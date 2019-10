Ese día, el hombre comenzó una discusión con su progenitora en el interior de la vivienda de ella.

Lorena Dorta tenía 52 años. Posteriormente, César Gabriel Calzabonne le suministró a la víctima unos medicamentos para dormir, por lo que al sedarla procedió a propinarle 23 puñaladas en diversas partes del cuerpo que le causaron la muerte en el lugar.

Cometido el hecho, el agresor huyó inmediatamente y regresó horas más tarde para fingir que había ocurrido un robo en la casa de su madre.

Luego de experticias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y efectuadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el ingeniero fue detenido el día siguiente del hecho al caer en contradicciones durante varias entrevistas con funcionarios del mencionado cuerpo policial.

En la audiencia preliminar, las fiscalías 20º y 24º de Guárico ratificaron la acusación contra el hombre por el delito de femicidio agravado, previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Una vez evaluados los medios y órganos de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1º de control de Valle de la Pascua dictó la referida condena contra Calzabonne Dorta, quien permanecerá recluido en el Centro de Procesados Penales 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros.

Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión el ingeniero agrónomo César Gabriel Calzabonne Dorta, tras admitir su responsabilidad en la muerte de su madre, Lorena Dorta Villalobos (52), hecho ocurrido el pasado 24 de junio en interior de las residencias Caribe de Valle de la Pascua, estado Guárico

MACABRO: Durmió a su madre con sedantes para darle 23 puñaladas was last modified: by

En : Noticias Nacionales