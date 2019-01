Los macarrones con queso son a la gastronomía americana lo que el huevo frito a la nuestra. Es como la comida básica que uno aprende a cocinar por primera vez.

Ingredientes para 2 personas

200gr de macarrones, 100gr de queso rallado para gratinar (que lleve cheddar), 300ml de leche (un vaso grande), una cucharada colmada de harina fina de maíz, una cucharada de mantequilla, una cucharadita de mostaza antigua, sal y pimienta.

Cómo hacer macarrones con queso al estilo americano

Los macarrones que normalmente se utilizan para hacer esta receta de Mac & Cheeseson los que ellos llaman elbows (codos), en cuya caja precisamente encontré la receta que me inspiró a cocinarlos, aunque adaptándola un poco, cómo no.

Antes de comenzar a preparar la salsa, que es lo único medianamente complicado del proceso, ponemos a calentar un olla con agua salada, para cocer en ella la pasta, a ser posible un punto por debajo de al dente, para que acabe de hacerse luego en el horno que también precalentaremos a 200ºC.

Con eso listo, ya podemos empezar a preparar una especie de bechamel con la leche y la harina fina de maíz. Para ello, en una sartén, mezclamos la harina, la leche, la cucharadita de mostaza, una pizca de sal y otra de pimienta. Mezclamos bien y calentamos a fuego medio.

Es muy importante no dejar de remover mientras calentamos, es lo que hará que ligue. Cuando se haya calentado un poco la leche echamos la mantequilla, sin dejar de remover bien, hasta que la salsa se convierta en una crema espesa. Luego bajamos el fuego al mínimo y añadimos la mitad del queso, removiendo de nuevo hasta que se incorpore.

Cuando la pasta esté lista, la mezclamos con nuestra salsa y la colocamos en una bandeja para horno. Cubrimos con el resto del queso rallado y horneamos en la parte media-alta durante 15 o 20 minutos, hasta que se haya dorado bien por arriba, incluso quemándose un poco.

Tiempo de elaboración | 40 minutos Dificultad | Fácil

Macarrones con Queso Estilo Americano was last modified: by

Loading...

Macarrones con Queso Estilo Americano

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):