecta que será la tecnología celular más utilizada en la región para fines de 2019.

694 millones de suscripciones inalámbricas móviles en total.

219 millones de conexiones LTE; 78 millones sumadas en un año desde el 1T 2017 para llegar a un crecimiento del 56 por ciento.

Se proyecta que LTE alcanzará 258 millones de conexiones al término de 2018 (el pronóstico incluye M2M).

LTE será la tecnología celular más popular en 2019.

Para fines de 2022, se pronostica que LTE llegará a 500 millones de conexiones (el pronóstico incluye M2M).

1T 2018 – Global

Al término de marzo de 2018, las conexiones LTE a nivel global alcanzaron los 3.200 millones; se proyecta que LTE alcanzará 4.000 millones de conexiones en 2019 y superará los 5.000 millones de conexiones en 2021. Este crecimiento es fenomenal, más que duplicándose desde los 1.500 millones de conexiones LTE de junio de 2016 en dos años para alcanzar 3.000 millones. Además, la penetración de mercado de LTE ascendía a 38,5 por ciento a fines de marzo de 2018 y continuará su ascenso agresivo en los próximos años.

“Oceanía, Asia Oriental y el Sureste Asiático desempeñan un papel significativo en el crecimiento mundial de las suscripciones LTE, representando el 41 por ciento del total de suscripciones LTE en 2022, comparadas con el 32 por ciento del total de las suscripciones móviles alrededor del mundo. Y es interesante observar que mientras LTE continúa viendo un crecimiento fenomenal que supera el 50 por ciento en 2020, la 5G comienza a incidir a partir de 2022, con ciertas regiones – en particular América del Norte y Oceanía, Asia Oriental y Sureste Asiático – que comenzarán a ver algún declive en la cantidad de suscriptores LTE como resultado”, explicó Kristin Paulin, Analista Senior en Ovum.

907 millones de suscripciones LTE nuevas en un año desde el 1T 2017.

Se proyecta que las conexiones LTE alcanzarán 5.600 millones para fines de 2022 (el pronóstico incluye M2M).

Se pronostica que la participación de mercado global de LTE alcanzará el 60 por ciento para el cierre de 2022.

Para más información y para ver una serie de cuadros de estadísticas sobre la familia de tecnologías 3GPP, visite www.5gamericas.org. Los datos de suscripciones y pronósticos son suministrados por Ovum.

