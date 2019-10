Luis Vicente León: La economía venezolana se está dolarizando sola

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró que la dolarización no es la mejor vía para estabilizar la economía venezolana. Sin embargo, indicó que el mercado va solo hacia ese camino.

Este martes, en una entrevista con Shirley Varnagy en el Circuito Onda, indicó que en estos momentos era necesario subir los salarios para que la población tenga más recursos para poder adquirir ciertos productos. Sin embargo, advirtió que eso no resuelve el problema.

“Es natural en una economía como esta que se dé un incremento salarial. Aquí pierde valor el bolívar y también el dólar. Si se mantiene un desequilibrio inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo del dinero es prácticamente inmediato”, señaló.

El economista considera que los ciudadanos no están en pie de lucha porque no tienen tiempo para eso. Dijo que están sobreviviendo o huyendo.

León afirmó que 78,5% de los venezolanos quieren un cambio político y destacó que no hay duda de que la mayoría de la población es opositora a Nicolás Maduro.

