El 2018 será el año en el que conquistaremos el futuro. Esta es la frase que centra el mensaje navideño que este año le expresa el presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano, y que fue transmitido por radio y televisión la noche de este viernes.

Con imágenes del pueblo en sus tareas diarias y también celebrando la navidad, con la voz de fondo del constituyente y cantante venezolano Roque Valero interpretando el tema Noche de paz, el mensaje concentra en poco más de tres minutos todo el espíritu de paz y unión que predomina en el discurso del jefe de Estado.

“Pensando en este año que termina, el 2017, hay sentimientos encontrados, tenemos mucha reflexión”, expresó el jefe de Estado al lado de su primera combatiente, Cilia Flores. “Cómo recuerdo, justo ahora, aquella frase del Comandante, Hugo Chávez, cuando dijo que si él pudiera hacer de su corazón una condecoración la pondría en el pecho del pueblo de Venezuela. Cada hombre y mujer de nuestra patria debe ostentar en el pecho esa condecoración. Cada hombre, cada trabajador, que construye día a día la patria, puede estar orgulloso de esa condecoración”.

Maduro hizo mención a los obstáculos que durante todo este 2017 enfrentó el pueblo, obstáculos que se expresan en acciones de guerra económica, sanciones internacionales y un plan sedicioso que sectores de la derecha impulsaron durante los primeros meses del año y que dejó un saldo superior al centenar de muertos.

“Fue un año en que los enemigos de la paz lo intentaron todo para trastocar nuestra vocación de libertad, y a todo respondimos con la fuerza de la verdad y del apego a los más profundos deseos de independencia verdadera, de progreso, de unión (…) Vaya para nuestro pueblo toda mi admiración, toda mi gratitud, por el coraje que demostramos todos unidos para enfrentar obstáculos e intenciones de agredir a nuestra paz y a nuestro futuro”, expresó el Presidente.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente y las victorias electorales de la Revolución Bolivariana fueron un mensaje de paz y de fortaleza política que el pueblo venezolano le expresó al mundo. “Este 2017 con la elección de la ANC ganamos la paz. Ganamos también nuestro derecho a la prosperidad, al crecimiento. Es el esfuerzo de este pequeño territorio del mundo que en el pasado surgió la libertad de un continente todo. Dimos ejemplo al planeta entero de nuestra madurez, y conciencia”, agregó el mandatario nacional.

El abrazo al Presidente de todos los niños que integran al Movimiento Nacional de Teatro CésarRengifo —movimiento cultural que él mismo creó—, en el escenario del Teatro Nacional, es la imagen que cierra el mensaje navideño cargado de color.

“Esperamos un año 2018 cargado de victorias y de amor. Será el año en el que conquistaremos, de manera definitiva, el futuro. En mi nombre, en el de Cilia, en el nombre de nuestros hijos y nietos, les deseo, hermanos del alma, una feliz navidad en compañía de la familia y un próspero y victorioso año 2018. Qué viva Venezuela. Qué viva la felicidad”, son las últimas palabras de Maduro, en el audiovisual.



AVN

