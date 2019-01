Luis Vicente León: “Llegó el lobo”

El presidente de Datanálisis dio a conocer su opinión acerca de las sanciones del Estado norteamericano en contra de Pdvsa

En este sentido, Luis Vicente León aseguró que “hoy se concreta la sanción petrolera total”. De esta manera, el articulista asegura que las sanciones llegaron “en el momento de mayor debilidad de producción, exportación e inversión de la petrolera estatal lo que hace al país mucho más vulnerable a ella”.

Con la decisión del Dpto del Tesoro norteamericano hoy se concreta la sanción petrolera total. La situación de exportaciones vzlanas se verá dramáticamente afectada mientras intentan alguna reasignación de productos a otros mercados, que difícilmente será más que parcial.

Asimismo, León afirmó que la influencia que tendrán dichas sanciones en la sociedad venezolana son “inconmensurables”.

La sanción petrolera de USA llega además en el momento de mayor debilidad de producción, exportación e inversión de la petrolera estatal lo que hace al pais mucho más vulnerable a ella. Los impactos inmediatos son inconmensurables.

Por otra parte, Luis Vicente León asegura que todo está adscrito al plan de “implosión del chavismo”, del cual afirma que si no funciona “el más afectado será el pueblo”.

El gob USA está comprometido con su tesis del colapso total como mecanismo para provocar la desestabilización de Maduro. Es una estrategia binaria. Su éxito significaría la implosion del chavismo. Pero si fracasa, como en Cuba, Siria o Irán, el más afectado será el pueblo.

La expresión criolla que refleja mejor lo que está ocurriendo hoy con la sanción petrolera es: “llegó el lobo”.

