Macabro: Violó y Embarazó a su hijastra de 10 años y para vender al bebé

Una niña de 10 años fue sometida a cesárea, este jueves 10 de octubre, en un hospital del estado Miranda. El bebé es hijo de su padrastro: él la abusó sexualmente, la dejó embarazada y quería vender al bebé.

Consejeros de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cdmma) de Carrizal investigan el impactante caso.

La menor, según expone El Pitazo, dijo que el esposo de su madre la violaba constantemente y por eso quedó embarazada.

«La progenitora y el padrastro planearon embarazarla para vender el bebé.

El caso es investigado por el Cdmna y por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes detuvieron a la madre de la menor».

En el portal de El Nacional se reseñó que el caso quedó a cargo de la Fiscalía 12 del Ministerio Público y el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo a los acusados luego de que la mujer confesó estar al tanto de la situación y permitir lo sucedido.

En : Noticias Nacionales