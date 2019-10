MACABRO: Estranguló a su madre de 70 años en Carabobo

El matricidio sucedió el 17 de octubre y el jefe nacional del Cicpc, Douglas Rico, señaló este viernes 18, en su cuenta de Instagram, que Luis Fernando Manrique Fiore está detenido.

El crimen se perpetró en la casa de Rosaria, ubicada en la parroquia Ciudad Alianza, del municipio Guacara.

A Rosaria Fiore de Manrique, una mujer de 70 años, la mató su hijo, en Guacara, estado Carabobo.

Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Carabobo esclarecieron el asesinato.

Explicó Rico que Luis Manrique, de 50 años, «constantemente tenía una conducta agresiva».

En medio de una discusión con su madre, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla.

Vecinos del sector al notar la acción de Manrique trasladaron a la víctima hasta la emergencia de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, donde la septagenaria falleció, producto de las lesiones.

El matricida quedó a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Carabobo.

